Довели до слез: какие подарки делают звезды своим родителям

Заботливый сын купил для мамы двушку площадью 60 кв. м за 10 млн руб. Ремонт и обстановка обошлись еще в 4 млн. Итого подарок обошелся Прохору в 14 млн руб. Он и оплату «коммуналки» взял на себя: «Маме не надо думать о деньгах или работе. Пусть отдыхает, получает удовольствие. Я сам разрабатывал дизайн квартиры, вложил туда душу, мне важно, чтобы мама могла развернуться за большим столом, собрать родных и друзей. Теперь мама ко мне поближе!»

25-летняя блогер Аня Покров в этом году тоже купила маме квартиру - в новостройке в родном Красноармейском районе Волгограда.