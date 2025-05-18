Домработница Волочковой строит на свою зарплату дом. Но это неточно

Семейная пара помощников по хозяйству: от 300 тыс. руб.

Самый головокружительный карьерный взлет среди домработниц совершила известная всем поклонникам и хейтерам балерины Волочковой ее помощница Лолочка - так ее называет сама Настя.

Десять лет назад Волочкова наняла помощниками по хозяйству в свой загородный особняк супружескую пару - Лолиту и Рустама Саидовых, поселила их в отдельном просторном гостевом доме. За эти годы у Саидовых родилось трое детей. Эта семья стала для Волочковой почти родной. Артистка оплатила лечение Лолиты в хорошей столичной клинике, когда та серьезно заболела, устроила ее детей в хороший детсад и школу.

Лолита отвечает за чистоту, порядок в доме и во дворе, готовит еду. Последнее необременительно: балерина ест мало - в основном вареные яйца, супы и салаты, а для гостей заказывают доставку. Рустам выполняет всю мужскую работу. Волочкова говорит, что Рустам и Лолита - идеальные помощники, благодарные и близкие ей по духу люди. А два года назад балерина сделала Лолу еще и своим администратором, уволив с этой должности профессионального пиарщика.

С тех пор Лола сопровождает Анастасию на все мероприятия, ведет график выступлений, интервью и другой занятости. При этом обязанности домработницы тоже выполняет. Недавно на одном ток-шоу обсуждали, что Лолита с мужем купили в Подмосковье землю, чтобы строить дом. Лолочка не стала это ни опровергать, ни подтверждать, но заметила: «Я получаю достойную зарплату и премию каждый месяц. И муж у меня работает».

Можно предположить, что Лола получает не меньше двух стандартных зарплат своих коллег. «Самые высокие зарплаты - 8 - 9 тыс. руб. в день. Но такие суммы платят только избранным домработницам с рекомендациями, опытом ухода за VIP-гардеробом, с российским гражданством и возрастом до 55 лет, - рассказали нам в агентстве по найму персонала в элитные поселки на Новой Риге и Рублевке. - Работают они в домах площадью от 100 кв. м. Более стандартные зарплаты на этом направлении - 7 тыс. руб. в день. За такие деньги можно найти прекрасный персонал, например, из Узбекистана».

Домработницы в огромных домах часто там и живут, трудятся вахтами, сменяя друг друга через две недели. Но бывает и обычный график 5/2. Очень востребованы в загородных домах у богатых и знаменитых семейные пары. В обязанности мужчины входит контроль и поддержание в порядке прилегающей к дому территории; мелкий ремонт, сантехника, электрика, контроль за инженерными системами, чистка бассейна и стрижка газона. Домработница отвечает за уборку, стирку, глажку, уход за гардеробом и обувью, уборку за домашними животными, также выполняет отдельные поручения. Иногда договариваются, что домработница еще и готовит, но за дополнительную плату. При проведении важных ужинов в дом приглашают на день именитого повара - это стоит от 20 тыс. руб.

При пятидневной рабочей неделе домработница зарабатывает в месяц от 140 тыс. руб. Семейные пары нарасхват, поэтому на двоих в месяц у них выходит минимум 300 тыс. руб. Многие ради заработка берут лишь один выходной в месяц.

Телохранитель: от 200 тыс. руб.