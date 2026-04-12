Дорогущие авто, жилье и вечеринка - вот что дарят сыночкам-корзиночкам и любимым дочуркам наши звезды

Другой вопрос, что всему есть предел. И если простые смертные могут поразить воображение малыша на Новый год или день рождения новым смартфоном, то для детей суперзвезд это может показаться мелочью. В обзоре «Телепрограммы» - более чем роскошные презенты, которые знаменитости преподносят отпрыскам. Почему? Могут себе позволить!

Авто для восьмилетки

Звезда «Универа» Анна Хилькевич решила подарить дочери машину. Только есть нюанс - до совершеннолетия девочке еще ой как далеко. Как только Арианне, старшей дочке от бизнесмена Артура Волкова, исполнилось 8 лет, - мама решила, что ей пора заиметь BMW. Нет, не игрушечную. Настоящую - за 15 млн рублей.

- Такого не ожидал никто, у Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль, - подписала ролик с поздравлением Анна. - Только взгляните на лицо именинницы - она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока - расскажу о ее эмоциях. Теперь можно сказать уверенно: праздник удался!

На видео показано, как мама вместе с родственниками и гостями праздника выводит застеснявшуюся Арианну на улицу и провозглашает (почти голосом Леонида Якубовича): «Поскольку ты двигаешься по этому городу, это - тебе: автомоби-и-иль!» Украшенная лампочками, гирляндами и бантом машина сияла, а вот девочка на самом деле не понимала, как реагировать на подарок, которым можно начать пользоваться только через 10 лет. После этого в «Шоу Воли» 16+ Хилькевич вспомнила непосредственную реакцию дочери.