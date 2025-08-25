Чья свадьба дороже: Деревянко потратил 10 млн руб., а Бородина – 26 млн руб.

42-летняя телеведущая и блогер Ксения Бородина сыграла самую роскошную свадьбу минувшего лета среди наших звезд. Ее избранником стал 37-летний блогер Николай Сердюков. Подготовка к празднованию началась за девять месяцев: Ксюша наняла свадебное агентство - они получают за свою работу не менее 10% от бюджета свадьбы. Было приглашено около 70 человек, для них заранее печатали приглашения, где был указан дресс-код: женщины должны были прийти в белом, мужчины - в черных костюмах или смокингах. Также каждый гость и член команды по подготовке подписал соглашение о неразглашении деталей свадьбы - никакой информации, фото и видео.