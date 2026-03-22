Дэвид Бекхэм собирает мед для короля, а Памела Андерсон сажает грядки: как звезды нашли дзен в огороде

Весна пришла - а значит, пора вспоминать про сад-огород. Ковыряться в земле не чураются и суперзвезды мирового уровня. Придя к славе, успеху и большим деньгам, знаменитости наконец начинают понимать философию Чехова: деревня, сад, флигель - это не просто место жительства, но заслуженное счастье покоя. Базовый минимум гармонии.
Дэвид Бекхэм
На заслуженном отдыхе ветеран английского футбола, сэр Дэвид Бекхэм, владеющий американским клубом «Интер Майами», где доигрывает карьеру Лионель Месси, может позволить себе что угодно. За городом он и в баньке парится, и рассаду разводит. Свежий воздух, элитное поместье в Котсуолдс-Хиллз - чем не рай на земле?
Именно так Бэкс, иногда участвующий в благотворительных футбольных матчах, отдыхает душой, поймав сонный загородный дзен: высаживает розы (в наличии кустик сорта "Королева Швеции"), собирает урожай (капусту помогает выкорчевывать подросшая дочь Харпер), снимает веселые ролики с курами, которым организовал достойный курятник.
"Немного садоводства с детьми, - подписал ролик с наседками спортсмен. - Думаю, я им нравлюсь".
А еще он увлекся пчелами! Да, у Дэвида есть настоящая пасека. Говорит, что монотонная работа помогает расслабиться. Первые ульи появились еще во время карантина на пандемии: Бэкс стал ухаживать за пчелами и собирать мед вместе с детьми. А потом обратил это в успешный бизнес - начал выпускать органический мед под брендами D Bee, Seven Honey и Goldenbees. Три года назад он даже подарил банку меда собственного производства на личной встрече королю Британии Карлу III.
Памела Андерсон
Фото: личная страница Памелы Андерсон в социальной сети
Это в девяностые и нулевые, предваряя эру повальных силиконовых метаморфоз, пышногрудая Памела Андерсон в бикини сводила с ума всех без исключения мужчин, снимаясь в «Спасателях Малибу» и на обложках глянцевых журналов. В следующем году Пэм - 60 (что?!). И теперь она - добросовестная, красиво стареющая женщина, полная внутреннего достоинства и нравственной гармонии. Свободное время Андерсон проводит не на светских мероприятиях, как ее молодящиеся коллеги, а на грядках. Там некогда секс-символ и нашла счастье.
- Когда я начала заниматься садоводством, то поняла - это как метафора сборки моей жизни: все заново, - объяснила актриса. - Я принялась сажать семена и увидела, что самые мелкие вещи становятся по-настоящему важными. Я не сажаю ровными рядами. У меня все растет пятнами - это многих раздражает, но выглядит потрясающе.
Меган Маркл
Фото: личная страница Меган Маркл в социальной сети
Запустившая Мегзит (побег принца Гарри из королевской семьи) Меган Маркл и вовсе объясняет детям, что садоводство - не унылое стариковское занятие для одиноких мизантропов, разучившихся любить людей, а наоборот - привилегия. Актриса, уставшая безрезультатно ходить по кастингам, завела наконец в поместье в Монтесито (Калифорния), где живет с семьей, огород - там и трудятся все вместе.
- Мы выращиваем много овощей, иногда устраиваем небольшой фермерский рынок, - призналась на подкасте Меган. - У всего есть цена, и это особенно важно знать детям, которым повезло родиться в привилегированной семье. Садоводство действительно очень полезно для детей, потому что оно учит их терпению и показывает, что нужно ценить и уважать свою еду. Все начинается с семени. Ты сажаешь его, наблюдаешь за тем, как оно растет, ждешь. Затем возникают вопросы: хочешь ли ты продать свой урожай? Хочешь ли ты поделиться им с другими? Что делать с деньгами, после того как ты их получишь? Так дети учатся считать и начинают понимать, что у всего есть своя цена.
Гвинет Пэлтроу
Фото: кадр из видео
Фанат ЗОЖ и амбассадор брокколи Гвинет Пэлтроу тоже не прочь поковыряться в земле, когда есть время. Актриса не раз публиковала в соцсетях ролики, в которых объясняла, откуда берутся овощи на столе. На видео актриса показывала задний двор, где на приподнятых грядках растут зелень и яркие оранжевые цветы.
Особое внимание Гвинет уделяет капусте - крестоцветный овощ, богатый витаминами и антиоксидантами, растет в огороде в приличных объемах. Это не белокочанная, а кудрявая капуста, она же кейл, который считают лекарством чуть ли не от всех болезней. Есть у Пэлтроу и лук, и кабачки, и всяческая зелень, которая сразу же идет на стол - рецепты артистка публикует в соцсетях. А статуэткой "Оскара" (за "Влюбленного Шекспира") звезда подпирает дверь на задний двор.
Дженнифер Гарнер
Фото: личная страница Дженифер Гарнер в социальной сети в социальной сети
Еще бы две буквы в фамилию - и звезда "Шпионки" была бы прирожденным садоводом (gardener (англ.) - садовник, тогда как фамилия актрисы пишется Garner. - Ред.). Она пришла к этому полезному занятию со временем. На ферме в Вирджинии у Гарнер растут черешня, авокадо, абрикосы, кабачки. И кейл, конечно, и гигантские тыквы, и даже подсолнухи. Гарнер так любит свой garden, что специально устраивает концерты (!) для моркови (!) в теплице, уверяя, что после этого овощи становятся слаще и хрустят звонче. Кроме того, Дженнифер успевает ухаживать за коровами и пчелами. Помогают в работе по хозяйству дети от брака с Беном Аффлеком: Вайолет (20 лет) и Серафина (17 лет).