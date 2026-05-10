Дочь Киркорова стала блогером, а сын Мироновой пошел в футбол

Дети знаменитостей часто меняют свои увлечения в поисках занятия по душе. Одни так находят любимое хобби, другие выбирают профессию. Рассказываем, у кого из звездных наследников новые любимые внешкольные занятия.
Мартин и Алла-Виктория Киркоровы
Сын певца Филиппа Киркорова 13-летний Мартин долгое время занимался футболом, но бросил. Отец в начале года жаловался, что Мартин вместо тренировок погрузился в мир компьютерных игр.
«Я расстроен, потому что, к сожалению, сейчас такое время, что компьютерные игры вытесняют все желания, которые были у ребенка», - не скрывал артист. Прошла пара месяцев, и парень увлекся боксом. Тренировки посещает по своему желанию и с удовольствием. «Ходит в «Лужники», занимается боксом с хорошим тренером-бразильцем. Бокс на первом месте! С интернетом пока завязали, я убрал все шнуры из компьютеров дома, потому что интернет украл моего сына у спорта», - сообщил Киркоров.
А 14-летняя дочь артиста Алла-Виктория - блогер.
«Алла много читает, общается в соцсетях, она блогер, у нее большое число подписчиков», - с гордостью рассказывает артист.
Певец говорит, что дети у него скромные и очень хорошо учатся в школе. За успехи в текущем учебном году Филипп Киркоров премировал дочь поездкой на концерт любимого исполнителя. В июне папа с дочерью летят в Мюнхен на выступление канадского певца The Weeknd.
Федор Миронов
Актриса Мария Миронова одна воспитывает младшего сына - 6-летнего Федора. С отцом мальчика женщина развелась три года назад. На алименты артистка не подавала, бывший муж в последнее время дает на ребенка не более 8 тыс. руб. в месяц. Миронова тратит намного больше, потому что ее сын мечтает стать профессиональным спортсменом и уже трудится над этим в поте лица и с удовольствием. Раньше мальчик занимался фигурным катанием, но последний год у него другое увлечение - большой теннис. У Федора уже есть первые награды на соревнованиях. Миронова формирует свой график съемок и гастролей с учетом спортивного расписания ребенка.
«Моя жизнь теперь - считать мячи», - шутит Миронова, а сама собирает мячи на тренировках сына. Мама сыном гордится: «Это не Федя, это Рафа! Так его прозвали в школе за бэкхенд».
Речь о техническом элементе в теннисе, который у ребенка получается почти как у знаменитого Рафаэля Надаля. Мария оплачивает обучение сына в испанской Rafa Nadal Academy, также Федор тренируется и в Москве.
Теона Омарова
Блогер и телеведущая Ксения Бородина воспитывает двух дочерей. Старшей, Марусе, скоро 17 лет, и она все время отдает учебе, так как решила стать врачом. Ранее девочка занималась художественной гимнастикой, потом бросила и ушла в танцы. Младшая дочка, 10-летняя Теона Омарова, пошла по стопам сестры и увлечена художественной гимнастикой. Важно, что мама девочки не требует от нее спортивных рекордов - ребенок занимается в удовольствие, плюс эти тренировки помогают сформировать правильную осанку.
Платон Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти певицы Жанны Фриске первые три года воспитывал сына Платона один, а потом создал семью с дизайнером Екатериной Тулуповой. У жены Шепелева есть дочь от первого брака - они ровесники и лучшие друзья с Платоном. Также у Екатерины и Дмитрия родился общий сын Тихон, теперь в семье трое детей. Платону Шепелеву в апреле исполнилось 13 лет, и у подростка есть любимое занятие. Платон третий год занимается баскетболом в спортивной школе олимпийского резерва. Мальчик знает все об этом виде спорта, еще и папу иногда дома «тренирует». Дмитрий делился:
«Сын составил для меня программу тренировок - «5 отжиманий, 10 прыжков, 20 минут слушать его лекции о тактике». Правда жизни - моя выносливость закончилась на слове «тактика». Почему это гениально? Он учит меня, что баскетбол - это не только счет. Это смех, любопытство и желание быть лучше (даже если «лучше» - это просто перестать путать Энтони Эдвардса и Энтони Дэвиса)».
Дмитрий с удовольствием откликается на любое предложение сына делать что-то вместе. Шепелев ответственно отнесся к подростковому периоду в жизни старшего сына, прочел массу книг и делится мыслями в своих соцсетях:
«Психолог Никита Карпов написал книгу, которая, похоже, станет моей настольной на ближайшие годы. Она называется «Чертовы подростки». Главный принцип для меня - имея дело с подростком, менять и воспитывать нужно не его. Менять нужно себя и свое отношение. И еще: если вы принимаете идею, что вы - только стартовая площадка и ресурсная база для будущего взрослого человека, то многие вещи проживаются и воспринимаются легче».