Друг Николая Дроздова Константин Мирошник о его состоянии: "Никто не знает, что будет завтра"

В соцсетях распространяется пост с фотографией Николая Дроздова, где он запечатлен с неким мужчиной с пауком на руке. В посте говорится о состоянии здоровья знаменитого ведущего.
Что говорят о здоровье Николая Дроздова
Что у Николая Дроздова рак предстательной железы и прогрессирующий остеопороз. Его кости разрушаются, позвоночник деформируется, и рост уменьшился уже более чем на десять сантиметров.
При этом пенсия ведущего – всего 40. 000 рублей.
Однако Николай Николаевич ни на что не жалуется, а продолжает заниматься повседневными делами.
Константин Мирошник: "Николай Николаевич готовится к лекциям, постоянно работает с книгами"
О том, как на самом деле чувствует себя Николай Дроздов, и каковы его планы, Teleprogramma.org рассказал его друг, художник Константин Мирошник.
- Константин, какое у Николая Николаевича сейчас настроение?
- Хорошее, весеннее, бодрое.
Николай Дроздов. Фото: Первый канал
- Он ни на что не жалуется?
- Коленка только чуть-чуть болит. А так, нормально, бодрое состояние. Каждое утро Николай Николаевич делает гимнастику, если летом не будет жарко, планируем совершить наше экологическое путешествие - проехать на самый юг, останавливаться и фотографировать мусорки и помойки. Это не шутка.
Едем на машине, остановились в лесочке, а там такой ужас. Да еще и огромные ветряки способствуют этому делу.
Николай Николаевич рассказывал, что в 1955 году в МГУ выступал Нильс Бор, там был полный зал. И он удивил своими словами: "Человечество погибнет ни от ядерного удара, ни от затопления, ни от извержения вулкана, к нам не прилетит никакая комета или инопланетяне. Оно погибнет от того, что отравится собственным мусором".
В 1955 году это звучало дико. А сейчас добро пожаловать! По океану плавает мусорный остров. Он приплыл из Индии, рядом гибнут птицы и рыбы. Там даже запрещена пластмассовая посуда.
Год назад я был в Турции, а там в Мраморном море никто не купается. Я спрашиваю местных жителей: "Почему?". Подхожу, а там такая белая пленка, как будто насыпанная мукой. И можно искупаться только, если разогнать эту пленку.
И однажды Николай Николаевич спрашивает: "Как ты думаешь, что обнаружили на дне Марианской впадины?". Полиэтиленовый пакет… Добрался все-таки.
Так что это наша мечта – совершить экологическое путешествие по России. Мы это делали и раньше. У нас есть такие точки, где мы останавливаемся.
Еще Николай Николаевич готовится к лекциям, постоянно работает с книгами.
В общем, сейчас он занят этими делами. А что будет завтра, никто не знает.