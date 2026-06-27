Домогаров старше на 22 года, Рыков — на 21, Исаев — на 27: звездные мужчины и их молодые музы

В жаркую пору отпусков одинокие знаменитости не прочь удариться в новые отношения и, чем черт не шутит, даже попытаться организовать новую ячейку общества. В обзоре «Телепрограммы» - несколько свежих звездных романов.

У «пельменя» Сергея Исаева вторая молодость

Звезда «Уральских пельменей» в августе отметит 55-летие - и лучшим подарочком ко дню рождения, конечно, стала новая любовь. Как мы уже рассказывали, артист разошелся со второй женой Ириной, с которой прожил в браке 15 лет и вырастил двоих сыновей - Елисея и Савелия. А очередной зазнобой артиста стала Виталина Протасова - девушка 28 лет, пробующая себя в кино (а вообще, конечно, модель). Пока у актрисы всего три роли, две из которых - в короткометражках. Зато теперь у нее большие перспективы, ведь Сергей не только комик и сценарист, а еще и продюсер.

Сейчас пара вовсю выкладывает совместные фото с отдыха: он счастливо загорает, она радостно бегает на берегу, демонстрируя стройную фигуру. «Скажете что-то по этому поводу?» - кто-то бестактно спросил бывшую жену Исаева и мать его детей.

- Я не слежу за жизнью других людей и никому не советую, - заявила Ирина. - Прокомментировать ничего не могу.

Александр Домогаров и Татьяна Степанова

В жизни 62-летнего Александра Домогарова, звезды «Бандитского Петербурга» и некогда писаного красавца, кажется, наступает светлая полоса. Своенравный артист, изрядно располнев и уволившись из Театра Моссовета, а затем и МХАТа им. Горького, встал на путь исправления. Теперь он снова появляется в главных ролях в кино и сериалах («Гардемарины. 1787» 16+, «Раневская» 16+, «Капкан на судью» 18+), служит в Театре Российской армии и как встарь пользуется успехом у женщин.

С прошлого года Домогаров начал появляться на публике с молодой симпатичной блондинкой - Татьяной Степановой. Бывшая артистка Театра Аллы Духовой «Тодес» теперь преподает детям танцы и познакомилась с народным артистом РФ, который старше ее на 22 года, в Театре Моссовета.

Слухи про их роман ходили несколько лет, но только в начале июня текущего года Александр внезапно их подтвердил. Возможно, случайно.

Пост Домогарова в соцсети выглядит как нечаянно опубликованный фотоальбом: там целый ряд снимков с Татьяной, сделанных в разные годы во время путешествий, совместного отдыха или прогулок - на фоне синего моря, зелени деревьев или пальм. На всех селфи пара выглядит счастливо и беззаботно. Так Александр дал нам понять, что у него все серьезно.

Ранее актер был трижды женат: на Наталье Сагоян, Ирине Гуненковой и Наталье Громушкиной (сын которой Гордей, как определила ДНК-экспертиза, Домогарову сыном не является). В середине нулевых Александр Юрьевич несколько лет жил в гражданском браке с актрисой Мариной Александровой.

Петр Рыков и Мирослава Михайлова

23-летняя дочь звезды комедии «Любовь и голуби» Александра Михайлова по имени Мирослава - тоже актриса: девушка играет в Театре на Трубной и снимается в кино и сериалах («Психологини» 15+, «Сердце пармы» 18+, «Алла-такси» 16+).

На Забайкальском международном кинофестивале, президентом которого трудится ее 81-летний папа, Мирослава появилась в компании бойфренда. Им стал 44-летний актер Петр Рыков («Злые люди» 16+, «Кордон» 16+ и «Я иду тебя искать» 16+).

Познакомились молодые на съемках в 2022 году. Потом встретились на фестивале, где Рыков работал ведущим. Кроме того, есть подозрение, что и раньше артист мог положить глаз на Мирославу, поскольку учился во ВГИКе с ее старшей сестрой Анастасией - внебрачной дочерью Александра Яковлевича от актрисы Ольги Кузнецовой.

Не исключено, что Петр долго шел к своей цели и благородно ждал - ведь Мирослава еще недавно была замужем: вышла за однокурсника Анатолия Черникова, с которым в браке прожила всего девять месяцев. И как только освободилась - Петр взял быка за рога.

- Жизнь круглая, а я за угол-то поглядел, а там она! - объяснил сближение Рыков. - Вот и все.

Артист держит себя в отличной физической форме, однако паре нет-нет да зададут вопрос про разницу в возрасте. А она значительная - 21 год! Мирослава в этом проблемы не видит и приводит в пример своих родителей.

- У них разница еще больше, чем у нас (Александр Михайлов старше второй жены Оксаны на 23 года. - Авт.), - подчеркнула девушка. - Получается, я пошла по их стопам. Я к такой разнице в возрасте с детства привыкла, видела этот пример счастливых отношений. Если ты любишь человека, то целиком отдаешься чувству. Мне важно чувствовать человеческую душу.

В Чите на кинофестивале влюбленные не скрывали эмоций - миловались, обнимались, держались за руки и целовались. Но про загс после недавнего развода актрисы речи еще не идет. Рыкова это не печалит.

- Что же, из одной свадьбы в другую? Мирослава Александровна молода, а жизнь впереди долгая, - уверен Петр.

Саша Стоун и Анна Абрамова

27-летний спортсмен, телеведущий и актер Александр Зарубин (Саша Стоун) еще недавно крутил шашни с самой Валей Карнавал и артисткой Comedy Woman Надеждой Сысоевой.

Но ни с кем долгого романа у Саши не получилось. И вот он снова вышел на охоту.

Говорят, что теперь спортивный парень охмурил Анну Абрамову - хореографа и блогера. Эффектная блондинка ведет соцсети, выкладывает фото в платьях на фоне гор и селфи из ресторанов. Визуально 28-летняя девушка представляет канонический типаж «запретграмщицы» - нечто среднее между Викторией Лопыревой и Даной Борисовой в их лучшие годы: акцентированные губы грудь, ламинированные волосы. У Анны есть дочь - и она активно выкладывает фото малышки в соцсетях. Неужели из легкомысленного блогера Стоун решил обратиться в ответственного и заботливого отчима?