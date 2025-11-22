Что стало с ключевыми актерами комедий «Особенности национальной...», которая вышла в 1995 году

Но главного не отнять: снятые тридцать лет назад Александром Рогожкиным «Особенности национальной...» (сначала охоты, потом рыбалки, потом охоты в зимний период, затем политики и в итоге больницы) вошли в русскую народную матрицу - и героев, и цитаты из комедий знают почти все. Про них ходили анекдоты и бесчисленные байки. А что стало с главными актерами?
Алексей Булдаков (1951 - 2019)
Генерала Иволгина - слегка самодура, но дико харизматичного, обаятельного и любившего опрокинуть рюмку (говорят, авторы стремились к сходству с легендой ВДВ Александром Лебедем - если так, то вышло идеально) - сыграл Алексей Булдаков. Алтайский артист со сломанным носом боксера до этого играл в областных драмах и был известен советской публике по заглавной роли в историческом байопике «Семен Дежнев» (1983).
А вот из "Особенностей...", за которые выдали премию "Ника", Булдаков вышел звездой. Басовито-скрипучая универсальная фраза "Ну вы, блин, даете!" стала визиткой Алексея Ивановича, который ушел из жизни в 2019 году в 68 лет во время путешествия по Монголии (тромб). В память об артисте и его бессмертном образе был учрежден фестиваль "Национальная рыбалка памяти Алексея Булдакова".
Виктор Бычков (71 год)
Фото: кадр из фильма
Образ лукавого и опытного работника лесхоза Кузьмича воплотил Виктор Бычков - ленинградский артист, имевший до "Особенностей..." лишь эпизодические роли. Егерь у артиста получился идеальный: заросший, афористичный, надежный. Как будто им всю жизнь и работал. Пожалуй, это единственный персонаж водочной комедии, в котором есть несколько слоев глубины.
И за пределами культовой франшизы Бычков доказал, что может по-разному воплощать архетипические черты русского человека: зрители отлично помнят его доброго бездомного осведомителя Померанцева ("Убойная сила 16+) и капитана "Пшолты" Картузова ("Кукушка" 16+), за которого артист даже был удостоен Госпремии РФ. Кроме того, он даже "Спокойной ночи, малыши!" вел. Есть в нем что-то такое светлое и уравновешивающее - успокоительное.
Фото: личная страница Виктора Бычкова в социальной сети
Год назад Бычкову исполнилось 70. Но выглядит он примерно так же, как 30 лет назад в форме егеря. Не пьет и не курит. Пишет книги. Помогает жене восстанавливаться после тяжелого инсульта. И бодро снимается - в сериале "Жуки" 16+ прекрасно показал образ священника, а в "Волшебном участке" 18+ - двуличного профессора зельеварения Мерлина.
Семен Стругачев (67 лет)
Фото: кадр из фильма
Меланхоличный майор угрозыска Лева Соловейчик, который прикуривал от динамита, - это работа Семена Стругачева. В Приморском драмтеатре его заприметил Кама Гинкас, известный театральный режиссер. После "Особенностей..." артист не раз появлялся в криминальных проектах, в том числе и популярных: "Убойная сила" 12+, "Русский спецназ" 0+ и других.
Фото: кадр из фильма
Буквально через четыре года после выхода комедии Стругачев стал заслуженным артистом РФ, а в 2008 году и народным. Он активно работает в театре ("Фальшивая нота", Театр Ленсовета), дает творческие вечера и нередко появляется в современных сериалах ("Раневская" 16+, "Великая" 12+, "Лихач" 18+). У актера было три брака. Окончательное личное счастье он обрел в союзе с актрисой Татьяной Титовой, которая родила ему дочь Евгению. Сейчас Стругачев находится в статусе дедушки, воспитывает внучку.
Сергей Русскин (70 лет)
Фото: кадр из фильма
Беловолосого и чудаковатого предпринимателя Сергея Савенко, окутанного золотой цепурой, который рыбачил, сидя на пне, сыграл Сергей Русскин.
Он вообще не должен был быть актером - окончил кораблестроительный институт в Ленинграде. Но все же решил рискнуть, кардинально сменив направление судьбы, и поступил потом в театральный. Этому пути и посвятил жизнь: последние 20 лет играет в петербургском Театре комедии им. Акимова, а также снимается в сериалах - "Улицы разбитых фонарей" 18+, "Тайны следствия" 16+ и других.
Фото: кадр из фильма
Кроме того, Сергей активно работает над озвучанием ("ВАЛЛ-И" 0+, "Иван Царевич и Серый Волк" 0+). Получал театральную премию "Золотой софит" за роль Иудушки Головлева и "Фигаро" за Клавдия. Женат на ТВ-режиссере Надежде Абрамовой.
Александр Рогожкин (1949 - 2021)
Фото: Александр Яковлев/ТАСС
Никаких "Особенностей..." не было бы без одаренного сценариста и режиссера Александра Рогожкина. Именно он написал каждое слово, которое произносили актеры в кадре. Понять глубину и уровень одаренности постановщика - вообще-то он искусствовед и художник, учившийся у великого Сергея Герасимова, потому и смог глубоко забраться в потаенные уголки русской души - можно, конечно, не по комедиям про рыбалку и охоту, а по блестящим военным драмам "Кукушка" 18+ и "Блокпост" 16+, экранизации повести Владимира Зазубрина "Щепка" под названием "Чекист" 18+, удостоенной показа на Каннском кинофестивале, и даже «Улицам разбитых фонарей», давшим зеленый свет всем «ментовским сериалам», что выходят до сих пор и пользуются диким успехом у аудитории.
В 2024 году вышел спродюсированный Алексеем Учителем фильм "Особенности национальной больницы" 18+ (Аркадий Укупник сыграл пациента в коме), сценарий к которому Рогожкин написал перед смертью. Постановщик героически сражался с раком, но все же ушел из жизни 4 года назад в возрасте 72 лет. У него остались двое сыновей, Владимир и Константин, а также пасынок Илья Геркус - футбольный функционер и бывший президент московского "Локомотива".