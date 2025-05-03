Довели до слез: какие подарки делают звезды своим родителям

14 млн руб.: двушка в Подмосковье
41-летний певец Прохор Шаляпин этой весной перевез из родного Волгограда в Подмосковье маму Елену Ивановну, которой в этом году исполняется 60 лет. Шаляпин давно заработал на две московские квартиры для себя, а теперь вот купил в центре Мытищ (3 км от МКАД) жилье для мамы. Записал квартиру Прохор на себя, но жить в мытищинской двушке будут его мама и отчим. Шаляпин сделал капитальный ремонт, поменял трубы, проводку, окна, купил новую мебель, посуду, бытовую технику и даже полотенца с постельным бельем. Не забыл про увлажнители воздуха, массажер для ног, два телевизора по 100 тыс. руб. каждый. Сделал сюрприз отчиму: купил в квартиру мощную стереосистему, на которой он сможет слушать любимый рок. Елена Ивановна в приятном шоке: «Открываю шкафы, а мне покупать ничего не надо. У меня все есть!»
В квартире в Мытищах - новенький ремонт. Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь!»/НТВ
Заботливый сын купил для мамы двушку площадью 60 кв. м за 10 млн руб. Ремонт и обстановка обошлись еще в 4 млн. Итого подарок обошелся Прохору в 14 млн руб. Он и оплату «коммуналки» взял на себя: «Маме не надо думать о деньгах или работе. Пусть отдыхает, получает удовольствие. Я сам разрабатывал дизайн квартиры, вложил туда душу, мне важно, чтобы мама могла развернуться за большим столом, собрать родных и друзей. Теперь мама ко мне поближе!»
25-летняя блогер Аня Покров в этом году тоже купила маме квартиру - в новостройке в родном Красноармейском районе Волгограда.
Аня Покров выбрала для мамы квартиру в новостройке. Фото: t.me/pokrov90avocado
Окна квартиры выходят на Волгу, покупка обошлась в сумму около 4 млн руб. «Я рада, что выросла и могу исполнять мечты мамы! - говорит Аня. - Но что там квартиры… Мама достойна всего этого мира! Спасибо тебе за жизнь».
34-летний певец Хабиб на прошлой неделе подарил маме на день рождения дом в родной Казани.
Фото: vk.com/xabibkaa
Похожие дома в черте города стоят около 12 млн руб. Хабиб - капитан полиции в отставке, работал экспертом-криминалистом в Казани. 8 лет назад переехал в Москву строить карьеру на эстраде. Вот уже пять лет его песня «Ягода-малинка» - немеркнущий хит. Накопил на квартиру в Москве, хотел перевезти сюда семью, но уезжать из Казани родные не захотели.
5 млн руб.: китайский внедорожник
Любят знаменитости баловать близких новенькими иномарками. К примеру, Ида Галич уже успела подарить папе две иномарки - сначала «Мерседес», потом китайский внедорожник. Свежий подарок сделал на день рождения папе певец Ярослав Сумишевский - за пару недель до торжественного события подглядел, что Александр Викторович смотрит в Сети обзор на китайский внедорожник TANK 300.
Папа Ярослава берет ключи от авто, но еще не верит, что это все на самом деле...Фото: личная страница Ярослава Сумишевского в социальной сети
Папа сначала даже не поверил, что эта иномарка с подарочным бантом у крыльца теперь принадлежит ему.
«Подготовка и выбор подарка заняли несколько недель. А план вынашивался несколько месяцев, - рассказал Ярослав. - Наверное, каждый сын в детстве обещает родителям вырасти и купить им машину. И я не забыл свою детскую мечту и смог ее исполнить. Отец был искренне тронут, и его радость стала для меня лучшей наградой. Мы часто забываем о том, как для родителей важна наша благодарность».
Фото: личная страница Ярослава Сумишевского в социальной сети
Цена на такой китайский внедорожник в премиум-комплектации в среднем составляет 5 млн руб.
От 1 млн руб.: путешествие
36-летняя блогер и многодетная мама Оксана Самойлова на 53-й день рождения мамы Евгении Николаевны исполнила ее мечту. Собрала и вывезла в конце зимы всю семью - маму, отчима, двух братьев и их семьи, своих четверых детей на Алтай, на горнолыжный курорт «Манжерок».
Родные Оксаны Самойловой остались в восторге. Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Не было только Джигана - остался в Москве из-за выступления. Баня, спа, горнолыжные трассы и рестораны - отдыхали на полную катушку.
28-летняя Клава Кока постоянно вывозит на отдых членов своей семьи - на Мальдивах уже неоднократно побывали не только ее родители, но и бабушка с дедушкой.
Так как звезды вывозят семью отдыхать в дорогие отели, кормят в приличных ресторанах, то цена их путешествий стартует от 1 млн руб.
*До слез от счастья, конечно!