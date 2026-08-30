Дочь Пересильд пошла в частный вуз за 850 тыс., а дочь Бероева и Алферовой — на бюджет в МГУ

1 сентября сразу несколько наследников звезд впервые пойдут на учебу не в школу, а в институт или колледж. Рассказываем, кто куда поступил.

Юристы

В семье солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой скоро будут свои юристы. Старший сын певицы Мирон после окончания 11-го класса поступил на юридический факультет Российского экономического университета им. Плеханова. Младший наследник артистки Богдан после 9-го класса будет учиться на юриста в колледже. На платное обучение конкурс тоже был высокий.

Есть еще один юрист среди звездных абитуриентов - это дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева. Евдокия Бероева поступила на бюджет в МГУ. Кстати, она пошла по стопам прабабушки - маме народной артистки Ирины Алферовой Ксении Архиповне сейчас 104 года, а в годы трудовой деятельности она была известным адвокатом.

Цена за год обучения: РЭУ им. Плеханова, юриспруденция - 350 тыс. руб.

Актрисы

Дочь певца Сосо Павлиашвили поступила на актерский факультет ВГИКа. Сандра Павлиашвили будет учиться в мастерской профессора кафедры актерского мастерства Александра Федорова. Конкурс на актерский факультет традиционно большой - во ВГИКе более 40 чело-

век на место. Павлиашвили училась в школе с театральным уклоном, где помимо общеобразовательной программы дополнительно изучала актерское мастерство, сценическую речь, хореографию, вокал и другие дисциплины, важные для будущих актеров. При поступлении учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе. Но главное - баллы, полученные за туры творческих испытаний, где абитуриенты читали отрывки из прозы и поэзии, пели, разыгрывали сценки, выполняли задания приемной комиссии.

А вот другая абитуриентка основное творческое испытание не прошла, но все равно была зачислена на первый курс. Причины две - популярность девушки и условия поступления в конкретный вуз. Речь о старшей дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя.

У юной Анны Пересильд в портфолио главные роли в кино и сериалах. Прошлой осенью девочка решила за год пройти программу 10-го и 11-го классов экстерном и сдать ЕГЭ. После чего Пересильд планировала поступать учиться на актрису. Но в престижных театральных вузах из «большой пятерки» (ГИТИС, ВГИК, Школа-студия МХАТ, Высшее театральное училище им. Щепкина, Театральный институт им. Щукина) на актерских факультетах большая нагрузка - студенты первые три курса учатся с утра до вечера, пропускать нельзя.

В то время как график съемок Анны Пересильд расписан на год вперед: в нем главные роли в громких проектах. Совмещать такую интенсивную работу с учебой на актрису в престижном вузе просто невозможно.

Поэтому Анна Пересильд пошла учиться в частный институт. Она поступила в Московскую школу кино, которая входит в Universal University (университет креативных индустрий). Куратор направления «актерское искусство» - актриса Дарья Мороз.

Цена за год обучения: Московская школа кино - 850 тыс. руб.

Переводчик

Дочь артиста Олега Верещагина и фотографа Александры Верещагиной окончила столичную школу № 1415 «Останкино» с золотой медалью и медалью за успехи в учебе от Департамента образования города Москвы. Полина Верещагина прекрасно сдала ЕГЭ: русский язык - 100 баллов, литература - 100, английский язык - 92.

Мама медалистки сообщила радостную новость: «Полина Верещагина теперь студентка Высшей школы экономики, факультета «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».

Дочь сама поступила на бюджет. Сама заполняла все заявления, подавала согласия, загружала аттестаты и достижения. Да, наконец, сдавала ЕГЭ на сто баллов! Это ее личное достижение. Гордимся неимоверно».

Полина Верещагина в совершенстве знает английский язык. Поэтому девочка планирует попробовать взять обучение полностью на английском (есть такая возможность на этом факультете для сильных студентов), а вторым языком выбрать китайский.

На факультете готовят не только переводчиков с высоким уровнем владения иностранными языками и пониманием культурных особенностей, но и специалистов с возможностью вести деловые переговоры, работать в мультинациональных командах. Кстати, папа первокурсницы Олег Верещагин имеет диплом экономиста, он окончил Пермский филиал Высшей школы экономики.

Дизайнер

Глафира Тарханова прошла курсы по стратегии поступления - чтобы заранее разобраться в нюансах приема в престижные московские вузы на специальность «дизайн», которую выбрал ее сын Корней Фаддеев.

Актриса рассказала: «Мой сын поступал на дизайнера, поэтому мы рассматривали профильные вузы, например университет Косыгина. И технические вузы, где есть отделения на это направление, как Плехановка или политех. Везде обязателен дополнительный экзамен по рисованию. В каждом вузе свои условия, критерии оценки, требования и предпочтения. Где-то сын получил 93 или 95 баллов из 100 возможных. А где-то ничего не набрал...»

Об итогах зачисления актриса сообщала со слезами радости на глазах: «Это все так волнительно - мой сын поступил на бюджет. Но там нет военной кафедры». Корней выбрал платное обучение в университете им. Плеханова, где военная кафедра есть.

Цена за год обучения: РЭУ им. Плеханова, графический дизайн - 840 тыс. руб.