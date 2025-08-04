Дочь Седоковой живет в США, дочь Толкалиной похудела на 30 килограммов, а Анна Пересильд обогнала по популярности маму

Недавно солистка группы "Тату" Юлия Волкова поделилась с подписчиками фотографиями со своей 20-летней дочерью Викторией. Звездная мама и дочка, а также ее брат Самир отдыхают сейчас в пятизвездочном отеле в Ялте.
Волкова познала счастье материнства в 19 лет. И хотя певица признавалась, что не планировала детей в таком возрасте, она ни разу не пожалела об этом.
Отцом Виктории является бывший телохранитель певицы Павел Сидоров. Однако их отношения не сложились. И Виктория носит фамилию матери, не поддерживая связь с отцом.
Конечно, красивой взрослой дочкой может похвастаться не только Юлия Волкова. Давайте посмотрим и на других эффектных дочерей звездных родителей.
Юлия Волкова с дочерью. Фото: соцсети
Дочь Анны Седоковой и Валентина Белькевича — Алина
20-летняя Алина Белькевич — дочь известного футболиста Валентина Белькевича и певицы Анны Седоковой. Седокова вышла замуж за Белькевича, будучи участницей популярной группы "ВИА Гра", и провела с ним несколько лет.
Их брак закончился скандальным разводом, но они продолжали заботиться о дочери. К сожалению, сердце спортсмена остановилось в 2014 году. И Анна тяжело переживала эту потерю.
Став взрослой, Алина решила жить отдельно от семьи и переехала в США.
Девушка обладает роскошной внешностью, хорошо поет и какое-то время пробовала себя в модельном бизнесе. В итоге она решила посвятить себя дизайну одежды, посчитав, что в Америке больше шансов добиться крупного успеха.
А недавно Анна Седокова воссоединилась и со своей 14-летней дочерью Моникой, которая проживает в США с отцом, Максимом Чернявским.
Дети Анны Седоковой: Алина, Гектор и Моника. Фото: соцсети Анны Седоковой
Артистка сообщила своим подписчикам в соцсети, что встретилась с дочерью в компании Алины.
"Вчера было счастье. Мои девочки Мона и Алина. Такие уже большие и красивые. Наши встречи для меня — это глоток свежего воздуха. Это лучшее на свете. Это и есть свет", — призналась исполнительница.
Дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова — Елизавета
23-летняя Елизавета Хорошилова, дочь актрисы Екатерины Климовой от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, поделилась в социальных сетях фотографиями из путешествия в турецком Сиде. На снимках, сделанных на берегу моря, Елизавета демонстрирует свою прекрасную фигуру.
Брак Екатерины Климовой с Ильей Хорошиловым был недолгим. И большую часть своей жизни Елизавета провела с отчимами — сначала с актером Игорем Петренко, а затем с Гелой Месхи.
Дочь Екатерины Климовой Елизавета. Фото: соцсети
В одном из интервью Климова призналась, что, возможно, ей не удалось в полной мере выстроить контакт со старшей дочерью из-за своей молодости и неопытности. Зато сейчас у нее гораздо более близкие отношения с младшими детьми.
Важно отметить, что Елизавета не пошла по стопам матери и получила образование на факультете журналистики МГУ.
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского — Мария
24-летняя Мария, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, — девушка очень талантливая. Как говорится, есть в кого!
После окончания школы Мария Кончаловская поступила в Московский художественно-промышленный институт, где изучала графический дизайн. Она стала успешным художником. Недавно у девушки прошла выставка в музее "Булгаковский дом".
Но родительские гены тоже дали о себе знать. Девушка попробовала себя и в актерской профессии.
В кино, по словам самой Марии, она попала случайно. Она зашла к маме в театр за зарядным устройством, когда режиссер Валерия Гай Германика брала у актрисы интервью.
Гай Германика, увидев Марию, предложила ей остаться и познакомиться. Впоследствии режиссер пригласила девушку на главную роль во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие".
Мария Кончаловская. Фото: соцсети
Впрочем, у Марии уже имелся опыт работы на сцене и в кино. До своего большого кинодебюта она участвовала в спектакле "Маша & Мари" вместе со своей матерью. Кроме того, Мария исполнила эпизодическую роль в сериале "Большой дом", режиссером которого является ее отец. В многосерийной картине она предстала в образе девушки 1960-х годов.
В дальнейшем Мария снялась в двух проектах своей крестной матери, режиссера Екатерины Двигубской: в эпизоде "Выдры" и в триллере "Маски", где она сыграла главную роль.
Все хорошо у девушки и в личной жизни. В 2018 году она познакомилась со своим будущим супругом, Никитой Кузьминым, финансистом и руководителем российской IT-компании. Знакомство произошло на Киевском вокзале. Мария сильно замерзла, а Никита поделился с ней своей рубашкой в обмен на номер телефона. Тогда он еще не знал, из какой она семьи.
Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге в 2020 году. Пока у пары нет детей, они наслаждаются обществом друг друга.
Стоит отметить, что в подростковом возрасте Мария выглядела иначе. Она сумела похудеть на 30 килограммов всего за один год и с тех пор поддерживает идеальную форму, не допуская возвращения лишнего веса.
Поэтому неудивительно, что на нее запал будущий муж.
Дочь Глюкоzы и Александра Чистякова — Лидия
Старшая дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоzы) и бизнесмена Александра Чистякова, 18-летняя Лидия, решила пойти по стопам матери и развивает музыкальную карьеру.
Лидия Чистякова-Ионова. Фото: Global Look Press
В 2019 году девушка выпустила свою первую песню "Петарда" под псевдонимом Lidus, а в 2023 году представила свой дебютный альбом.
В настоящее время Лидия выпускает музыку под творческим псевдонимом Ray. Также девушка, несомненно, привлекает внимание своими эксцентричными образами.
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя — Анна
16-летняя Анна Пересильд, пожалуй, самая известная из звездных дочерей. И по своей популярности она уже обгоняет знаменитых родителей — актрису Юлию Пересильд и режиссера Алексея Учителя.
Анна Пересильд начала сниматься в кино еще ребенком, а широкую известность обрела благодаря роли Айгуль в сериале "Слово пацана". Кроме того, от Юлии Пересильд Анне достался вокальный талант: в 2023 году она выпустила сингл "Вызов", который посвятила своей матери и ее полету в космос.
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Фото: Global Look Press
Анну часто критикуют за очень откровенные, не по возрасту наряды. Однако этот факт не смущает саму Юлию. Она призналась журналистам, что даже консультируется с дочерью в вопросах стиля.
В свои 16 лет Анна Пересильд уже может похвастаться и яркой личной жизнью. Так, у нее уже был роман с коллегой по сериалу "Слово пацана" Ярославом Могильниковым, а сейчас ходят слухи, что она встречается с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко.
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