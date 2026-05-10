Дочь Киркорова стала блогером, а сын Мироновой пошел в футбол

Дети знаменитостей часто меняют свои увлечения в поисках занятия по душе. Одни так находят любимое хобби, другие выбирают профессию. Рассказываем, у кого из звездных наследников новые любимые внешкольные занятия.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Сын певца Филиппа Киркорова 13-летний Мартин долгое время занимался футболом, но бросил. Отец в начале года жаловался, что Мартин вместо тренировок погрузился в мир компьютерных игр.

«Я расстроен, потому что, к сожалению, сейчас такое время, что компьютерные игры вытесняют все желания, которые были у ребенка», - не скрывал артист. Прошла пара месяцев, и парень увлекся боксом. Тренировки посещает по своему желанию и с удовольствием. «Ходит в «Лужники», занимается боксом с хорошим тренером-бразильцем. Бокс на первом месте! С интернетом пока завязали, я убрал все шнуры из компьютеров дома, потому что интернет украл моего сына у спорта», - сообщил Киркоров.

А 14-летняя дочь артиста Алла-Виктория - блогер.

«Алла много читает, общается в соцсетях, она блогер, у нее большое число подписчиков», - с гордостью рассказывает артист.

Певец говорит, что дети у него скромные и очень хорошо учатся в школе. За успехи в текущем учебном году Филипп Киркоров премировал дочь поездкой на концерт любимого исполнителя. В июне папа с дочерью летят в Мюнхен на выступление канадского певца The Weeknd.

Федор Миронов