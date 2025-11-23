Дома раздора и печали: скандальные сделки со звездной недвижимостью

Причины продаж разные - разведенный Дмитрий Дибров сбывает виллу, где жил с бывшей женой-изменщицей, а внучка Людмилы Гурченко избавилась от дачи народной артистки.
Вилла Дмитрия Диброва - 570 млн рублей
Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
66-летний телеведущий выставил на продажу загородный дом в Подмосковье. Недавно Дибров развелся с четвертой женой - 36-летней Полиной. Она ушла от мужа к 51-летнему миллиардеру, сооснователю сетевой компании по производству БАДов, отцу шестерых детей Роману Товстику. Бизнесмен со своей семьей жил по соседству с Дибровыми, так они все познакомились и подружились. Сейчас Товстик оставил дом жене и снимает другой - через тропинку от особняка Дмитрия Александровича.
Живет в нем с двумя своими детьми, любимой женщиной и ее тремя сыновьями от Диброва. Полине Дибровой так удобно - дети часто бывают у отца. И новый дом Товстик купил тоже рядом - там идет ремонт. А Полина часто в разъездах-путешествиях - сейчас укатила в Индию сниматься в телешоу. Естественно, что без детей.
Дмитрий Дибров после развода активно занялся карьерой, также его часто замечают в обществе разных молодых женщин. Ему удобнее жить в столице. Поэтому выставил дом на продажу, чтобы приобрести равноценную по стоимости квартиру в престижном районе Москвы. Вообще Дибров всегда был сугубо городским жителем, но после женитьбы на Полине поддался на уговоры - молодая супруга мечтала жить на Рублевке.
До свадьбы у Полины не было никакого имущества, а у Дмитрия имелись две квартиры в Москве. Самую дорогую он продал за $3 млн, когда Полина 15 лет назад готовилась к первым родам. В 2010 году средства от продажи квартиры и немного сбережений Дмитрий вложил в покупку дома на Рублево-Успенском шоссе. Особняк находится в охраняемом коттеджном поселке «Успенские Поляны», в деревне Лапино Одинцовского района. По курсу 2010 года $3 млн - 93 млн руб. По сегодняшнему курсу - 243 млн руб. А продает свой дом Дмитрий Александрович за 570 млн руб.
После развода было подписано соглашение, по которому Полина Диброва не получила ничего, ее бывший муж будет выплачивать алименты детям. В браке была куплена в кредит небольшая квартира в Москве для старшего сына пары - это жилье все еще в ипотеке. Домом Дмитрий Александрович распоряжается по личному усмотрению: площадь трехэтажного жилья - 1200 кв. м, земля - 20 соток.
Особняк требует постоянного присутствия на территории помощников - для поддержания порядка внутри и на участке. Вся обстановка внутри - дело вкуса Полины Дибровой, муж отдал на откуп ей дизайн интерьера и даже название набил при входе - вилла «Полина». Жилье было куплено готовым, но без отделки внутри.
Для Полины продажа дома стала неприятной неожиданностью, она расчувствовалась, сообщая об интерьерах:
"Я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души".
Фото: cian.ru
Мы бывали в этом доме - место престижное, дом огромный, но со вкусами хозяйки можно поспорить. Внутри 10 спален, бассейн, гостиная и столовая. В объявлении заявлено: дом оснащен системой "умный дом" и элитной аудиосистемой, целый детский этаж, полная автономия: септик (2 штуки). Арт-составляющая - есть рояль, создающий особую аристократическую атмосферу; домик для прислуги или гостей на участке 16 соток.
Фото: cian.ru
Дмитрий Александрович немного завысил цену, вероятно, предполагая, что благодаря его фамилии особняк купят быстро. К примеру, на сайте, где продается дом, оценка самой платформы на 13 ноября составляет 362,3 млн руб. Посмотрим, как долго Дибров будет держать цену более чем в полмиллиарда рублей.
Дача Людмилы Гурченко - 16 млн рублей
Раньше в гости к внучке актрисы захаживал Прохор Шаляпин. Фото: личная страница Прохора Шаляпина в социальной сети
Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко, 41-летняя Елена Королева, рассказывала нам в интервью:
"Я настроена сделать музей на даче Люси, там тоже интересно и можно устраивать творческие вечера и экскурсии. Наверняка это будет многим интересно, там своеобразная творческая атмосфера и много вещей бабушки".
После смерти Людмилы Гурченко часть ее имущества унаследовала единственная дочь Мария Королева, которая 6 лет назад скоропостижно умерла, не оставив завещания. Имущество Марии разделили пополам между ее мужем и единственной дочерью Еленой Королевой. Делиться с отцом она не захотела - судилась долгие годы:
"Вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит".
В итоге договорились, все поделили - почти пополам. Елена одна поднимает дочь - Таисии уже 17 лет.
Сплетничают, что Лена не работает - живет за счет сдачи в аренду своих квартир. Королева в ток-шоу к 90-летию Людмилы Гурченко впервые призналась, что дача бабушки продана - за 16 млн руб. Новые хозяева снесли дом и построили свой - добротный.
За старым, покосившимся домиком родом из 90-х площадью 150 кв. м давно никто не ухаживал, очевидно, что покупали просто участок в Наро-Фоминском районе, в деревне Глаголево - 10 соток.
Слева - дом Гурченко, а справа - новый на его месте. Фото: кадр из передачи "Пусть говорят"/Первый канал
"Жизнь, как и река, течет и меняется. Я решение поменяла. Мы с отцом полтора года назад продали участок с домом", - призналась наконец-то Королева. Часть вещей из дома забрал давний друг Гурченко, коллекционер Павел Соседов. Часть вещей - внучка.