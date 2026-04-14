"Да вы ада не видели": зрители вмешались в конфликт Пинчук и Шкуро с Качером в "Сокровищах императора"

Зрители уже посмотрели первую серию третьего сезона проекта "Сокровища императора", который снова переносит нас в живописные виды Китая. И вновь участники в разноцветных футболках преодолевают разные препятствия на скорость, силу, выносливость, человечность и умение работать в команде.
В этот раз за главный приз сражаются известные гимнастки Дина и Арина Аверины (Голубые), певица и блогер Инстасамка (Дарья Еропкина) и ее муж Moneyken (Олег Еропкин) (Красные), актер Илья Глинников и певица и актриса Дарья Янина (Venera) (Фиолетовые), бизнесмен-миллиардер Игорь Рыбаков и его дочь Полина (Синие), певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов, певцы Миша Марвин и Артем Качер (Зеленые).
И как говорится, родные лица! На арене реалити-шоу вновь блистают юмористка Екатерина Шкуро и блогер, экс-звезда "Дома-2" Ирина Пинчук, знакомые зрителям по другому проекту телеканала ТНТ "Звезды в джунглях".
Жалко, что из "Сокровищ императора" уже успели выбыть актриса Анна Цуканова-Котт (которую мы тоже знаем по тому же шоу, что и Пинчук и Шкуро) и разведчица и ведущая Анна Чапман.
Наблюдать за настоящей шпионкой, тем более имеющей негласный статус секс-символа, было бы интересно. Но, увы, удача в этот раз была не на их стороне.
Первый выпуск запомнился вот чем. При выполнении первого задания пары разделились. В задачи одного участника входило перемещаться по дощечкам и искать цифры на сундуках.
А другой в это время должен был запомнить или записать эти цифры, чтобы с их помощью подобрать код к замку сейфа. Первыми с заданием справились как раз Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро.
Также в этой серии участники вылавливали из аквариума крабов и связывали их пряжей и разучивали китайский народный танец "Чун-Гун-Ву".
По итогам первого дня в лидеры выбились Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро. А вторыми пришли Артем Качер и Миша Марвин. А потом случилось непредвиденное: именно Артему и Михаилу Ирина и Екатерина отдали черную кошку. Это означает, что на следующий день участники стартуют с задержкой в 20 минут после старта последней пары.
Между этими игроками установились неприязненные отношения. Девушки возмутились тому, что Качер и Марвин не запомнили их имена (это было еще до передачи кошки).
В общем, выражение: "Между ними пробежала черная кошка" в этом шоу стало не фигуральным. Миша Марвин и Артем Качер, конечно, возмутились таким решением девушек в розовых футболках и объявили им войну.
А что об этом противостоянии и не только думают наши зрители? А они виртуально вмешались в этот конфликт. Давайте заглянем в комментарии!
Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук.
"Не пойму, почему так хейтят Иру с Катей"
channel 47113696: "Очень неприятные Шкуро и Пинчук. Очень надеюсь, что вылетят, а то придется прекратить просмотр - только, чтоб их отвратительные рожи не наблюдать".
Юлия Максакова: "Качер, ты вообще мужик или кто? Показал себя как гниль. Девчонки правильно делают, что идут по головам. Это игра! И правил они не нарушили! И зачем вообще Качеру было вмешиваться туда, куда не просили. Девчонки с фиолетовыми разрулили эту тему, ну зачем лезть.
В общем, Качер - это не мужик…. Зачем пришел на шоу, на игру, если не хочешь играть нормально? Никто не будет играть и идти у всех на поводу".
channel 24901881: "Розовая команда разозлила зеленых. Синяя команда вызывают тепло и умиротворение, положительные эмоции".
channel 55134211: "Я искренне не понимаю, почему эти зеленые так обиделись на девочек. Хорошо, не вам кошку, а кому тогда? Кому ты эту кошку не дашь, всем будет неприятно, тем более вы возмущаться на ужине начали".
ЭтожНадож: "Цуканова- Котт такая же гнилая, как Пинчук. Шкуро,а зеленые правильно сказали: "Зачем брать свитки ,когда ты идешь первым,а не последним?"
channel 7122756: "Не пойму, почему так хейтят Иру с Катей? В чем проблема? Они не нарушают правила шоу. Девчонки азартные, полностью отдаются конкурсам, выполняют четко все этапы. Вас бесит, что они целеустремленные?
Так без этого качества не выиграть в шоу. В отличие от других участников, не ноют что они "элита" и ручки пачкать не хотят. Не скулят, что устали.
Умеют мобилизоваться и действовать быстро. И еще, свитки брать можно, иначе бы они там не присутствовали. Вам не нравится их внешность? Так это тоже ваш головняк. Обижать людей за их образ - это ужасно!"
Оксана: "Понравились синие, замечательный коннект папы и дочери! Красные поразили своей любовью и взаимопониманием! Илья Глинников - классный чел, буду болеть за их команду!
Аверины - хорошие девочки,но особенных эмоций, тем не менее, не вызвали.Зеленые ведут себя стремно,да я и не знаю,кто это такие).
Желтые - нормальная пара, но Вика глуповата, утверждает, что певица не должна знать ответы на элементарные вопросы).За розовых не болею,не понравились еще после "Джунглей"!"
Ольга: "Новый сезон - это круто. Господа продюсеры, зачем вы снова зовете Шкуро и Пинчук? Испортили весь сезон. Артем классный, даже Даша и Олег на удивление милые.
Ну эти две, это же ужас. Я только из-за них не буду больше смотреть это шоу, хотя очень его люблю. Прочитаю в комментариях, что они ушли, только после этого буду смотреть. Какие они злые, циничные, наглые, мерзкие! Детьми бы лучше занимались, звезды нашлись".
Ева: "Мне стыдно. Зеленые, вы же мужчины. Разнылись. Мол, "Это просто ад"... Да вы ада не видели...".
channel 31194488: "Дааа, такая себе разведчица Анна Чапман....".
А вы уже посмотрели первую серию третьего сезона проекта "Сокровища императора"? Делитесь в комментариях!