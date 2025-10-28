Что зрители говорят о Марго, покинувшей 'Звезды в джунглях': "Напоминает персонажей из 'Маугли', которые тявкали возле Шерхана"

Прошлый выпуск программы "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ покинула Маргарита Овсянникова, известная как певица Марго. Уходя, она сказала, что так и не смогла ни с кем подружиться, потому что звезда номер один. Ну вы поняли…

Почему Марго покинула проект "Звезды в джунглях. Карибский сезон"

Все началось с того, что участники шоу сыграли в этакую карибскую рулетку. Игроки по очереди крутили барабан, на секторах которого красовались самые экстравагантные блюда.

Судите сами: микс-салат из мадагаскарских тараканов, филе из 100-дневной рыбы, коготь кракена и прочие деликатесы из живых личинок, с невозможно острым вкусом, протухшие или очень соленые.

Все это несколько участников должны были съесть всего лишь за три минуты. За каждую вылизанную дочиста тарелку полагалась одна монета. В итоге звезды проекта смогли заработать шесть монет общей стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей.

Получив столь солидную сумму, игроки не стали бросаться во все тяжкие, покупая самые вкусные блюда. Они ограничились лишь рисом. Но чтобы придать блюду вкус, Марго добавила в него приправу, что запрещено по правилам шоу. На нее нажаловалась Екатерина Шкуро. Кстати, ни Екатерина, ни Марго тараканами не лакомились.

В итоге обе участницы были отправлены на испытание на вылет. Специально для девушек смастерили платформы, состоящие из трех досок. В задачи участниц входило развязать ножовку и отпилить у конкурентки все три доски. В этом испытании победила Екатерина Шкуро, а Марго отправилась домой. Она продержалась на проекте всего лишь два выпуска.

Меж тем Маргарита Овсянникова вызывает у зрителей самые противоречивые чувства. Одни считают, что она не должна была покидать проект, другие — что Екатерина поступила правильно, рассказав о поступке Марго всему лагерю.

Давайте посмотрим, что творится по этому поводу в комментариях.