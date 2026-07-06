Единственная любовь Екатерины Жемчужной: «Простынь он сохранил, для нас невинность – очень важно»

Не стало актрисы театра «Ромэн» Екатерины Жемчужной. Широкая публика узнала ее по ролям цыганки Зорицы в киноэпопее «Вечный зов» и цыганки Кармы, приютившую героиню Ирины Муравьевой Нину Соломатину в ленте «Карнавал».

Во второй картине Екатерина снималась вместе со своим супругом Георгием Жемчужным. С ним актриса прожила всю жизнь.

Как развивался роман Екатерины и Георгия Жемчужных

В театре «Ромэн» о Георгии Жемчужном ходила молва: «ловелас, слишком высокого о себе мнения, считает, что в него влюблены все девушки». Об этом новую актрису коллектива предупредила подруга Галя. Однако Катя забыла все предостережения, едва увидев смуглого Гогу с его пронзительным взглядом.

Их роман длился несколько лет, причем отношения оставались по-детски чистыми и невинными: у цыган строгие моральные устои. Позже актриса вспоминала, что никаких громких признаний в любви не было. Она и без слов чувствовала, что Георгий любит ее, и сама знала, что ей никто другой не нужен.

«Простынь он сохранил»

Пышной свадьбы не устраивали, поскольку торжество не хватало средств. Георгий просто привел Екатерину в дом родителей и представил как жену. Отпраздновали событие в кругу самых близких. У цыган это называется «сбежать с любимым» — так можно избежать затрат на дорогую свадьбу.

«Ой, у меня с Гагуленькой не было пышной свадьбы. Мы же учились еще. Просто сбежали вместе, но Гагуля знал, что я девушка. Простынь он сохранил, вы можете себе представить? Зачем сохранил? Для нас невинность и ее потеря в первую брачную ночь — очень важно. Детей обручают с детства хранить честь и верность», - вспоминала Екатерина в одном из своих интервью.

А до ЗАГСа в тот раз так и не влюбленные не дошли. Это случилось уже позже, после рождения дочери Ляли.

Семейная история не обошлась без трагедий. Из-за интенсивных гастролей во время первой беременности у актрисы случились преждевременные роды, и ребенка спасти не удалось.

Это горе сплотило супругов. Но потом в их дом все-таки постучалось счастье. В 1969 году у супругов родилась дочь Ольга (Ляля), которая впоследствии продолжила актерскую династию, окончив ГИТИС в мастерской Галины Волчек.

Талантливый и целеустремленный Георгий решил развиваться дальше и поступил в ГИТИС на режиссера. Екатерина, чтобы не оставлять мужа среди многочисленных поклонниц, тоже подала документы — на актерский факультет. И хотя многие девушки заглядывались на статного цыгана, Георгий, по словам супруги, не давал ей поводов для ревности.

Она отвечала ему такой же верностью, следуя за ним повсюду. Их отношения строились на безоговорочном доверии. Когда Екатерину пригласили сниматься в фильм «Вечный зов», Георгий спокойно отпустил ее в Уфу, понимая важность этого шанса.