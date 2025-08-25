Чья свадьба дороже: Деревянко потратил 10 млн руб., а Бородина – 26 млн руб.

Самыми обсуждаемыми свадьбами этого лета среди отечественных знаменитостей стали праздник актера Павла Деревянко и торжество блогера Ксении Бородиной. Сколько может стоить похожая свадьба с ВИП-услугами, как у наших звезд.
Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць - от 10 млн руб.
49-летний актер Павел Деревянко впервые женился. Избранницей артиста стала 34-летняя предпринимательница Зоя Фуць. Гуляли в яхт-клубе в Подмосковье, поэтому молодожены эффектно приплыли к гостям на катере. Красивая локация для летней свадьбы - в окружении воды и стильных декораций, архитектуры ресторана. При яхт-клубе есть гостиница, где молодожены арендовали пару номеров для отдыха - своего и тех гостей, кому это было необходимо. Кейтеринг тоже местный - при клубе приличный ресторан. Было приглашено около 70 гостей. Развлекали молодоженов и гостей звездные музыканты.
Вел торжество товарищ жениха Михаил Галустян, поэтому можно предположить, что работал комик бесплатно или с заметной скидкой. После «похищения» невесты на свадьбе Павел выкупил свою Зою за 5 млн руб., которые ему помогли собрать друзья. Среди гостей были замечены узнаваемые персоны: актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов, писатель Александр Цыпкин.
Смета свадьбы (без расходов на наряды и кольца):
Выступление группы «Иванушки International» - 5 млн руб.
Выступление группы PIZZA - 2 млн руб.
Аренда яхт-клуба, катера, номеров, светового и звукового оборудования - от 600 тыс. руб.
Кейтеринг (еда) - по 12 тыс. руб. на человека, итого - от 800 тыс. руб.
Алкогольные и безалкогольные напитки - от 700 тыс. руб.
Диджей - 100 тыс. руб.
Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова - от 26 млн руб.
42-летняя телеведущая и блогер Ксения Бородина сыграла самую роскошную свадьбу минувшего лета среди наших звезд. Ее избранником стал 37-летний блогер Николай Сердюков. Подготовка к празднованию началась за девять месяцев: Ксюша наняла свадебное агентство - они получают за свою работу не менее 10% от бюджета свадьбы. Было приглашено около 70 человек, для них заранее печатали приглашения, где был указан дресс-код: женщины должны были прийти в белом, мужчины - в черных костюмах или смокингах. Также каждый гость и член команды по подготовке подписал соглашение о неразглашении деталей свадьбы - никакой информации, фото и видео.
Для гулянки арендовали виллу с парком в деревне Бережки, что на Истре. Декор был масштабный - над ним работало именитое профильное дизайн-агентство. Что сделали: построили четырехметровую арку (от нее была двусторонняя рассадка гостей) и украсили ее зеленью, декорировали пространство несколькими тысячами белых пионов (по пути невесты к месту церемонии, в вазах). Фишка - зеркальные шары повсюду. Над столами - панели с фрезеровкой, хрустальные подвески. Весь декор был создан специально для этой свадьбы, тысячи пионов срезали накануне ночью в собственных садах агентства. Два самых дорогих пункта в смете - декор и банкет.
Смета свадьбы (без расходов на на-ряды и кольца):
Выступление звезд - 17,5 млн руб. Владимир Пресняков, Севиль, Зиверт - по 5 млн руб. Акмаль - 1 млн руб. Ведущий Илья Соболев - 1,5 млн руб.
Декор - от 5 млн руб.
Кейтеринг (еда, обслуживание) - от 15 тыс. руб. на человека, итого - от 1 млн руб.
Алкогольные и безалкогольные напитки - от 1 млн руб.
Аренда площадки - от 800 тыс. руб.
Сопутствующие расходы: печать меню, приглашений; посуда и текстиль; свет и звук - от 500 тыс. руб.
Торт - от 500 тыс. руб.
Фото- и видеосъемка - от 200 тыс. руб.
Диджей - от 100 тыс. руб.
