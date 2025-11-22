Что стало с ключевыми актерами комедий «Особенности национальной...», которая вышла в 1995 году

Но главного не отнять: снятые тридцать лет назад Александром Рогожкиным «Особенности национальной...» (сначала охоты, потом рыбалки, потом охоты в зимний период, затем политики и в итоге больницы) вошли в русскую народную матрицу - и героев, и цитаты из комедий знают почти все. Про них ходили анекдоты и бесчисленные байки. А что стало с главными актерами?

Алексей Булдаков (1951 - 2019)

Генерала Иволгина - слегка самодура, но дико харизматичного, обаятельного и любившего опрокинуть рюмку (говорят, авторы стремились к сходству с легендой ВДВ Александром Лебедем - если так, то вышло идеально) - сыграл Алексей Булдаков. Алтайский артист со сломанным носом боксера до этого играл в областных драмах и был известен советской публике по заглавной роли в историческом байопике «Семен Дежнев» (1983).

А вот из "Особенностей...", за которые выдали премию "Ника", Булдаков вышел звездой. Басовито-скрипучая универсальная фраза "Ну вы, блин, даете!" стала визиткой Алексея Ивановича, который ушел из жизни в 2019 году в 68 лет во время путешествия по Монголии (тромб). В память об артисте и его бессмертном образе был учрежден фестиваль "Национальная рыбалка памяти Алексея Булдакова".

Виктор Бычков (71 год)