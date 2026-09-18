Донжуанство Антона Гусева из «Дома-2»: развелся с двумя женами, изменяет своей девушке с пассией миллиардера

Антон Гусев. Фото: соцсети

Что известно о личной жизни бывшего участника «Дома-2», и почему его назвали альфонсом.

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Недавно бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец назвала экс-супруга Антона Гусева альфонсом и рассказала, что именно стало причиной их развода.

В чем Виктория Романец и Антон Гусев обвиняют друг друга

По словам Романец, за пять лет совместной жизни она устала быть мужиком в их паре. Как намекает Виктория, бывший муж предпочитал, чтобы за него платили другие.

Виктория подчеркнула, что сама вложила в их свадьбу 500 тысяч рублей, в то время как Антон не смог потратить на торжество даже 200 тысяч. Также она добавила, что все вещи Гусева, включая одежду, покупала сама. А путешествия они оплачивали пополам.

Антона Гусева удивило, что его бывшая жена вновь напомнила о их прошлых отношениях, но он все же решил поделиться своей версией событий с изданием «СтарХит», опровергнув каждое утверждение Виктории Романец.

По словам Антона, за все годы его отношений с женщинами ни одна его избранница не платила в ресторанах, ни где-либо еще. Как уверяет Гусев, он всегда хорошо зарабатывал и покупал своим возлюбленным подарки, дарил цветы, возил на Мальдивы и одаривал прочими благами.

«По поводу перелетов 50/50 — это было ее инициативой, когда был с ней в браке 5 лет назад, чтобы потом ее не тыкали носом, как это делал с ней футболист до меня!

В браке она действительно выпивала как мужик, тут не буду спорить. Всю жизнь бухает и худеет, и спустя 5 лет ничего не изменилось, судя по всему. Все пытается свое лицо и имя раскрутить», - возмутился Антон Гусев.

По словам Антона, Виктории Романец пара задуматься о собственной семье: муже и детях, а не паразитировать на имени бывшего. И мол, все мужики были бы такими альфонсами, как он. А детей, по уверениям Гусева, Виктория не хотела, что также привело к расколу в их браке.

«Я заметил одно: те бывшие, которые ничего не добились в жизни, в плане семьи не имеют детей и мужей, больше всего пытаются вылить на меня грязь после расставания.

А достойные, как Женя и Яна, достойно пошли дальше молча строить свою жизнь. Обида женская — это самое страшное. Но моей вины тут нет, что в 36 лет тебя никто замуж не забрал и не хочет от тебя детей», — резюмировал Антон Гусев.

Давайте попробуем разобраться, на чьей же стороне правда в этой истории.

Антон Гусев и Виктория Романец. Фото: соцсети

Антон Гусев и Евгения Феофилактова

Антон Гусев впервые пришел на реалити-шоу «Дом-2» в 2011 году, там его избранницей стала Маргарита Агибалова (сейчас Марсо). На первой встрече он подарил ей букет роз и смог завоевать доверие и симпатию девушки.

Пара встречалась некоторое время, но затем в отношениях возник разлад. Его причиной стала чрезмерная привязанность Маргариты к своей маме. В итоге пара рассталась.

После этого Гусев попытался начать роман с Оксаной Стрункиной, но внезапно у него вспыхнула сильная симпатия к другой участнице проекта — Евгении Феофилактовой. Только через пару месяцев после знакомства молодые объявили о предстоящей свадьбе: к тому времени Евгения уже была беременна.

Антон Гусев и Евгения Феофилактовая поженились всего через несколько месяцев после того, как познакомились. Пара устроила шумную торжественную церемонию в одном из московских ресторанов.

На свадьбе собралось более 200 гостей. По окончании мероприятия молодые переселились в московскую квартиру, предоставленную им проектом.

После рождения у них сына Даниэля семья на некоторое время вернулась на реалити-шоу.

Осенью 2016 года Антон Гусев объявил о разводе с Евгенией Феофилактовой — пара прожила в браке чуть меньше пяти лет. В то же время бывший участник «Дома-2» попал в серьёзную автомобильную аварию, после чего ему пришлось пройти несколько пластических операций.

Антон Гусев Евгения Феофилактова. Фото: соцсети

Антон Гусев и Виктория Романец

После развода Антон начал встречаться с Викторией Романец, которая ранее тоже была участницей проекта и дружила с его бывшей женой. В августе 2017 года молодые поженились. Тогда Антон имел стабильный доход около 250 тысяч рублей в месяц и полностью обеспечивал семью.

В 2017 году он начал сотрудничать с международной сетевой косметической компанией. Кроме того, Гусев занялся вокалом и выпустил несколько собственных музыкальных треков.

В 2018 году семья переехала в двухэтажный подмосковный таунхаус площадью 136 квадратных метров.

В июле 2022 года Антон Гусев и Виктория Романец официально развелись. Причиной разрыва стала подозрение Виктории в измене со стороны супруга.

Антон Гусев и его новые девушки

Летом того же года в сети появился слух о новом романе Гусева с Яной Герштейн, стилистом по волосам. Антон опубликовал в соцсетях фото с ней. Вскоре пара подтвердила свои отношения. Они расстались летом 2023 года, но позже помирились. Однако в начале 2024 года Гусев объявил об окончательном разрыве без указания причин.

Антон Гусев и Яна Герштейн. Фото: соцсети

Сейчас, по слухам, Антон Гусев встречается с бывшей женой бизнесмена, миллиардера Олега Винника Анной. При этом он еще не разорвал отношения со своей нынешней возлюбленной Азизой. Именно Азиза рассказала каналу Pilip Plein, что Антон переметнулся к Анне как раз в то время, когда они поссорились.

В общем, личная жизнь Антона Гусева очень запутанная. Возможно, его и нельзя назвать альфонсом, но нарицательное «Дон Жуан» очень даже уместно по отношению к нему.

А что вы думаете об Антоне Гусеве? Делитесь в комментариях!

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