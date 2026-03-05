Денис Дорохов – Гарику Харламову: "Я не следил за языком, как SHAMAN на Байкале"

В Интернете циркулируют слухи о беременности жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук. Поклонники с нетерпением ждут, когда звезда официально объявит о скором пополнении в семье.

Намеком на это событие послужило недавнее фото Ковальчук в соцсетях в свободном платье, сопровождаемое символичным эмодзи, — цыпленком, вылупляющимся из яйца.

В прессе пишут, что новость подтвердил юморист Денис Дорохов. И на его слова уже успела обидеться Катерина Ковальчук.

Как рассказала Катерина журналистам, никакого официального заявления о грядущем пополнении в семействе они не делали. Они с Гариком не распространяются о личной жизни. И столь деликатные темы никого не касаются, кроме их семьи.

"Спасибо за понимание. А со стороны журналиста, который говорит то, чего нет, это очень подло. Ну, в принципе, мы не удивлены, уже не в первый раз такое слышим…" — ответила актриса.

Впрочем, Денис действительно ничего не подтверждал. Журналисты просто подвели его к таким ответам. Это случилось во время общения Дениса Дорохова с прессой в кулуарах самой доброй музыкальной премии "Новое радио Awards". Рассказываем обо всем по порядку.

Денис Дорохов о сравнении с Гариком Харламовым: "По количеству детей я старше и уважаемее"

- Денис, вы знаете, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов станут родителями? - начали тему корреспонденты НТВ

- Это пока держится в тайне. Я не знаю, почему вы это снимаете.

- А вы готовы стать у них крестным?

- Не знаю. Но после шоу с Егором Кридом Гарик, думаю, вряд ли предложит.

- А как вы восприняли эту новость?

- Дети – это прекрасно. Он сейчас приблизился ко мне. А у меня двое сыновей. Но по всем понятиям по количеству детей я старше и уважаемее.

- Гарик переживает за то, что станет отцом?

- Об этом невозможно не переживать. Я по себе знаю, что такое постоянное волнение за детей.

- А кого Гарик хочет больше: мальчика или девочку?

- Это их личная история. Я думаю, что если они захотят, то они это озвучат.

- А вы сами строгий отец?

- У меня два пацана. Наверное, я все-таки жесткий отец. Понятно, что я их обнимаю, но и не сюсюкаюсь с ними.

Денис Дорохов: "Уже большое количество времени старший сын ходит с кнопочным телефоном"

- А как наказываете детей?

- В угол не ставим, но как-то пытаемся. Уже большое количество времени старший сын ходит с кнопочным телефоном.

- А за что вы так поступили с сыном?

- Слишком много времени проводит в телефоне. И количество экранного времени, которое он там проводит, переваливает за адекватное.

- То есть вы лишили сына Интернета?

- У него есть компьютер и планшет. Но в школу он ходит с телефоном, который не подключен к Интернету.