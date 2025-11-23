Дома раздора и печали: скандальные сделки со звездной недвижимостью

66-летний телеведущий выставил на продажу загородный дом в Подмосковье. Недавно Дибров развелся с четвертой женой - 36-летней Полиной. Она ушла от мужа к 51-летнему миллиардеру, сооснователю сетевой компании по производству БАДов, отцу шестерых детей Роману Товстику. Бизнесмен со своей семьей жил по соседству с Дибровыми, так они все познакомились и подружились. Сейчас Товстик оставил дом жене и снимает другой - через тропинку от особняка Дмитрия Александровича.

Живет в нем с двумя своими детьми, любимой женщиной и ее тремя сыновьями от Диброва. Полине Дибровой так удобно - дети часто бывают у отца. И новый дом Товстик купил тоже рядом - там идет ремонт. А Полина часто в разъездах-путешествиях - сейчас укатила в Индию сниматься в телешоу. Естественно, что без детей.

Дмитрий Дибров после развода активно занялся карьерой, также его часто замечают в обществе разных молодых женщин. Ему удобнее жить в столице. Поэтому выставил дом на продажу, чтобы приобрести равноценную по стоимости квартиру в престижном районе Москвы. Вообще Дибров всегда был сугубо городским жителем, но после женитьбы на Полине поддался на уговоры - молодая супруга мечтала жить на Рублевке.

До свадьбы у Полины не было никакого имущества, а у Дмитрия имелись две квартиры в Москве. Самую дорогую он продал за $3 млн, когда Полина 15 лет назад готовилась к первым родам. В 2010 году средства от продажи квартиры и немного сбережений Дмитрий вложил в покупку дома на Рублево-Успенском шоссе. Особняк находится в охраняемом коттеджном поселке «Успенские Поляны», в деревне Лапино Одинцовского района. По курсу 2010 года $3 млн - 93 млн руб. По сегодняшнему курсу - 243 млн руб. А продает свой дом Дмитрий Александрович за 570 млн руб.

После развода было подписано соглашение, по которому Полина Диброва не получила ничего, ее бывший муж будет выплачивать алименты детям. В браке была куплена в кредит небольшая квартира в Москве для старшего сына пары - это жилье все еще в ипотеке. Домом Дмитрий Александрович распоряжается по личному усмотрению: площадь трехэтажного жилья - 1200 кв. м, земля - 20 соток.

Особняк требует постоянного присутствия на территории помощников - для поддержания порядка внутри и на участке. Вся обстановка внутри - дело вкуса Полины Дибровой, муж отдал на откуп ей дизайн интерьера и даже название набил при входе - вилла «Полина». Жилье было куплено готовым, но без отделки внутри.

Для Полины продажа дома стала неприятной неожиданностью, она расчувствовалась, сообщая об интерьерах: