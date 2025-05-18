Домработница Волочковой строит на свою зарплату дом. Но это неточно

Семейная пара помощников по хозяйству: от 300 тыс. руб.
Самый головокружительный карьерный взлет среди домработниц совершила известная всем поклонникам и хейтерам балерины Волочковой ее помощница Лолочка - так ее называет сама Настя.
Десять лет назад Волочкова наняла помощниками по хозяйству в свой загородный особняк супружескую пару - Лолиту и Рустама Саидовых, поселила их в отдельном просторном гостевом доме. За эти годы у Саидовых родилось трое детей. Эта семья стала для Волочковой почти родной. Артистка оплатила лечение Лолиты в хорошей столичной клинике, когда та серьезно заболела, устроила ее детей в хороший детсад и школу.
Лолита отвечает за чистоту, порядок в доме и во дворе, готовит еду. Последнее необременительно: балерина ест мало - в основном вареные яйца, супы и салаты, а для гостей заказывают доставку. Рустам выполняет всю мужскую работу. Волочкова говорит, что Рустам и Лолита - идеальные помощники, благодарные и близкие ей по духу люди. А два года назад балерина сделала Лолу еще и своим администратором, уволив с этой должности профессионального пиарщика.
С тех пор Лола сопровождает Анастасию на все мероприятия, ведет график выступлений, интервью и другой занятости. При этом обязанности домработницы тоже выполняет. Недавно на одном ток-шоу обсуждали, что Лолита с мужем купили в Подмосковье землю, чтобы строить дом. Лолочка не стала это ни опровергать, ни подтверждать, но заметила: «Я получаю достойную зарплату и премию каждый месяц. И муж у меня работает».
Можно предположить, что Лола получает не меньше двух стандартных зарплат своих коллег. «Самые высокие зарплаты - 8 - 9 тыс. руб. в день. Но такие суммы платят только избранным домработницам с рекомендациями, опытом ухода за VIP-гардеробом, с российским гражданством и возрастом до 55 лет, - рассказали нам в агентстве по найму персонала в элитные поселки на Новой Риге и Рублевке. - Работают они в домах площадью от 100 кв. м. Более стандартные зарплаты на этом направлении - 7 тыс. руб. в день. За такие деньги можно найти прекрасный персонал, например, из Узбекистана».
Домработницы в огромных домах часто там и живут, трудятся вахтами, сменяя друг друга через две недели. Но бывает и обычный график 5/2. Очень востребованы в загородных домах у богатых и знаменитых семейные пары. В обязанности мужчины входит контроль и поддержание в порядке прилегающей к дому территории; мелкий ремонт, сантехника, электрика, контроль за инженерными системами, чистка бассейна и стрижка газона. Домработница отвечает за уборку, стирку, глажку, уход за гардеробом и обувью, уборку за домашними животными, также выполняет отдельные поручения. Иногда договариваются, что домработница еще и готовит, но за дополнительную плату. При проведении важных ужинов в дом приглашают на день именитого повара - это стоит от 20 тыс. руб.
При пятидневной рабочей неделе домработница зарабатывает в месяц от 140 тыс. руб. Семейные пары нарасхват, поэтому на двоих в месяц у них выходит минимум 300 тыс. руб. Многие ради заработка берут лишь один выходной в месяц.
Телохранитель: от 200 тыс. руб.
Оксана Почепа и ее муж рады: дочь под надежным присмотром. Фото: личная страница Оксаны Почепы в социальной сети
Знаменитостям часто приходится нанимать личного охранника. Без него не ходят ни на светские мероприятия, ни в ресторан Стас Михайлов, Анна Асти, Филипп Киркоров, Николай Басков, Люся Чеботина.
Люся Чеботина: - Тяжела ты, ноша кумира миллионов... Фото: Михаил Фролов/КП
Иногда эту функцию выполняет водитель. Но если зарплата водителя при пятидневной рабочей неделе и ненормированном графике стартует от 170 тыс. руб. в месяц, то охранник получает от 200 тыс. руб. Если водитель (он же охранник) с хорошим опытом, то и до 250 тыс. руб. доходит.
Няня: 200 тыс. руб.
Звездные мамы норовят как можно быстрее вернуться к прежнему образу жизни - без нянь им никак. Многие обращаются за помощью в агентства по персоналу, где гарантируют три раза заменить няню бесплатно, если кандидатура не устроила. Если няня подошла, то наниматель платит агентству за услугу 100% месячного оклада своей новой помощницы. К примеру, Анна Хилькевич меняет няню четвертый раз за год - она очень требовательная мама-артистка.
А вот певице Акуле (Оксане Почепе) повезло - она нашла няню для новорожденной дочери среди знакомых. Сначала эта женщина была помощницей самой Оксаны, а теперь стала няней маленькой Раисы.
Мария - и няня малышки, и ее крестная. Фото: личная страница Марии Тялиной в социальной сети
«Мария - не только руководитель моего фан-клуба, но и человек, близкий нашей семье, - рассказала нам Оксана. - Она обладает значительным опытом в педагогике». Няня стала еще и крестной дочери артистки.
Самые высокие зарплаты у нянь новорожденных детей (до года) - при наличии опыта и рекомендаций им платят в сутки 10 - 12 тыс. руб. Если ребенок постарше, верхний порог составляет 8 тыс. руб. в сутки при пятидневной рабочей неделе. В обязанности входит контроль за режимом, прогулки, сопровождение с водителем в школу или детсад, на кружки и т. п. У детей звезд, как правило, школа полного дня, поэтому няни с ними уроки не учат - этим занимаются профессионалы.
Есть и бонусы: к примеру, рэпер Джиган и предпринимательница Оксана Самойлова часто летают отдыхать за границу всей семьей и обязательно берут с собой сразу двух нянь. Платит Самойлова няням младших детей как раз 8 тыс. руб. в сутки.
А в это время
Прислуга звезд: Надежда Кадышева настрадалась без охранника
Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
Недавно после концерта певицы в Иванове случилось ЧП. Когда занавес уже закрылся, на сцену рванула одна из зрительниц и повисла на шее у народной артистки. Неадекватную поклонницу коллектив Кадышевой быстро отлепил от звезды, и ничего криминального не произошло. Но теперь у команды Кадышевой требования к организаторам концертов - усиленная охрана. Их задача - не пускать «активистов» на сцену, следить за дистанцией между звездой и зрителем.
Подобные траты ложатся на плечи организаторов концерта и обычно включены в райдер артистов. К примеру, 10 охранников на 3 часа работы на концерте в регионе обойдутся организаторам в среднем в 80 тыс. руб. Также обычно одного телохранителя нанимают для сопровождения звезды на все время визита.