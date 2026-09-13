Данила Козловский не может договориться с матерью своего старшего ребенка о размере выплат

А он возражает - дочь люблю, содержу. «Телепрограмма» объясняет, что же стоит за этим публичным спором.

Бывшие милые бранятся

39-летняя Ольга Зуева живет с 6-летней дочерью Одой-Валентиной в Нью-Йорке. Как уроженка Владивостока оказалась в США? В 17 лет Зуева переехала в Европу, где работала как модель, рекламируя различные бренды. В 19 лет стала работать в США, где отучилась в университете на сценариста и режиссера.

Но, кроме пары эпизодов в американском кино, ничего не получила. Тогда поехала на «киноразведку» в Москву, где завела нужные знакомства, получила еще пару эпизодов. Главное - в 2014 году познакомилась с Данилой Козловским, который тогда был на пике популярности и заработков.

Козловский так влюбился в Зуеву, что помог ей как продюсер снять первый полный метр, где она режиссер и сценарист, - драму «На районе» 18+, где сам еще и сыграл главную роль.

Когда Ольга узнала, что ждет ребенка, то улетела рожать в США, где и решила остаться жить с дочерью. Козловский переезжать в Америку не захотел, поэтому навещал Оду-Валентину и ее маму в свободное от работы в России время - понятно, что не часто.

Дочери не было и года, когда Данила на съемочной площадке влюбился в актрису Оксану Акиньшину, а с Зуевой отношения завершил. При этом продолжал содержать и навещать дочь. Отношения Козловского и Акиньшиной оказались серьезными, привели к созданию семьи и рождению сына в мае 2026 года.

О беременности Акиньшиной Зуева узнала из СМИ. И тут же поспешила найти адвоката в Москве, первый иск «о взыскании алиментов» с Козловского они успели подать за сутки до рождения у него второго ребенка. Из-за формальностей в августе был подан еще один аналогичный иск - о взыскании алиментов на содержание 6-летней дочери Оды-Валентины.

На прошлой неделе Зуева выступила с заявлениями о Козловском: «Отец ребенка - заслуженный артист России - не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому теперь вопрос решается в суде. Все остальное - это попытка отвлечь внимание от сути…»

Когда Козловский удивился и опроверг, Ольга уточнила: «С 4 июня денежные средства на содержание дочери не поступали». То есть все-таки до подачи ее иска Данила дочь обеспечивал.

Вот что ответил Зуевой сам Козловский: «Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня.

Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности. Пожалуйста, разделяйте заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями. В моем случае это совсем не одно и то же. Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности. Убежден, что подобные споры можно было решить, не обращаясь в суд...»

Закулисье истории

Ольга Зуева в Нью-Йорке открыла свой продюсерский центр, где снимает рекламные фильмы и ролики. Ее начинание приносит доход, который не может обеспечить уровень жизни, которого бы ей хотелось. Когда Зуева встречалась с Козловским (он на ней так и не женился), он получал заметно больше, чем теперь, когда в индустрии в целом стали платить меньше.

Однако доходы звезды кино все равно сильно выше, чем у Зуевой с ее непостоянным заработком. Понятно, что Ольга была давно обижена на мужчину из-за того, что он влюбился в другую, а тут еще и узнала - Козловский женился и у него будет второй ребенок. Тут же поспешила начать переговоры о том, чтобы зафиксировать и увеличить сумму ежемесячного содержания дочери. Однако Зуева и Козловский не смогли договориться о новой сумме выплат на ребенка.

Между ними ранее существовали устные договоренности о деньгах, которые перечисляет Козловский. Существует два варианта закрепить это по закону - заключить алиментное соглашение у нотариуса, где прописать фиксированную сумму алиментов, или обратиться в суд, чтобы он установил размер выплат. Так как о сумме не договорились - Зуева пошла в суд.

И здесь, скорее всего, она получит на дочь фиксированную законом сумму алиментов на одного ребенка - 25% от всех доходов ответчика. У актеров доходы каждый месяц разные - зависит от того, есть ли съемки, спектакли, реклама в данном платежном периоде. Поэтому алименты могут быть как 500 тыс. руб., так и 5 млн руб. А иногда актер может не получать ничего пару месяцев.

Первое судебное заседание по иску Зуевой назначено на 20 октября в Савеловском районном суде города Москвы. До этого была встреча адвокатов для урегулирования бумажных вопросов. Есть вероятность, что стороны успеют договориться до этого времени о размере алиментов и зафиксировать ее у нотариуса, в противном случае Козловскому присудят стандартные алименты в 25% от дохода.

Как Зуева станет их получать? Очень просто - на счет дочери. Кстати, если бы она подала иск по месту жительства в Нью-Йорке, то процесс мог бы затянуться на годы, а сумма выплат на одного ребенка там составляет 17%.

Между тем из-за конфликта по поводу алиментов Козловский с февраля не может увидеть дочь - Зуева не хочет идти на встречу и обсуждать удобные всем место и дату. Ольга же утверждает, что отец не стремится встречаться с дочкой. Часто денежный вопрос мешает нормальным отношениям родителей и ребенка.

Сплетники говорят, что конфликт из-за размера выплат стартовал, когда Акиньшина узнала о беременности, поэтому Козловский и не стал повышать сумму алиментов. А еще есть мнение - конфликтующие стороны придут до суда к той сумме, которая устроит всех. Ради этого иск и подавался...