Что в Сети говорят об уходе Полины Дибровой из "Тайного миллионера": "Много лет брака с Дибровым и отложило ей в мозг то, что нужно"

В четвертом выпуске шоу "Тайный миллионер" на канале СТС проект покинула модель Полина Диброва. Это получилось случайно. А точнее, сама Полина отметила, что стала разменной монетой в чужой игре.

Почему Полина Диброва ушла из шоу "Тайный миллионер"

Тайным миллионеров в этом выпуске был актер Александр Касаткин. На церемонии голосования за его уход проголосовало половина игроков. А вторая половина – за актрису и блогера Карину Мурашкину. После повторного голосования расклад не изменился.

Но Касаткин получил право "смертельного выстрела" - то есть возможность выгнать из игры любого участника. Александр выбрал Полину Диброву.

И это неслучайно. Дело в том, что Полина ранее говорила: "Если вдруг я покину шоу, значит, за меня проголосовала Карина Мурашкина". По такому раскладу она и является тайным миллионером.

Так что теперь подозрение упало на Карину. А на то, что тайным миллионером является Александр Касаткин, никто не подумает. Какой же резон ему выгонять Полину?

А что об уходе Полины Дибровой и об этой ситуации в целом вообще думают наши подписчики? Давайте заглянем в комментарии.