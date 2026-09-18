Донжуанство Антона Гусева из «Дома-2»: развелся с двумя женами, изменяет своей девушке с пассией миллиардера

Недавно бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец назвала экс-супруга Антона Гусева альфонсом и рассказала, что именно стало причиной их развода.

В чем Виктория Романец и Антон Гусев обвиняют друг друга

По словам Романец, за пять лет совместной жизни она устала быть мужиком в их паре. Как намекает Виктория, бывший муж предпочитал, чтобы за него платили другие.

Виктория подчеркнула, что сама вложила в их свадьбу 500 тысяч рублей, в то время как Антон не смог потратить на торжество даже 200 тысяч. Также она добавила, что все вещи Гусева, включая одежду, покупала сама. А путешествия они оплачивали пополам.

Антона Гусева удивило, что его бывшая жена вновь напомнила о их прошлых отношениях, но он все же решил поделиться своей версией событий с изданием «СтарХит», опровергнув каждое утверждение Виктории Романец.

По словам Антона, за все годы его отношений с женщинами ни одна его избранница не платила в ресторанах, ни где-либо еще. Как уверяет Гусев, он всегда хорошо зарабатывал и покупал своим возлюбленным подарки, дарил цветы, возил на Мальдивы и одаривал прочими благами.

«По поводу перелетов 50/50 — это было ее инициативой, когда был с ней в браке 5 лет назад, чтобы потом ее не тыкали носом, как это делал с ней футболист до меня! В браке она действительно выпивала как мужик, тут не буду спорить. Всю жизнь бухает и худеет, и спустя 5 лет ничего не изменилось, судя по всему. Все пытается свое лицо и имя раскрутить», - возмутился Антон Гусев.

По словам Антона, Виктории Романец пара задуматься о собственной семье: муже и детях, а не паразитировать на имени бывшего. И мол, все мужики были бы такими альфонсами, как он. А детей, по уверениям Гусева, Виктория не хотела, что также привело к расколу в их браке.

«Я заметил одно: те бывшие, которые ничего не добились в жизни, в плане семьи не имеют детей и мужей, больше всего пытаются вылить на меня грязь после расставания. А достойные, как Женя и Яна, достойно пошли дальше молча строить свою жизнь. Обида женская — это самое страшное. Но моей вины тут нет, что в 36 лет тебя никто замуж не забрал и не хочет от тебя детей», — резюмировал Антон Гусев.

Давайте попробуем разобраться, на чьей же стороне правда в этой истории.