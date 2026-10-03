Dream Bar Лагашкина закрылся с долгом 7 млн, а «Семми Бьюти» Самойловой дошла до ликвидации

Недаром социальная реклама «Заплати налоги и спи спокойно» стала вирусной в 90-е: каждый гражданин России понимает, что, с одной стороны, налоговики - люди добрые и лояльные, драть три шкуры и ставить на счетчик, как банкиры, не будут, с другой - любому терпению есть предел.

И блокировка счетов, после которой придется бегать по судам и добиваться справедливости, - вещь не очень приятная. Особенно в свете того, что ФНС в последнее время крепко взялась за работников культуры - артистов и блогеров, не сильно озабоченных налоговым бременем и экономически грамотных. Отсюда и множество крупных долгов.

В обзоре «Телепрограммы» - только несколько самых известных и свежих случаев.

Максим Лагашкин

Один из самых востребованных и успешных комедийных актеров современности Максим Лагашкин со съемок не вылезает. Актер и снимает, и играет, и продюсирует, и с женой повсюду работает в паре. Только за этот год Максим принял участие в 15 проектах - кто бы мог подумать, что у него могут возникнуть долги?

Беда пришла откуда ждали - из ненадежного бизнеса, куда звезды очень часто идут «по совету друзей». Вот и Лагашкин открыл с партнерами питейное заведение Dream Bar в Москве, неграмотное управление которым (без участия артиста, разумеется) привело к краху.

Проблемы начались еще в прошлом году: компания, зарегистрированная на Лагашкина, потерпела поражение в десятках судебных разбирательств. На предприятии накопились крупные долги, итоговая сумма которых превысила 7 млн руб. Из них 1,6 млн руб. приходится на поставщиков, а 6,1 млн руб. - на задолженность перед ФНС РФ.

Летом текущего года Служба судебных приставов начала производство в отношении фирмы из-за долгов. Общее количество исков к бару достигло 22 шт. Конечно, горе-бизнес пришлось прикрыть.

Бывшая жена рэпера Джигана, многодетная мать и успешная блогерка Оксана Самойлова постоянно отдыхает. Публика с утра до вечера следит за тем, как девушка выкладывает фото с курортов.

Кажется, что звезда только тратит. На самом деле у Оксаны образовалась задолженность (кстати, не в первый раз) на сумму более чем 4 млн руб. - это чуть больше, чем стоимость одного рекламного поста на страничке Самойловой.

Проблемы возникли в мае 2026 года с ИП Самойловой, на которую оформлена компания по производству косметики «Семми Бьюти» - она-то и оказалась убыточной и приносящей только долги.

Сообщалось, что Оксана должна оплатить 4,5 млн руб. (долг вырос за счет пени), тогда налоговики и заблокировали банковские счета бизнеса Самойловой по продаже одежды «Фэмили Фест».

- Проблема в том, что задвоилась отчетность, - поспешила оправдаться Оксана. - Бухгалтерия вместе с налоговой разбираются в рабочем режиме. У меня все оплачено.

«Рабочий режим» дошел до того, что «Семми Бьюти»

вышла на стадию ликвидации. Кроме того, Самойлова задолжала более 714 тыс. руб. обязательных отчислений за рекламу в интернете Роскомнадзору, но эту смехотворную для себя задолженность мать-одиночка оперативно погасила.

Станислав Ярушин

Легенда сериала «Универ» 16+ Стас Ярушин параллельно со съемками продолжает строить карьеру музыканта, ведущего интернет-шоу и бизнесмена. Только вот дела на этом поприще идут не очень удачно. Фирма артиста «Спортунивер» стабильно остается убыточной и в итоге лишилась доступа к банковским счетам, а с бизнеса знаменитости пытаются взыскать многомиллионный долг.

С 2020 года артист владеет почти половиной компании «Спортунивер», которая продает курсы по спортивному менеджменту. По итогам 2025 года выручка фирмы упала с 3,7 до 2,7 млн руб. Убыток составил 2,3 млн руб. За пять лет компания ни разу не вышла в плюс, а в 2022-м учредители потеряли на ней 15 млн руб.

Налоговая задолженность Стаса составила более 360 тыс. руб., в результате чего на него было открыто исполнительное производство по взысканию, а счета «Спортунивера» были заблокированы.

Накопил долги перед ФНС и Сергей Жуков - солист группы «Руки Вверх!», сценарист, шоураннер, продюсер, актер и владелец сразу нескольких видов крупного бизнеса: и ресторанного, и продуктового, и музыкального. С масштабным шоу «30 нам уже!» артист вместе с коллегами собрал этим летом «Лужники», при этом остался должен налоговикам несколько миллионов рублей. Почему и за что?

1 сентября, когда многочисленные дети Жукова отправились в школу, на сайте ФНС нашли накопившуюся задолженность фирмы артиста. ИП Сергея показало долг в 2,1 млн руб. С одной стороны, сумма смешная - для артиста, зарабатывающего за один концерт порядка 50 млн и успешно ведущего бизнес.

Только ООО «Руки Вверх», основанное в апреле 2024 года, за прошедший год принесло 5,5 млн руб. чистой прибыли. С другой, возник реальный риск остаться с заблокированными счетами.

Когда о долге стало известно, музыканта замучили СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию. Сергей промолчал, зато буквально в течение нескольких дней все оплатил. Чем подал похвальный пример другим коллегам.