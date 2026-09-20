Домик в Комарово, капустный пирог для Путина и Щучье озеро: где живет Алиса Фрейндлих

Легенда советского кино и икона Большого драматического театра Петербурга Алиса Бруновна Фрейндлих, пережившая Великую Отечественную и певшая в шесть лет в госпиталях, давно и горячо любима зрителем.

Выдающиеся роли в «Сталкере» 12+, «Служебном романе» 6+, «Старомодной комедии» 12+ и многих других картинах (а равно и спектаклях Театра Ленсовета и БДТ) покорили публику навсегда. Все проекты с АБФ можно пересматривать вечно. И, конечно, очень хочется ожидать от артистки новых ролей, хоть это и сложно в 91 год.

Однако чудеса случаются! И в сериале «Война и мир» 16+, который выйдет на экраны в 2028 году, актриса появится! А где еще можно встретить народную артистку СССР? Разбиралась «Телепрограмма».

На золотом Щучьем озере

Увы, год назад, в 90 лет, Алиса Бруновна, честно отработав 221-й (!) трехчасовой (!!) спектакль «Лето одного года» в БДТ на пару с 90-летним Олегом Басилашвили (!!!), решила уйти на заслуженный покой. Это была поистине культовая постановка по пьесе Эрнеста Томпсона «На золотом озере».

Билеты расходились с сайта буквально за минуту. Спекулянты делали золотые горы. Дошло до того, что театр ввел систему покупки по спискам. Но всему есть предел. И здоровье, в конце концов, дороже, чем любые бесконечные овации.

После этого актриса удалилась на собственное озеро - к побережью Финского залива в культовом творческом поселке Комарово (Келломяки), где жили и питались вдохновением природы как минимум два нобелиата: Жорес Алферов и Иван Павлов. Где купались в Щучьем озере братья Стругацкие, Юрий Герман и Евгений Шварц.

А еще гуляли Иван Ефремов и Василий Соловьев-Седой. Там же покой обрели Сергей Курехин, Анна Ахматова, Андрей Краско, Наталья Бехтерева и Вениамин Баснер.

Цены на недвижимость в тех местах могут запросто достигать миллиарда рублей. Поэтому Алиса Бруновна, получившая в дар от города как почетный житель эстетичный «домик в деревне» на 12 сотках площадью 160 квадратов, разумеется, была несказанно счастлива. И переехала туда из привычного Соснова.

Сосновый лес есть у нового жилища актрисы. Кстати, в этих местах Алиса Бруновна снимала в молодости дачу вместе с мужем, режиссером Игорем Владимировым, которого не стало в 1999 году. Закольцевалась, получается.

В 2004 году в Комарово Алису Бруновну заехал навестить Владимир Путин. Главу государства потчевали фирменным капустным пирогом, хрустящими огурчиками и бараньими котлетами.

Острохарактерная императрица

После ухода из БДТ Алису Бруновну можно увидеть в родном (оттуда начинала) Театре Ленсовета. Правда, не на сцене, а чуть поодаль - в «театральной беседке», где организовываются встречи с легендами театра.

Один из таких вечеров Фрейндлих провела в январе 2026 года. Порадовала публику острым умом и юмором («Что за профессия - артист? Кошмарная!»), удивила волнением, энергией и жизнелюбием, заразила мудростью.

- Не так давно моя дочь Варя искала какие-то данные и накопала характеристику моего выпускного листа, где было написано: «Острохарактерная актриса. Может играть старух и детей», что я, собственно говоря, всю жизнь и делаю, - острила она.

Последний на этот момент фильм с участием артистки, трогательная мелодрама «Родители строгого режима» 12+, вышел в 2022 году - там Алиса Бруновна сыграла не старуху, но взрослую маму вороватого чиновника, которого, как в сериале «Домашний арест» 18+, запирают по месту прописки.

А не так давно - в сентябре - вместе с коллективом «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова завершала XXIII сезон Московского международного дома музыки, дав музыкально-поэтический концерт: читала стихи Гумилева, Цветаевой, Мандельштама и Ахматовой.

Но и это еще не все. Стало известно, что Алиса Бруновна присоединилась к байопику «Арсеньев» - байопику, посвященному судьбе первооткрывателя, географа и разведчика Владимира Арсеньева, исследовавшего Дальний Восток. Худруком проекта и исполнителем заглавной роли стал Евгений Миронов - он и уговорил великую артистку сыграть небольшую, но очень важную роль.

Фрейндлих, которая на свежих кадрах со съемок предстала в черном платье с эффектной крупной брошью на груди, исполнила роль одной из представительниц царской династии.

Конкретно - императрицы Марии Федоровны (дочь короля Дании Кристиана, принца Глюксбургского, впоследствии Кристиана IX), жены Александра III и матери Николая II. На обнародованных кадрах видно, как Алиса Бруновна обсуждает сцену с Евгением Мироновым.

Во время революции 1917 года Мария Федоровна с дочерьми и их семьями жила в Киеве. Отречение сына стало шоком для всех. Весной 1917 года переехала в Крым. А спустя год находившиеся там Романовы были помещены под арест во дворец Дюльбер.

В апреле 1919 года Марию Федоровну как родственницу английского короля (ее сестра Александра была его супругой) вывезли на специальном крейсере. Позднее бывшая российская императрица поселилась на вилле Верде в Дании, где и умерла в 1928 году.

Сериал «Арсеньев» 18+ выйдет на канале «Россия» и платформе «Окко» в ноябре 2026 года. 8 декабря Алисе Бруновне исполнится 92. А там, глядишь, и еще несколько творческих встреч или концертов впереди.