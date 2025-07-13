Дочь Апиной стала врачом, а сын Кончаловского пошел в архитекторы

Многие дети звезд идут в артисты, как и их родители. Но есть и такие наследники актеров и музыкантов, кто идет своим путем. Журнал "Телепрограмма" рассказывает о тех из них, кто будет или уже трудится не на сцене.
Врачи
Этим летом певица Алена Апина с бывшим мужем продюсером Александром Иратовым были на вручении диплома дочери в РУДН. Ксения Иратова пять лет отучилась на факультете "лечебное дело", впереди у нее ординатура. Апина гордится Ксюшей:
"Впереди еще пять лет обучения, и только потом могут доверить скальпель. Здоровья родителям и терпения будущему хирургу".
Ксения с 8-го класса решила поступать в медицинский и шла к своей цели. Мама хирурга говорит, что дочь упертая и переубедить ее в чем-то невозможно: «У Ксюши своя жизнь, и там совсем все по-другому, поэтому я просто наблюдаю и радуюсь, что все это происходит так, как происходит у нее».
Дочь артистки Елены Воробей перешла на 5-й курс Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. София Лебенбаум поступала сама: готовилась долго и серьезно. Хорошо училась (окончила школу с золотой медалью), занималась дополнительно. София в старших классах решила:
"Хочу поступать в медицинский институт. На сцене выступать не готова, не мое".
Выбор профессии неслучаен: у Софии перед глазами всегда был пример крестной - сестра Елены Воробей доктор, поэтому о закулисье профессии врача абитуриентка знала не понаслышке. Целеустремленная и трудолюбивая девочка сначала прошла большой конкурс, теперь успешно учится. Мама Елена счастлива:
"Это был ее выбор, я не доминировала и никак не влияла. Спасибо ей большое, что она не пошла в артистки - я за то, чтобы каждый человек искал свое место в жизни не по блату, а по призванию".
Архитекторы, дизайнеры
Сын актеров Елены Валюшкиной и Александра Яцко уже окончил МАРХИ. Василий Яцко работает в архитектурном бюро и уже сделал проекты для мамы, чтобы поменять интерьер в их подмосковном доме. Дочь Мария Яцко стала дизайнером.
Петр Кончаловский - тоже выпускник МАРХИ. Дипломированный архитектор - сын актрисы Юлии Высоцкой и знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Юлия Высоцкая рассказала, что сын всегда занимался усердно.
Фото: личная страница Александра Буйнова в социальной сети
Внук Александра Буйнова прошлым летом окончил Московское президентское кадетское училище и поступил в институт. Уже этим летом Александр Буйнов-младший окончил первый курс факультета дизайна Московского энергетического института. Певец Буйнов мечтал, чтобы внук стал офицером, поступал в военное училище:
"А он с седьмого класса говорил, что хочет стать дизайнером - как Юдашкин. Сказал, что все, свое отмаршировал и хочет заниматься любимым делом..."
Программисты
Фото: кадр из передачи "Ты не поверишь"/НТВ
Сын народного артиста РФ Константина Хабенского Иван осваивает специальность, связанную с IT-технологиями.
А сын звезды сериала "След" актрисы Ольги Копосовой окончил МГТУ и уже стал айтишником. Копосова, как и все мамы, поначалу не одобряла круглосуточные сидения сына за компьютером, пока не поняла, что это призвание:
"В школе часто ругались из-за его увлечения компьютерными играми, а когда стал студентом, сама подарила ему ноутбук".
Дипломат
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Сын актрисы Екатерины Волковой и писателя Эдуарда Лимонова (умер, когда мальчику было 13 лет) 18-летний Богдан сдал летнюю сессию. Парень окончил первый курс в МГИМО. Он учится на факультете управления и политики, направление международной политики. Поступил на бюджет, так как серьезно готовился и с юных лет был увлечен историей. Свободного времени нет совсем - Богдан с головой в учебе.