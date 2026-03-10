Что в Сети говорят об уходе Полины Дибровой из "Тайного миллионера": "Много лет брака с Дибровым и отложило ей в мозг то, что нужно"

В четвертом выпуске шоу "Тайный миллионер" на канале СТС проект покинула модель Полина Диброва. Это получилось случайно. А точнее, сама Полина отметила, что стала разменной монетой в чужой игре.
Почему Полина Диброва ушла из шоу "Тайный миллионер"
Тайным миллионеров в этом выпуске был актер Александр Касаткин. На церемонии голосования за его уход проголосовало половина игроков. А вторая половина – за актрису и блогера Карину Мурашкину. После повторного голосования расклад не изменился.
Но Касаткин получил право "смертельного выстрела" - то есть возможность выгнать из игры любого участника. Александр выбрал Полину Диброву.
И это неслучайно. Дело в том, что Полина ранее говорила: "Если вдруг я покину шоу, значит, за меня проголосовала Карина Мурашкина". По такому раскладу она и является тайным миллионером.
Так что теперь подозрение упало на Карину. А на то, что тайным миллионером является Александр Касаткин, никто не подумает. Какой же резон ему выгонять Полину?
А что об уходе Полины Дибровой и об этой ситуации в целом вообще думают наши подписчики? Давайте заглянем в комментарии.
"Диброва просидела все дни молча"
Анастасия Соловьева: "Диброва там просидела все дни молча, я там ее вообще не видела и не слышала. Очень странный игрок из нее получился".
Анастасия: "Этот Владимир только и может, что орать, выпучив глаза, а две его фанатки не могут думать своей головой и во всем с ним соглашаются, видимо думая, что на троих можно поделить деньги.
Хочется смотреть интересную игру, а получается, кто громче переорет, тот и прав. Жаль, что Александр не выгнал его еще в первом выпуске. Потому что одно дело - делать типа шоу, другое - когда это уже переходит все границы и наоборот, смотреть не особо теперь хочется".
Полина: "Карина мне в любом случае нравится. А Полине Дибровой спасибо, хоть грудь повыгуливала". (В комментариях, конечно, использовано другое слово).
Полина Трубицына: "Я не могу не согласиться, что Полина очень эффектная женщина и много лет брака с Дибровым ей и в мозг отложило то, что нужно.
Но не по Сеньке шапка, еще учиться и учиться участвовать в реалити".
Екатерина Москаленко: "У Тишко - "горе от ума". Он так верит в сложные схемы, что не может заметить, что все так просто. Ему кажется, что он играет с более умными соперниками, чем они есть на самом деле".
Сергей Рудов: "Почему все с первой серии знают кто миллионер, но его не трогают? Удивительная шляпа".
Ольга Юрьевна: "Блин, игра миллионера шикарна. Даже не краснеет. На все вопросы есть ответы. Еще бы кто-то сказал или догадался,(организаторы о таком даже и не подумали), что у Волохова такое задание, типа слить кого- то, обвинить в том, что миллионер тот-то, еще бы интереснее было".
А что вы думаете об уходе Полины Дибровой? Делитесь в комментариях!