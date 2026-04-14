"Да вы ада не видели": зрители вмешались в конфликт Пинчук и Шкуро с Качером в "Сокровищах императора"

Зрители уже посмотрели первую серию третьего сезона проекта "Сокровища императора", который снова переносит нас в живописные виды Китая. И вновь участники в разноцветных футболках преодолевают разные препятствия на скорость, силу, выносливость, человечность и умение работать в команде.

В этот раз за главный приз сражаются известные гимнастки Дина и Арина Аверины (Голубые), певица и блогер Инстасамка (Дарья Еропкина) и ее муж Moneyken (Олег Еропкин) (Красные), актер Илья Глинников и певица и актриса Дарья Янина (Venera) (Фиолетовые), бизнесмен-миллиардер Игорь Рыбаков и его дочь Полина (Синие), певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов, певцы Миша Марвин и Артем Качер (Зеленые).

И как говорится, родные лица! На арене реалити-шоу вновь блистают юмористка Екатерина Шкуро и блогер, экс-звезда "Дома-2" Ирина Пинчук, знакомые зрителям по другому проекту телеканала ТНТ "Звезды в джунглях".

Жалко, что из "Сокровищ императора" уже успели выбыть актриса Анна Цуканова-Котт (которую мы тоже знаем по тому же шоу, что и Пинчук и Шкуро) и разведчица и ведущая Анна Чапман.

Наблюдать за настоящей шпионкой, тем более имеющей негласный статус секс-символа, было бы интересно. Но, увы, удача в этот раз была не на их стороне.

Чем запомнился первый выпуск третьего сезона "Звезд в джунглях"

Первый выпуск запомнился вот чем. При выполнении первого задания пары разделились. В задачи одного участника входило перемещаться по дощечкам и искать цифры на сундуках.

А другой в это время должен был запомнить или записать эти цифры, чтобы с их помощью подобрать код к замку сейфа. Первыми с заданием справились как раз Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро.

Также в этой серии участники вылавливали из аквариума крабов и связывали их пряжей и разучивали китайский народный танец "Чун-Гун-Ву".

По итогам первого дня в лидеры выбились Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро. А вторыми пришли Артем Качер и Миша Марвин. А потом случилось непредвиденное: именно Артему и Михаилу Ирина и Екатерина отдали черную кошку. Это означает, что на следующий день участники стартуют с задержкой в 20 минут после старта последней пары.

Между этими игроками установились неприязненные отношения. Девушки возмутились тому, что Качер и Марвин не запомнили их имена (это было еще до передачи кошки).

В общем, выражение: "Между ними пробежала черная кошка" в этом шоу стало не фигуральным. Миша Марвин и Артем Качер, конечно, возмутились таким решением девушек в розовых футболках и объявили им войну.

А что об этом противостоянии и не только думают наши зрители? А они виртуально вмешались в этот конфликт. Давайте заглянем в комментарии!