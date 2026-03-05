Денис Дорохов – Гарику Харламову: "Я не следил за языком, как SHAMAN на Байкале"

В Интернете циркулируют слухи о беременности жены Гарика Харламова Катерины Ковальчук. Поклонники с нетерпением ждут, когда звезда официально объявит о скором пополнении в семье.
Намеком на это событие послужило недавнее фото Ковальчук в соцсетях в свободном платье, сопровождаемое символичным эмодзи, — цыпленком, вылупляющимся из яйца.
В прессе пишут, что новость подтвердил юморист Денис Дорохов. И на его слова уже успела обидеться Катерина Ковальчук.
Как рассказала Катерина журналистам, никакого официального заявления о грядущем пополнении в семействе они не делали. Они с Гариком не распространяются о личной жизни. И столь деликатные темы никого не касаются, кроме их семьи.
"Спасибо за понимание. А со стороны журналиста, который говорит то, чего нет, это очень подло. Ну, в принципе, мы не удивлены, уже не в первый раз такое слышим…" — ответила актриса.
Впрочем, Денис действительно ничего не подтверждал. Журналисты просто подвели его к таким ответам. Это случилось во время общения Дениса Дорохова с прессой в кулуарах самой доброй музыкальной премии "Новое радио Awards". Рассказываем обо всем по порядку.
Денис Дорохов о сравнении с Гариком Харламовым: "По количеству детей я старше и уважаемее"
- Денис, вы знаете, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов станут родителями? - начали тему корреспонденты НТВ
- Это пока держится в тайне. Я не знаю, почему вы это снимаете.
- А вы готовы стать у них крестным?
- Не знаю. Но после шоу с Егором Кридом Гарик, думаю, вряд ли предложит.
- А как вы восприняли эту новость?
- Дети – это прекрасно. Он сейчас приблизился ко мне. А у меня двое сыновей. Но по всем понятиям по количеству детей я старше и уважаемее.
- Гарик переживает за то, что станет отцом?
- Об этом невозможно не переживать. Я по себе знаю, что такое постоянное волнение за детей.
- А кого Гарик хочет больше: мальчика или девочку?
- Это их личная история. Я думаю, что если они захотят, то они это озвучат.
- А вы сами строгий отец?
- У меня два пацана. Наверное, я все-таки жесткий отец. Понятно, что я их обнимаю, но и не сюсюкаюсь с ними.
Денис Дорохов: "Уже большое количество времени старший сын ходит с кнопочным телефоном"
- А как наказываете детей?
- В угол не ставим, но как-то пытаемся. Уже большое количество времени старший сын ходит с кнопочным телефоном.
- А за что вы так поступили с сыном?
- Слишком много времени проводит в телефоне. И количество экранного времени, которое он там проводит, переваливает за адекватное.
- То есть вы лишили сына Интернета?
- У него есть компьютер и планшет. Но в школу он ходит с телефоном, который не подключен к Интернету.
Денис Дорохов. Фото: Олег Умаров/ "Комсомольская правда"
- Анастасия Стоцкая призналась, что задумывается о том, что про нее в Интернете увидят дети. А вы?
- Я их уже потихоньку подготавливаю. Я же дома такой же, как и на сцене. Понятно, что мы проговариваем какие-то вещи, например, что у них своя жизнь, а у меня – своя. И что они должны абстрагироваться от успехов и неуспехов родителей и формироваться сами.
Понятно, что в каких-то моментах это будет их нагонять, но что поделать…
Денис Дорохов: "SHAMAN очень разрекламировал Байкал"
- Вы снимались с Филиппом Киркоровым в фильме "Братья". А сейчас продолжили общение с ним? Возможно, побывали на его концерте…
- На самом концерте – нет. Я был на Байкале. Шаман очень разрекламировал Байкал, и я решил посетить его.
- А как отнеслись к этому поступку SHAMAN’a, когда он попробовал знаменитое озеро на вкус? Но такой контент получился несколько фривольным...
- Не мне судить. У него есть жена.
- Мы находимся на благотворительной теме. А кого вы бы смогли назвать своим благотворителем?
- Маму. Это самый добрейший человек в мире. А вот отец у меня военнослужащий. Не то чтобы тиран, но если сравнивать с ним маму, то она просто белое облако.
Денис Дорохов и Филипп Киркоров. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"
- Чем бы занимался ваш благотворительный фонд, если бы он у вас был?
- В моем случае это очевидный ответ. Я бы занимался челюстно-лицевыми проблемами. И это правда, без шуток. Я работаю в этом направлении.
Но пока даже не знаю с чего начинать. Возможно, я обсужу с Константином Юрьевичем (Хабенским - прим. ред), как это все делается.
- Каковы ваши творческие планы?
- В целом остается неизменным "Однажды в России" - это флагманский проект, основа основ. Плюс шоу "Звезды".
Возможно, будем снимать новое шоу, если помиримся с Гариком.
- А вы, что поссорились с ним?
- Да.
- Тогда у вас есть возможность обратиться к Гарику…
- Пожалуйста, не обижайся на меня. Я просто у Егора Крида не следил за языком, как SHAMAN на Байкале. Прости меня, пожалуйста.
- И вы готовы стать крестным у Гарика и Катерины?
- Да. Правда, я думаю, что тебе, Гарик, снова ребенка в церковь нужно будет нести. Перекрещивать.
