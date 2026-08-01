Драма Екатерины Волковой: брата звезды «Ворониных» обвиняют в двойном убийстве

Осенью в Америке будут судить 40-летнего рекламщика, фотографа и программиста Леонида Волкова. Он родной брат звезды сериала «Воронины» 44-летней Екатерины Волковой.

«Интеллигентный спокойный парень»

Екатерину и Леонида Волковых родители воспитывали в любви, но и в строгости одновременно. Мама - домохозяйка, папа - дипломат, поэтому поначалу семья часто переезжала (Екатерина родилась в Таллине). Но когда дети пошли в школу, Волковы осели в Москве.

Екатерина мечтала стать актрисой, но родители обязали ее получить и «земную» профессию, поэтому она окончила с красным дипломом Академию бюджета и казначейства Министерства финансов России по специальности «финансы и кредит». Леонид пошел по стопам сестры и получил точно такой же диплом. Волкова в итоге осуществила мечту - окончила с красным дипломом Высшее театральное училище им. Щепкина и стала актрисой.

Ее брат получил второе высшее во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте, сначала работал арт-директором в рекламном агентстве, затем программистом. Освоил также фотографию, делал рекламные фотосессии. В 2011 году женился на модели Анастасии Плетневой, которая моложе его на 6 лет. 12 лет назад в семье родился сын Александр, 10 лет назад - дочь Валерия. Их крестной мамой стала Екатерина Волкова.

В 2020 году жена уговорила Леонида переехать в США. Она воспитывала детей, пыталась быть блогером. Леонид работал программистом в одной из американских компаний. Своего жилья у семьи не было, они снимали квартиру.

Весной 2023 года стало известно, что Леонид Волков задержан по обвинению в двойном убийстве. С тех пор и до сегодняшнего дня мужчина в ожидании суда содержится под стражей в тюрьме округа Мидлсекс штата Массачусетс. В городе Медфорд этого округа и проживала семья Волкова, там и было совершено преступление, в котором его обвиняют.

Адвоката Леониду помогают оплачивать его родители и сестра. Екатерина не комментирует страшные обвинения в адрес члена семьи. Лишь однажды актриса подтвердила сам факт ареста Леонида: «Да, это мой брат. Да, его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Я и моя семья находимся в шоке. Мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе».

Московские коллеги и однокурсники Волкова ничего не знают о его жизни в Штатах, но говорят, что на Родине он был интеллигентным, спокойным парнем без вредных привычек, никогда не участвовал в конфликтах. В виновность Леонида они не верят.

Вину не признает

По версии следствия, события в марте 2023-го развивались следующим образом. Леонид не мог оплатить аренду квартиры для своей семьи уже несколько месяцев. Поручителем по договору аренды на это жилье был его приятель Кирилл Щукин, который отказался помочь деньгами, поэтому семья Волкова должна была покинуть квартиру, где проживала долгое время. Щукин родом из Беларуси, в США работал в компании, которая специализируется на кибербезопасности. Он арендовал квартиру с приятелем, фотографом и блогером Павлом Векшиным, переехавшим из Питера. И однажды Кирилл и Павел пропали.

Коллеги Щукина обратились в полицию, когда он не пришел на работу. Тела пропавших мужчин нашли в апреле на складе в контейнерах для хранения резины. Векшину нанесли множество ножевых ранений, тело Щукина было расчленено.

По версии прокуратуры, Леонид перед совершением преступления арендовал грузовик для перевозки вещей с квартиры и позвал помочь Щукина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Щукин сел в автомобиль к Волкову, и больше его не видели живым. Следствие считает, что Волков убил сначала Щукина, потом Векшина. После чего в течение пары дней приходил к ним в квартиру, выносил вещи, пользовался банковскими картами погибших. Вычислили Волкова по камерам наблюдения и кредиткам. Волков вину не признал, его адвокат настаивает, что часть улик носят косвенный характер, а в деле много спорных моментов.

Брата Екатерины Волковой обвиняют в умышленном убийстве двух человек - в США это квалифицируется как убийство первой степени (это самая тяжкая квалификация убийства в американской системе права из-за наличия заранее обдуманного умысла). Леониду также предъявлены обвинения еще по двум статьям - о мошенничестве с банковскими картами убитых и незаконном проникновении в их жилище.

В США за умышленное убийство могут приговорить к пожизненному заключению. Знакомые мужчины сообщают, что рассмотрение его дела судом присяжных должно начаться в конце осени 2026 года.

Жена Леонида Волкова с детьми и сегодня живет в США, с прессой не общается. Актриса Екатерина Волкова с детьми Леонида, своими племянниками, видится теперь исключительно по видеосвязи.