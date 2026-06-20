Цискаридзе вышивает, Стоянов играет на гитаре, а Малахов собирает марки

«Телепрограмма» рассказывает о хобби очень занятых артистов.

Вышивание

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, премьер Большого театра Николай Цискаридзе уже много лет вышивает. Это хобби одобряют доктора, так как оно развивает мелкую моторику, что позитивно отражается на мышлении, памяти, внимании, в общем, улучшает когнитивные функции. Сам Николай Максимович находит для себя такие плюсы в вышивании: «Это хобби спасает меня от стресса и депрессивных мыслей. Мне нравится вышивать на салфетках из ткани, создавать красивые картинки с помощью ниток. Эти салфетки я дарю друзьям, близким, родным, и они в большом восторге от этого».

Стоит отметить, что в какой бы технике ни вышивал Цискаридзе - изнанка его работ всегда чистая, то есть без узелков. Этому юного Колю обучила в детстве няня. Премьер Большого считает, что по вышивке можно судить о характере человека: у честного, порядочного и аккуратного человека никогда не увидишь грязной изнанки. Кстати, сам Николай Максимович сейчас не часто вышивает из-за плотного рабочего графика, но все равно периодически возвращается к любимому увлечению.

Как это хобби пришло в его жизнь? В детстве Коли дорого стоили балетные туфли, в репетиционном зале полы были еще не пластиковые, а деревянные. Поэтому туфли быстро протирались, и все дети в балетной школе постоянно их штопали. Так продолжалось 8 лет, когда Николай пришел в театр, дефицита балетных туфель уже не было. Привычка держать в руках иголку осталась, причем она его успокаивала и помогала мыслить в эти моменты. И тогда Цискаридзе вспомнил, что его няня Фаина Антоновна постоянно вышивала - полотенца, наволочки в доме были вышитые. У няни всегда имелся полный мешок мулине и огромные напольные пяльцы. Николай решил попробовать - сначала гладью, потом крестиком, затем освоил все известные техники.

Игра на гитаре

Игра на гитаре - это хобби, которое приносит множество пользы для когнитивного и эмоционального развития. Вот такое увлечение у народного артиста Юрия Стоянова уже 50 лет.

Юрий Николаевич рассказал «Телепрограмме», как все начиналось и продолжается: «Гитара в то время, как и у многих мальчишек, появилась у меня по блату. Естественно, была куплена из-под полы, потому что достать любую гитару было почти невозможно. Учился так: сначала три аккорда, потом четвертый, потом пятый. Когда ты знаешь три аккорда - слушаешь других, все время учишься играть, а когда появляется четвертый аккорд - начинают уже слушать тебя. Я просто смотрел, как играют другие, и пытался это повторить.

Занимался этим очень долго, ведь тогда не было интернета. Вот сейчас я смотрю - есть потрясающие педагоги, очень серьезные гитаристы, которые дают онлайн-уроки, и можно довольно быстро научиться играть. Ну а тогда что? Мы на учебниках с обратной стороны рисовали гриф - он был разлинован на шести струнах и примерно семь ладов, - вот так мы друг другу показывали аккорды без гитар на переменах и во время занятий. Гитар у меня на сегодняшний день много, но, конечно, есть любимые. Их, наверное, три. И всегда меня можно увидеть на концертах именно с этими гитарами».

Юрий Николаевич - очень востребованный актер, часто занят на съемках, но про хобби не забывает: «Гитара просто не прощает, если ты ею не занимаешься хотя бы минимум полчаса в день. Она отомстит тебе через неделю обязательно плохим звуком». И, конечно, при первой возможности народный артист покупает новый инструмент.

Филателия

Телеведущий Андрей Малахов - филателист со стажем - собирает марки со школьных лет. В юности прочел в каком-то журнале, что самая первая марка «Черный пенни» стоит почти $2 млн, и подумал: «Вот бы ее найти». Записался в кружок филателистов, так и втянулся. Сначала коллекционировал все подряд, скупал в киосках «Союзпечати» все имеющиеся марки, а потом стал собирать по космической тематике. Когда повзрослел, тематики коллекции поменялась, теперь это Новый год и Рождество.

У Малахова сотни уникальных экземпляров. Есть в его коллекции две открытки и пять писем за 1943 - 1944 годы. Это новогодние письма и открытки с фронта. Андрей покупает марки и в специализированных магазинах, и у других филателистов. Многие известные люди знают о его хобби и обращаются, когда хотят продать коллекции родственников, которые перешли к ним по наследству. Андрей говорит, что это грустная история, потому как коллекции должны переходить к новым поколениям семьи.

Ценность в том, чтобы передать марки и корреспонденцию в хорошем состоянии. И если раньше собирали просто марки, то теперь ценится почтовая корреспонденция - марка, наклеенная на конверт, который был отправлен по почте и оставался в хорошем состоянии, и все печати были видны. Ну и каждый филателист никогда не знает, сколько будет стоить завтра купленная сегодня марка.

Рыбалка

Психологи говорят, что рыбалка - идеальный способ перезагрузки после напряженных рабочих будней. Телеведущий и режиссер Александр Стриженов на рыбалку ездит с женой. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова не хуже мужчин научилась разбираться во всех тонкостях этого увлекательного процесса. Супруги даже участвуют в соревнованиях среди коллег-рыболовов. Сейчас Стриженовы чаще ездят на клубную рыбалку в Подмосковье - в специально оборудованных местах, откуда без улова уйти невозможно. Любовь к процессу сидения с удочкой на природе Екатерине привил муж сразу после свадьбы - чтобы отдыхать и радоваться улову вместе.