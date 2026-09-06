ДНК-тест в прямом эфире, 110 млн рублей и «охотница за спермой»: звезды, которые не признают своих детей

«Побочный сын! Что значит сын побочный? Не крепче ль я и краше сыновей. Иных почтенных матерей семейства? За что же нам колоть глаза стыдом», - одного из главных злодеев «Короля Лира», незаконнорожденного Эдмунда понять можно. В чем он не прав?

Быть рожденным от человека, который потом делает вид, что ничего об этом не знает, - разве это не предательство, не позор? Особенно для папаши. Многие считают, что нет, и изо всех сил продолжают делать вид, что ни при делах. Хотя в отличие от шекспировских времен в XXI веке установить отцовство гораздо проще.

В обзоре «Телепрограммы» - знаменитости, которые своих детей не признают. Даже если на руках экспертиза ДНК.

Правда про исполнителя хитов «Ты не ангел» и «Зимний сад» начала всплывать только в 2025 году. Когда в программу «Звезды сошлись» 16+ обратилась 46-летняя Анна из Мытищ, называющая себя дочкой Глызина.

Женщина, очень похожая на похудевшего украинского политика Юлию Тимошенко, сказала, что является внебрачной дочерью Алексея, который, разумеется, ничего про нее не знал и был дико удивлен. Прямо в эфире программы у Глызина и его предполагаемой дочки взяли биоматериал.

- Представляете, какой будет рейтинг у программы? У меня все дети красивые, кстати! - тогда еще шутил артист, у которого во рту возили ватной палочкой.

1 декабря 2025 года материал отправили на ДНК-исследование, а 3 декабря огласили результат - он был положительным. Эксперт, раскрыв конверт, сообщил, что вероятность отцовства Глызина в случае с Анной - 99,9%.

- Я не какая-то самозванка! - заплакав, сообщила она. - Мама не могла обманывать.

По версии женщины, ее мать встретила музыканта в начале 70-х, когда он пел в ВИА «Добры молодцы»: роман якобы длился около пяти лет и завершился сразу после беременности.

- Папа, привет! Я чувствовала, что ты мой отец, - закричала в камеру Анна. - Хочу с тобой общаться, потому что мне тебя не хватало.

Алексей Глызин, которого в этот момент показывали онлайн во время оглашения результатов, никакой радости на лице не выразил. Судя по всему, родственные чувства не проснулись - Анна пошла в суд. За официальным отцовством и, соответственно, алиментами. 17 августа было зарегистрировано исковое заявление от Анны к Алексею Глызину об установлении отцовства. Событие он никак до сих пор не комментировал.

- В 7 лет мама сообщила мне, что мой папа - Глызин, - вспоминала Анна. - Она находилась на кухне, когда я туда пришла. Там играла песня Алексея. Мама сказала: «Это поет твой папа». Мне было приятно, конечно. С тех пор мы это не обсуждали. Мама больше ничего про него не рассказывала.

«Хотелось бы, чтобы хотя бы вышел на связь. Ни на связь не вышел, ни то, что он сказал про помощь. Но даже не попытался связаться. Предполагаемая внучка артиста Ксения Датюкова пыталась писать «дедушке» в мессенджерах - но и там никакого ответа, даже реакции не получила.

- Я написала, что хотелось бы общаться, мне хотелось бы обрести дедушку, потому что мне кажется, что бабушки и дедушки - это что-то особенное, и то, что мама очень хочет общаться, - сказала она. - Он прочитал и ничего не ответил. Я ожидала, что он хотя бы скажет: «Хорошо».

Если в иске не откажут, дело рассмотрит Гагаринский суд Москвы. Пока даты рассмотрения не назначалось.

Александр Серов

В 2016 году в эфире программы «Говорим и показываем» 16+ девушка со светлыми волосами заявила о родстве со звездным артистом и потребовала (за это!) от него 110 млн рублей. Кристина, а точнее Кристин, как она себя теперь называет, родилась от некоей Надежды Тилер в результате якобы внебрачной связи Серова.

- Не нужно было давить на отца ребенка, не нужно было заставлять его любить дочь, - заявила после скандала мама Кристины. - Надо было отпустить ситуацию, я только сейчас ее отпускаю. Получилось очень много негатива: ему было неприятно, моей дочери было неприятно, мне было неприятно. Это на его совести. Хочет он общаться или нет - остается на его совести.

Экспрессивный певец все отрицал, ДНК-тест сдавать отказывался, а Надежду Тилер называл «идиоткой». И все же его уговорили прийти в программу «На самом деле» 16+ в 2018 году - там и произошла историческая встреча с Кристин. Генетическая экспертиза родство подтвердила.

- Десять лет я ждала этого момента! - заявила девушка. - Рада, что на встречу пошел.

Но счастье длилось недолго: вместо продолжения общения певец назвал Кристин наркоманкой, за что ее мама обещала подать к артисту два иска о защите чести и достоинства на сумму 20 млн рублей. По слухам, певец все же выплачивал Кристин алименты до совершеннолетия, при этом категорически отказывался признавать наследницей.

Серов говорил, что у него только одна дочь - Мишель, рожденная в браке с гимнасткой Еленой Стебеневой - и сейчас ей 33 года. Про Кристин известно, что живет девушка в Германии, в 2022 году вышла замуж за инженера, при этом сама работает маркетологом.

Впрочем, и это еще не все. В том же году, когда Серов встретился с Кристин, он расчувствовался в шоу откровений «Секрет на миллион» 16+, где рассказал о внебрачной дочери - но не Кристине.

Другой! Девушку зовут Алиса, ее мать - поэтесса Валентина Аришина из Петербурга. Серов отрезал, что встреча и связь была кратковременной, а о рождении ребенка он узнал значительно позже. Валентину вокалист назвал «охотницей за спермой», а Алису - «ребенком из пробирки».

В «Прямом эфире» 16+ у Андрея Малахова в 2018 году ДНК-тест подтвердил и родство Алисы Аришиной (Риголин) с Александром Серовым. Правда, девушка после оскорблений папаши никакой любви до слез не пожелала. Назвала певца «жалким и опустившимся» человеком и отреклась от него.

Пьер Нарцисс

Печальна и история юноши по имени Андре Мбоа - атлетичный африканец пришел в студию программы «Малахов» 16+ в 2024 году: через два года после скоропостижной смерти Пьера Нарцисса, который всегда улыбался, никаких признаков болезненности не подавал, но ушел из жизни в 45 лет.

Как выяснилось в студии опять же благодаря ДНК-исследованию, Андре - внебрачный сын «шоколадного зайца». Во что публика поверила не сразу. Мало ли камерунцев, похожих друг на друга? Но вдова певца

Валерия Калачева (уже вышла замуж за музыканта Евгения Шахрая - друга Пьера), родившая ему дочь Каролину-Кристель, предоставила врачам биоматериал для анализа - капли крови Нарцисса, сохранившиеся после пореза, и волосы с одежды. В итоге вероятность биологического отцовства составила 99,9%.

Мбоа признался, что всю жизнь поддерживал связь с отцом, однако об этом никто не знал - общались они дистанционно. Внебрачный сын никогда не виделся с Пьером при его жизни и увидел отца только на похоронах в Камеруне.