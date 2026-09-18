Донжуанство Антона Гусева из «Дома-2»: развелся с двумя женами, изменяет своей девушке с пассией миллиардера

Недавно бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец назвала экс-супруга Антона Гусева альфонсом и рассказала, что именно стало причиной их развода.
В чем Виктория Романец и Антон Гусев обвиняют друг друга
По словам Романец, за пять лет совместной жизни она устала быть мужиком в их паре. Как намекает Виктория, бывший муж предпочитал, чтобы за него платили другие.
Виктория подчеркнула, что сама вложила в их свадьбу 500 тысяч рублей, в то время как Антон не смог потратить на торжество даже 200 тысяч. Также она добавила, что все вещи Гусева, включая одежду, покупала сама. А путешествия они оплачивали пополам.
Антона Гусева удивило, что его бывшая жена вновь напомнила о их прошлых отношениях, но он все же решил поделиться своей версией событий с изданием «СтарХит», опровергнув каждое утверждение Виктории Романец.
По словам Антона, за все годы его отношений с женщинами ни одна его избранница не платила в ресторанах, ни где-либо еще. Как уверяет Гусев, он всегда хорошо зарабатывал и покупал своим возлюбленным подарки, дарил цветы, возил на Мальдивы и одаривал прочими благами.
«По поводу перелетов 50/50 — это было ее инициативой, когда был с ней в браке 5 лет назад, чтобы потом ее не тыкали носом, как это делал с ней футболист до меня!
В браке она действительно выпивала как мужик, тут не буду спорить. Всю жизнь бухает и худеет, и спустя 5 лет ничего не изменилось, судя по всему. Все пытается свое лицо и имя раскрутить», - возмутился Антон Гусев.
По словам Антона, Виктории Романец пара задуматься о собственной семье: муже и детях, а не паразитировать на имени бывшего. И мол, все мужики были бы такими альфонсами, как он. А детей, по уверениям Гусева, Виктория не хотела, что также привело к расколу в их браке.
«Я заметил одно: те бывшие, которые ничего не добились в жизни, в плане семьи не имеют детей и мужей, больше всего пытаются вылить на меня грязь после расставания.
А достойные, как Женя и Яна, достойно пошли дальше молча строить свою жизнь. Обида женская — это самое страшное. Но моей вины тут нет, что в 36 лет тебя никто замуж не забрал и не хочет от тебя детей», — резюмировал Антон Гусев.
Давайте попробуем разобраться, на чьей же стороне правда в этой истории.
Антон Гусев и Виктория Романец. Фото: соцсети
Антон Гусев и Евгения Феофилактова
Антон Гусев впервые пришел на реалити-шоу «Дом-2» в 2011 году, там его избранницей стала Маргарита Агибалова (сейчас Марсо). На первой встрече он подарил ей букет роз и смог завоевать доверие и симпатию девушки.
Пара встречалась некоторое время, но затем в отношениях возник разлад. Его причиной стала чрезмерная привязанность Маргариты к своей маме. В итоге пара рассталась.
После этого Гусев попытался начать роман с Оксаной Стрункиной, но внезапно у него вспыхнула сильная симпатия к другой участнице проекта — Евгении Феофилактовой. Только через пару месяцев после знакомства молодые объявили о предстоящей свадьбе: к тому времени Евгения уже была беременна.
Антон Гусев и Евгения Феофилактовая поженились всего через несколько месяцев после того, как познакомились. Пара устроила шумную торжественную церемонию в одном из московских ресторанов.
На свадьбе собралось более 200 гостей. По окончании мероприятия молодые переселились в московскую квартиру, предоставленную им проектом.
После рождения у них сына Даниэля семья на некоторое время вернулась на реалити-шоу.
Осенью 2016 года Антон Гусев объявил о разводе с Евгенией Феофилактовой — пара прожила в браке чуть меньше пяти лет. В то же время бывший участник «Дома-2» попал в серьёзную автомобильную аварию, после чего ему пришлось пройти несколько пластических операций.
Антон Гусев Евгения Феофилактова. Фото: соцсети
Антон Гусев и Виктория Романец
После развода Антон начал встречаться с Викторией Романец, которая ранее тоже была участницей проекта и дружила с его бывшей женой. В августе 2017 года молодые поженились. Тогда Антон имел стабильный доход около 250 тысяч рублей в месяц и полностью обеспечивал семью.
В 2017 году он начал сотрудничать с международной сетевой косметической компанией. Кроме того, Гусев занялся вокалом и выпустил несколько собственных музыкальных треков.
В 2018 году семья переехала в двухэтажный подмосковный таунхаус площадью 136 квадратных метров.
В июле 2022 года Антон Гусев и Виктория Романец официально развелись. Причиной разрыва стала подозрение Виктории в измене со стороны супруга.
Антон Гусев и его новые девушки
Летом того же года в сети появился слух о новом романе Гусева с Яной Герштейн, стилистом по волосам. Антон опубликовал в соцсетях фото с ней. Вскоре пара подтвердила свои отношения. Они расстались летом 2023 года, но позже помирились. Однако в начале 2024 года Гусев объявил об окончательном разрыве без указания причин.
Антон Гусев и Яна Герштейн. Фото: соцсети
Сейчас, по слухам, Антон Гусев встречается с бывшей женой бизнесмена, миллиардера Олега Винника Анной. При этом он еще не разорвал отношения со своей нынешней возлюбленной Азизой. Именно Азиза рассказала каналу Pilip Plein, что Антон переметнулся к Анне как раз в то время, когда они поссорились.
В общем, личная жизнь Антона Гусева очень запутанная. Возможно, его и нельзя назвать альфонсом, но нарицательное «Дон Жуан» очень даже уместно по отношению к нему.
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