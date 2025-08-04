Дочь Седоковой живет в США, дочь Толкалиной похудела на 30 килограммов, а Анна Пересильд обогнала по популярности маму

Недавно солистка группы "Тату" Юлия Волкова поделилась с подписчиками фотографиями со своей 20-летней дочерью Викторией. Звездная мама и дочка, а также ее брат Самир отдыхают сейчас в пятизвездочном отеле в Ялте.

Волкова познала счастье материнства в 19 лет. И хотя певица признавалась, что не планировала детей в таком возрасте, она ни разу не пожалела об этом.

Отцом Виктории является бывший телохранитель певицы Павел Сидоров. Однако их отношения не сложились. И Виктория носит фамилию матери, не поддерживая связь с отцом.

Конечно, красивой взрослой дочкой может похвастаться не только Юлия Волкова. Давайте посмотрим и на других эффектных дочерей звездных родителей.