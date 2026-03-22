Дэвид Бекхэм собирает мед для короля, а Памела Андерсон сажает грядки: как звезды нашли дзен в огороде

Весна пришла - а значит, пора вспоминать про сад-огород. Ковыряться в земле не чураются и суперзвезды мирового уровня. Придя к славе, успеху и большим деньгам, знаменитости наконец начинают понимать философию Чехова: деревня, сад, флигель - это не просто место жительства, но заслуженное счастье покоя. Базовый минимум гармонии.

Дэвид Бекхэм

На заслуженном отдыхе ветеран английского футбола, сэр Дэвид Бекхэм, владеющий американским клубом «Интер Майами», где доигрывает карьеру Лионель Месси, может позволить себе что угодно. За городом он и в баньке парится, и рассаду разводит. Свежий воздух, элитное поместье в Котсуолдс-Хиллз - чем не рай на земле?

Именно так Бэкс, иногда участвующий в благотворительных футбольных матчах, отдыхает душой, поймав сонный загородный дзен: высаживает розы (в наличии кустик сорта "Королева Швеции"), собирает урожай (капусту помогает выкорчевывать подросшая дочь Харпер), снимает веселые ролики с курами, которым организовал достойный курятник.

"Немного садоводства с детьми, - подписал ролик с наседками спортсмен. - Думаю, я им нравлюсь".

А еще он увлекся пчелами! Да, у Дэвида есть настоящая пасека. Говорит, что монотонная работа помогает расслабиться. Первые ульи появились еще во время карантина на пандемии: Бэкс стал ухаживать за пчелами и собирать мед вместе с детьми. А потом обратил это в успешный бизнес - начал выпускать органический мед под брендами D Bee, Seven Honey и Goldenbees. Три года назад он даже подарил банку меда собственного производства на личной встрече королю Британии Карлу III.

Памела Андерсон