Друг Николая Дроздова Константин Мирошник о его состоянии: "Никто не знает, что будет завтра"

- Он ни на что не жалуется?

- Коленка только чуть-чуть болит. А так, нормально, бодрое состояние. Каждое утро Николай Николаевич делает гимнастику, если летом не будет жарко, планируем совершить наше экологическое путешествие - проехать на самый юг, останавливаться и фотографировать мусорки и помойки. Это не шутка.

Едем на машине, остановились в лесочке, а там такой ужас. Да еще и огромные ветряки способствуют этому делу.

Николай Николаевич рассказывал, что в 1955 году в МГУ выступал Нильс Бор, там был полный зал. И он удивил своими словами: "Человечество погибнет ни от ядерного удара, ни от затопления, ни от извержения вулкана, к нам не прилетит никакая комета или инопланетяне. Оно погибнет от того, что отравится собственным мусором".

В 1955 году это звучало дико. А сейчас добро пожаловать! По океану плавает мусорный остров. Он приплыл из Индии, рядом гибнут птицы и рыбы. Там даже запрещена пластмассовая посуда.

Год назад я был в Турции, а там в Мраморном море никто не купается. Я спрашиваю местных жителей: "Почему?". Подхожу, а там такая белая пленка, как будто насыпанная мукой. И можно искупаться только, если разогнать эту пленку.

И однажды Николай Николаевич спрашивает: "Как ты думаешь, что обнаружили на дне Марианской впадины?". Полиэтиленовый пакет… Добрался все-таки.

Так что это наша мечта – совершить экологическое путешествие по России. Мы это делали и раньше. У нас есть такие точки, где мы останавливаемся.

Еще Николай Николаевич готовится к лекциям, постоянно работает с книгами.

В общем, сейчас он занят этими делами. А что будет завтра, никто не знает.