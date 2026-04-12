Дорогущие авто, жилье и вечеринка - вот что дарят сыночкам-корзиночкам и любимым дочуркам наши звезды

Другой вопрос, что всему есть предел. И если простые смертные могут поразить воображение малыша на Новый год или день рождения новым смартфоном, то для детей суперзвезд это может показаться мелочью. В обзоре «Телепрограммы» - более чем роскошные презенты, которые знаменитости преподносят отпрыскам. Почему? Могут себе позволить!
Авто для восьмилетки
Звезда «Универа» Анна Хилькевич решила подарить дочери машину. Только есть нюанс - до совершеннолетия девочке еще ой как далеко. Как только Арианне, старшей дочке от бизнесмена Артура Волкова, исполнилось 8 лет, - мама решила, что ей пора заиметь BMW. Нет, не игрушечную. Настоящую - за 15 млн рублей.
- Такого не ожидал никто, у Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль, - подписала ролик с поздравлением Анна. - Только взгляните на лицо именинницы - она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока - расскажу о ее эмоциях. Теперь можно сказать уверенно: праздник удался!
На видео показано, как мама вместе с родственниками и гостями праздника выводит застеснявшуюся Арианну на улицу и провозглашает (почти голосом Леонида Якубовича): «Поскольку ты двигаешься по этому городу, это - тебе: автомоби-и-иль!» Украшенная лампочками, гирляндами и бантом машина сияла, а вот девочка на самом деле не понимала, как реагировать на подарок, которым можно начать пользоваться только через 10 лет. После этого в «Шоу Воли» 16+ Хилькевич вспомнила непосредственную реакцию дочери.
- Когда мы сели в машину, она сказала: «Мама, а зачем мне машина?», - рассказала актриса. - У родителей Арианны чувство юмора хорошее, интересное. Ну и у нас большая семья. Нам автомобили нужны. Ей, понятно, автомобиль не нужен. Я сказала: «А, не нужна? Ну ладно», - и забрала.
Квартира на 14-летие
Кто-то может огорчаться за прекрасную актрису Екатерину Волкову - мол, «Воронины» 16+ поставили крест на развитии карьеры, на кастингах ее воспринимают исключительно как «воронинскую». Но артистка сама не особо расстраивается, хоть и понимает всё про тяжесть ярлыка - продолжает сниматься («СуперИвановы» 16+, «Семейный призрак» 16+), играет в антрепризе и неплохо зарабатывает. Иначе вряд ли получилось бы накопить на роскошный подарок для любимой дочери Лизы. К четырнадцатилетию, на минуточку.
- Наступил момент для первой московской квартиры, но не для нас с мужем, а для Лизы, - написала в соцсетях артистка. - Почему именно так? Мы воспитываем девушку, которая скоро (относительно, но все же) захочет вылететь из родительского гнездышка. Хотим, чтобы она училась, росла и реализовывалась без вопросов «где жить, на что снимать квартиру?» в голове. Чтобы у нее была своя база, надежный тыл и пространство, где можно ошибаться, мечтать и строить планы.
После того как на Волкову в соцсетях обрушилась критика - мол, куда девочке, которая только получила паспорт, такие подарки?! - она нашла что ответить.
- Я прекрасно понимаю, что для многих аренда - самый разумный и удобный вариант: каждая семья знает свои обстоятельства и приоритеты, и в этом нет ничего плохого, - ответила на хейт Волкова. - Просто если когда-нибудь появляется возможность подарить ребенку свою недвижимость, я верю, что это стоит сделать.
Стоимость жилья неизвестна, но минимальная цена однушки в столичной новостройке - от 10 млн рублей.
Трехдневная вечеринка
А вот Эвелина Бледанс появилась в конце марта текущего года на премьере российско-индийской мелодрамы «Королек моей любви» 16+ и огорошила журналистов, признавшись, что лучшим подарком на 14-летие особенному сыну Семену 1 апреля станет тройной праздник - в том числе с девчонками.
- У него будет три празднования: первый день - на ферме, потом у нас Гарри Поттер, а затем - гламурная вечеринка для девчонок, - сообщила актриса. - Так что как настоящую свадьбу гуляем, все три дня. Подарки? Айфон его как-то совсем не интересует и не манит. Но ему нравится Гарри Поттер, так что покупаем всякие волшебные палочки. Ну и вообще, праздник - это уже подарок. Тортики, шарики и так далее.
На неловкие улыбки представителей СМИ телеведущая отреагировала сразу - пояснила, что у Семена на самом деле много подруг. И все они рассматриваются как потенциальные невесты.
- У нас уже так бывает, что я на одной премьере, он - на другой, со своими подружками, - говорит Бледанс. - У него много разных знакомых девочек, невест. Я их всех знаю, сама выбираю. А еще даю сыну советы: быть джентльменом, относиться к девушкам как к леди.
Мини-гараж
А вот в семье певицы Славы, которая уже давно бабушка, к подаркам относятся попроще. Да, могут подарить машину, но детскую. На днях внуку Арсению, которого родила дочь певицы Александра Морозова, исполнилось три года. И ему тоже купили БМВ - даже с номерами АМР, но есть нюанс.
- Арсений получил первый велосипед и самокат, а также самостоятельно выбрал мини-машину багги на радиоуправлении, - рассказала дочка Славы. - После утреннего семейного сбора праздник продолжился в детском саду. Вообще это первый день рождения, который Арсюша отмечает не только с семьей, но и со своими друзьями по детскому садику. Поэтому я решила, что лучше всего основные торжества провести именно там, вместе с ребятками. Для всех них мы тоже подготовили отдельные подарочки. Разумеется, были замечательный аниматор и торт. Мы очень здорово провели этот день в компании его одногруппников. Арсюша остался очень доволен.
Кроме транспортных средств ребенок получил еще и кучу шариков, которыми была завалена квартира, и большой торт в виде любимого супергероя ребенка - трансформера Оптимуса Прайма.