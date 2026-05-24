ДНК-тест, миллиард и ограбление: вдова Градского заговорила спустя 5 лет

Автор песен, композитор и исполнитель Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021 года. Сколько денег он оставил, официально не разглашается. Говорят, что наследство тянет на 1 млрд рублей. Поэтому наследники никак не разделят богатства. Весной 2026 года случился новый поворот в этом запутанном наследственном деле.

Опять суд: завещания не будет

Градский умер в возрасте 72 лет. У музыканта был «букет» хронических заболеваний, скончался он в реанимации от последствий ишемического инсульта. О наследниках Александр Борисович заранее не побеспокоился — завещания не составил. Видимо, не предполагал, что старшие дети и третья жена будут судиться с его последней женой и младшими несовершеннолетними сыновьями.

Последняя любовь и выездная регистрация за месяц до смерти

Со своей последней любовью Мариной Градской (Коташенко) Градский прожил целых 18 лет, вместе они воспитывали двух мальчишек — сейчас Александру 11 лет, Ивану 7 лет. И маэстро успел совершить один важный поступок. Когда Градский понял, что болезнь принимает серьезный оборот, зарегистрировал брак с Коташенко — сотрудник загса провел выездную церемонию. Он уже с трудом передвигался после перенесенного ковида, но даже в таком состоянии артист стремился позаботиться о будущем детей. Продолжал сниматься в шоу «Голос», куда его привозили на медицинских носилках.

Первый раздел: 60% против 40%

Умер Градский в ноябре 2021 года. Его женитьба стала защитой младших детей — так он сделал Марину официальной наследницей первой очереди. Два года назад суд поделил наследство так: 60% получили Марина и ее двое детей, 40% — старшие сын и дочь от третьего брака с Ольгой Градской (Фартышевой): 45-летний Даниил и 40-летняя Мария.

Вмешательство бывшей жены: расклад сил изменился до 70% на 30%

В суд пошла их мать, 64-летняя Ольга Градская (были в браке с 1980 по 2001 год). Она объявила, что претендует на половину нажитого за годы брака. Суд апелляционной инстанции признал ее право. Теперь экс-жене досталась половина совместно нажитого — основные активы Градский приобрел именно в браке с ней. Расклад сил изменился: 70% получили бывшая жена Ольга и ее дети. Марине и ее сыновьям отошла квартира в центре Москвы и загородный дом, а экс-жена получила половину квартиры в Козицком переулке, на которую претендовала вдова.

Новые иски и требование ДНК-теста для 7-летнего Вани

Но старшие дети опять пошли в суд. Дочь музыканта Мария Градская требует признать вдову Марину недостойной наследницей, чтобы исключить ее из числа наследников. Плюс старшие дети подают кассацию в Верховный суд с требованием разделить 100 млн руб. между всеми наследниками — те самые деньги, которые забрали у вдовы преступники во время ограбления в 2022 году. Но самая обсуждаемая новость — заявление старшего сына Даниила: он объявил, что Ваня Градский не похож на покойного отца, и настаивает на ДНК-экспертизе своего 7-летнего единокровного брата. Никаких юридических прав на такой тест у него нет.

Вдова заговорила

41-летняя Марина Градская (Коташенко) впервые дала интервью. Она мечтает, чтобы ее детей оставили в покое, и рассказала, как живет сегодня: «Конечно, очень тяжело потерять человека, с которым прожил столько времени, с которым есть дети. Я думаю, что время не лечит. Моя основная работа — воспитание детей: уроки, школа, готовка. Параллельно занимаюсь судами. От детей ничего не скрываю, но рассказываю дозированно. Александр был нашей опорой, за ним мы были как за каменной стеной. При его жизни никто не смел даже подумать подобного. После ухода поддерживали его друзья. Поначалу я хотела все мирно урегулировать, но не удалось договориться — старших детей не устраивает распределение долей. Те условия, которые они предложили, невозможные и ущемляют права моих детей».