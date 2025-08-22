Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова: "Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела"

На телеканале "Пятница!" продолжается показ реалити-шоу "Выживалити. Наследники". В его рамках дети знаменитостей проверяют себя на прочность, учатся обходиться без привычного комфорта, участвуют в соревнованиях на силу, скорость и выносливость. И главное – учатся выстраивать отношения друг с другом.
После первого же выпуска проект покинула Полина Аксенова – дочь телеведущей Даны Борисовой. Однако девушка не расстраивается и считает, что все сложилось наилучшим образом, поскольку она не успела показать другим участникам и зрителям свою темную сторону.
Об этом, а также об отношениях с мамой и папой, пластических операциях, прыжке с парашютом и личной жизни Полина Аксенова рассказала в интервью Teleprogramma.org.
"Я продержалась одну серию, была еще веселой, не голодной"
- Полина, в комментариях в СМИ вы сказали, что для вас участие в шоу "Выживалити. Наследники" — это возможность разобраться в себе. А как вы сами считаете, разобрались?
- Я считаю, что проект "Выживалити. Наследники" стал для меня скорее толчком к осознанию, что мне нужно разбираться в себе. Именно там я поняла, что у меня биполярное расстройство. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь без этого осознания, возможно, все было бы еще хуже. Конечно, одной серии для этого мало.
Но мне было очень важно посмотреть на себя со стороны, услышать мнение ребят, которые видели меня впервые.
Саша Морозова (дочь певицы Славы – прим.ред) как-то сказала, что по мне непонятно, какие эмоции я испытываю: я говорю, что мне плохо, но при этом смеюсь. Эта фраза меня очень тронула и в какой-то степени помогла разобраться со своими чувствами.
- Также вы сказали, что если продержитесь две серии, это уже будет успехом. Какие у вас были ощущения, когда проект пришлось покинуть после первой же выпуска?
- Как бы странно это ни звучало, я безумно счастлива, что ушла в первой же серии. Я очень импульсивный человек и наверняка поссорилась бы с ребятами во второй, третьей или четвертой сериях из-за какой-то ерунды.
После проекта я слушала их рассказы о том, как они чуть ли не дрались за кусок колбасы, хлеба или кильки в томате.
Я бы устроила там еще больший скандал. После такого многие в обычной жизни вряд ли смогли бы со мной общаться. А так я продержалась одну серию, была еще веселой, не голодной. Ребята видели меня только с хорошей стороны и хорошо ко мне относятся.
"Во время проекта у меня были непонятные отношения с Тони"
- Успели ли с кем-то подружиться, а может быть, наоборот, не поладить с другими участниками? С кем именно?
- Я дружу со всеми участниками, я их очень полюбила за это лето. Они стали мне практически семьей. Я знаю, что могу обратиться к любому из них за поддержкой или советом, и они помогут. Больше всего, наверное, подружилась с Рей. Хотя из девочек сложно кого-то выделить, я всех их очень люблю.
Во время проекта у меня были непонятные отношения с Тони (Антоний Толмацкий, сын Децла – прим.ред). Мне казалось, что я ему не нравлюсь, из-за чего я загонялась и сама начала негативно к нему относиться. Но после проекта мы очень душевно поговорили, он выслушал мою историю, поддержал.
Я не знала раньше его историю, а после разговора прониклась к нему в ответ. Сейчас я считаю Тони замечательным человеком. Не могу сказать, что кто-то из участников вызывает у меня негативные эмоции. Я всех очень люблю.
Полина Аксенова. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"
- Как на проекте обходились без душа и туалета?
- Ну, не совсем без душа. Мальчики соорудили некое подобие душа. Мы, девочки, в нем купались. Но была проблема: чтобы он работал, кто-то должен был сидеть на полу и постоянно давить на кнопку, почти как при непрямом массаже сердца.
А пол был грязный. И тот, кто давил на кнопку последним, оставался грязным.
Получался такой замкнутый круг, но нам с девочками было очень весело, это нас даже сблизило. А без туалета мы придумывали, как обходиться.
- Насколько тяжело было испытание, когда на вас бросили змей и жаб?
- Мне было тяжелее из-за замкнутого пространства, так как у меня очень сильная клаустрофобия. Я боюсь не только закрытых комнат, мне страшно, когда я не могу встать в полный рост.
Я даже не ношу чокеры или облегающие украшения, потому что начинаю паниковать, что не смогу их снять.
Поэтому в этом испытании меня пугали не жабы и не лягушки (хотя они тоже были неприятны), а именно замкнутое пространство. Я даже пошутила, что это специально под мой главный страх придумали такое испытание.
- Какое испытание стало самым сложным для вас?
- Самым сложным для меня было, конечно, первое испытание, потому что оно было физическим. Те плиты, по ощущениям, весили килограммов 50. Мальчики могли их поднять, чтобы вылить воду, а у девочек не получалось.
В какой-то момент я уже начала задыхаться, силы закончились, но я не сдавалась. Понимала, что это ради команды, и к такому надо было быть готовой, раз уж я сюда приехала. Я боролась до последнего.
"С мамой у меня потрясающие отношения, стопроцентное понимание"
- Как к участию в проекте отнеслась ваша мама Дана Борисова?
- Мама меня только поддержала. Ей было очень смешно, когда я через неделю постучалась в дверь без предупреждения, с чемоданом, и сказала: "Так, мама, я вернулась".
Полина Аксенова и Дана Борисова. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"
- Как сейчас охарактеризовали бы ваши отношения с мамой и с отцом?
- С мамой у меня потрясающие отношения, стопроцентное понимание. Мы еще и работаем в одной сфере, можем обсуждать что угодно, поддерживаем друг друга, я ее очень люблю.
С отцом отношения тоже стали лучше. У меня родилась младшая сестренка, ей уже 6 месяцев. И отец как будто вместе с ней вспомнил, что он и мой отец. Стало проще.
"У меня сейчас неразделенная любовь"
- Писали, что вы учились в Южной Корее, но с какой страной все-таки связываете свое будущее?
- Да, я училась в Южной Корее, изучала корейский язык. Мне очень нравится эта страна, но больше как туристу. Я очень люблю Москву, здесь моя семья, друзья, и я не хотела бы отсюда уезжать. Хочу работать именно здесь.
- СМИ писали, что в марте вы подкорректировали форму носа. Также в прессе много писали, что вы собираетесь прибегнуть к другим пластическим операциям.
- Да, у меня 22 августа новая операция. Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Пока ничего не могу сказать, я еще ее не сделала. Немножко переживаю.
Полина Аксенова. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"
- Два года назад вы прыгали с парашюта. Каковы ощущения?
- Это интересная история. На мое 16-летие друг нашей семьи, менеджер Артур Якобсон, подарил два прыжка с парашютом. Он рассчитывал, что мы прыгнем с мамой. Но мама испугалась, и в итоге прыгнула я с ним. Это было действительно незабываемо.
Конечно, с проектом "Выживалити. Наследники" не сравнить, но тем не менее. Мы до сих пор очень хорошо общаемся с Артуром, можно сказать он мой лучший друг. Было приятно разделить такой момент с ним.
- Есть ли у вас сейчас парень, задумываетесь ли вы в своем возрасте о личной жизни?
- Конечно, мне 18 лет, я задумываюсь о личной жизни. К сожалению, у меня сейчас неразделенная любовь. Мое сердце занято, но это не взаимно.
