Что зрители говорят о Марго, покинувшей 'Звезды в джунглях': "Напоминает персонажей из 'Маугли', которые тявкали возле Шерхана"

Прошлый выпуск программы "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ покинула Маргарита Овсянникова, известная как певица Марго. Уходя, она сказала, что так и не смогла ни с кем подружиться, потому что звезда номер один. Ну вы поняли…
Почему Марго покинула проект "Звезды в джунглях. Карибский сезон"
Все началось с того, что участники шоу сыграли в этакую карибскую рулетку. Игроки по очереди крутили барабан, на секторах которого красовались самые экстравагантные блюда.
Судите сами: микс-салат из мадагаскарских тараканов, филе из 100-дневной рыбы, коготь кракена и прочие деликатесы из живых личинок, с невозможно острым вкусом, протухшие или очень соленые.
Все это несколько участников должны были съесть всего лишь за три минуты. За каждую вылизанную дочиста тарелку полагалась одна монета. В итоге звезды проекта смогли заработать шесть монет общей стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей.
Получив столь солидную сумму, игроки не стали бросаться во все тяжкие, покупая самые вкусные блюда. Они ограничились лишь рисом. Но чтобы придать блюду вкус, Марго добавила в него приправу, что запрещено по правилам шоу. На нее нажаловалась Екатерина Шкуро. Кстати, ни Екатерина, ни Марго тараканами не лакомились.
В итоге обе участницы были отправлены на испытание на вылет. Специально для девушек смастерили платформы, состоящие из трех досок. В задачи участниц входило развязать ножовку и отпилить у конкурентки все три доски. В этом испытании победила Екатерина Шкуро, а Марго отправилась домой. Она продержалась на проекте всего лишь два выпуска.
Меж тем Маргарита Овсянникова вызывает у зрителей самые противоречивые чувства. Одни считают, что она не должна была покидать проект, другие — что Екатерина поступила правильно, рассказав о поступке Марго всему лагерю.
Давайте посмотрим, что творится по этому поводу в комментариях.
Екатерина Шкуро в прямом смысле выпилила Марго из шоу. Фото: телеканал ТНТ
"Марго — мечта психолога"
6OM6uJIa: "Марго мерзкая, но забавная, когда она издевается над этим... Даже весело. Возможно, это образ пациентки дурдома. Я вот ее "звездность" до 'Мастера игры' даже не видел, слава богу".
channel57995317: "Шкуро развела бурю в стакане. Ну поели бы втихаря участники вкусный рис, а так теперь все пухнут от голода..."
channel36712037: "Самая неприятная участница — Шкуро. Злая ябеда, внешне отталкивающая".
Lenoli: "Марго так быстро развязала пилу. Хотелось бы верить, что им обеим одинаково узлы вязали".
ИС-7: "Многие хейтят Альбину и Марго. Но если бы этих кадров не было, то шоу было бы унылым. Хорошо, что пришла Анна, разбавит эту бабскую компанию".
rutube_account_10104933: "Я поняла, кого мне напоминает эта Марго. Тех персонажей из мультика "Маугли", которые постоянно терлись и тявкали возле Шерхана".
rinashepeta_psyholog: "Мне понравился Вадим! Молодец. Марго — мечта психолога".
channel67137020: "В прямом смысле Катя выпилила Марго".
Лана28: "Чем Марго собралась радовать, своим никчемным "ку-ка-ре-ку"? Как говорят: "C такой на одном поле не присяду".
6OM6uJIa: "Марго: "Меня показывают по всем каналам".
Мы вдвоем одновременно у ТВ: "Слава богу, не по всем".
