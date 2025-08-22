Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова: "Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела"

На телеканале "Пятница!" продолжается показ реалити-шоу "Выживалити. Наследники". В его рамках дети знаменитостей проверяют себя на прочность, учатся обходиться без привычного комфорта, участвуют в соревнованиях на силу, скорость и выносливость. И главное – учатся выстраивать отношения друг с другом.

После первого же выпуска проект покинула Полина Аксенова – дочь телеведущей Даны Борисовой. Однако девушка не расстраивается и считает, что все сложилось наилучшим образом, поскольку она не успела показать другим участникам и зрителям свою темную сторону.

Об этом, а также об отношениях с мамой и папой, пластических операциях, прыжке с парашютом и личной жизни Полина Аксенова рассказала в интервью Teleprogramma.org.

"Я продержалась одну серию, была еще веселой, не голодной"

- Полина, в комментариях в СМИ вы сказали, что для вас участие в шоу "Выживалити. Наследники" — это возможность разобраться в себе. А как вы сами считаете, разобрались?

- Я считаю, что проект "Выживалити. Наследники" стал для меня скорее толчком к осознанию, что мне нужно разбираться в себе. Именно там я поняла, что у меня биполярное расстройство. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь без этого осознания, возможно, все было бы еще хуже. Конечно, одной серии для этого мало.

Но мне было очень важно посмотреть на себя со стороны, услышать мнение ребят, которые видели меня впервые.

Саша Морозова (дочь певицы Славы – прим.ред) как-то сказала, что по мне непонятно, какие эмоции я испытываю: я говорю, что мне плохо, но при этом смеюсь. Эта фраза меня очень тронула и в какой-то степени помогла разобраться со своими чувствами.

- Также вы сказали, что если продержитесь две серии, это уже будет успехом. Какие у вас были ощущения, когда проект пришлось покинуть после первой же выпуска?

- Как бы странно это ни звучало, я безумно счастлива, что ушла в первой же серии. Я очень импульсивный человек и наверняка поссорилась бы с ребятами во второй, третьей или четвертой сериях из-за какой-то ерунды.

После проекта я слушала их рассказы о том, как они чуть ли не дрались за кусок колбасы, хлеба или кильки в томате.

Я бы устроила там еще больший скандал. После такого многие в обычной жизни вряд ли смогли бы со мной общаться. А так я продержалась одну серию, была еще веселой, не голодной. Ребята видели меня только с хорошей стороны и хорошо ко мне относятся.

"Во время проекта у меня были непонятные отношения с Тони"

- Успели ли с кем-то подружиться, а может быть, наоборот, не поладить с другими участниками? С кем именно?

- Я дружу со всеми участниками, я их очень полюбила за это лето. Они стали мне практически семьей. Я знаю, что могу обратиться к любому из них за поддержкой или советом, и они помогут. Больше всего, наверное, подружилась с Рей. Хотя из девочек сложно кого-то выделить, я всех их очень люблю.

Во время проекта у меня были непонятные отношения с Тони (Антоний Толмацкий, сын Децла – прим.ред). Мне казалось, что я ему не нравлюсь, из-за чего я загонялась и сама начала негативно к нему относиться. Но после проекта мы очень душевно поговорили, он выслушал мою историю, поддержал.

Я не знала раньше его историю, а после разговора прониклась к нему в ответ. Сейчас я считаю Тони замечательным человеком. Не могу сказать, что кто-то из участников вызывает у меня негативные эмоции. Я всех очень люблю.