Что происходит с Дибровым и его женой: расставались в начале отношений, устраивают свидания в отеле

Похоже, в семье Дибровых не все гладко. Пользователи Сети подозревают, что известный телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина — в шаге от развода.
Ситуацию усугубляет и недавнее громкое высказывание Дмитрия о своих эротических фантазиях.
"Я бы хотел сыграть постельную сцену со Скарлетт Йоханссон. Она напоминает мне ростовчанку", — признался 65-летний Дмитрий Дибров.
А пользователей взволновало недавнее признание Полины, что она очень давно ждала поездку в Индию, поскольку устала от происходящего в Москве. Значит, действительно не все в порядке…
Интересно, что супруги уже расставались на заре своих отношений. Давайте вспомним, как это было и вообще их историю любви.
Как Дмитрий Дибров познакомился с Полиной
Впервые Дмитрий Дибров увидел Полину на конкурсе красоты Beauty of the Body в 2007 году, где он входил в состав жюри. Из-за перелома ноги, полученного на катке, телеведущий не был в настроении восхищаться красотой участниц.
Вечер казался ему бесконечным, пока он не заметил 17-летнюю Полину Наградову из Ростова. С первого взгляда Дибров понял, что влюбился. По его словам, он сразу увидел в Полине будущую мать своих детей, а не просто временную спутницу.
Дмитрий подарил Полине цветы и пригласил ее в ресторан, куда девушка пришла в сопровождении директора модельного агентства. Первое свидание проходило под строгим надзором, из-за которого Наградовой даже не разрешили дать Диброву свой номер телефона.
Однако она запомнила его. И позже, уже вернувшись в Ростов, написала телеведущему сообщение, на которое он ответил.
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Лариса Кудрявцева / "КП"
Изначально мама Полины не верила в серьезность намерений Дмитрия. Все-таки звездный мужчина окружен большим количеством красивых женщин и привык добиваться своего… Однако когда Дибров начал приезжать к ним в гости, ее скепсис развеялся.
К 18-летию Полины Дибров подготовил роскошный подарок: билеты во Францию, отдых на Лазурном Берегу и кольцо. Не каждая девушка смогла бы устоять перед таким предложением.
Но поначалу Полина испугалась серьезных отношений… Вернувшись с Дмитрием в Москву, она порвала с ним. Ей было всего 18 лет. И роман развивался слишком стремительно, к чему она оказалась не готова.
Брак с Александрой Шевченко
Для Диброва это стало болезненным опытом. Он долго не мог прийти в себя. Тогда ведущий решил доказать всем, что сможет построить счастливую семью. Его выбор пал на 23-летнюю модель Александру Шевченко, с которой он познакомился в интернете.
Телеведущий стал появляться с ней на светских мероприятиях и представлять друзьям. Через некоторое время они поженились. Александра знала о Полине, так как Дибров рассказал ей обо всем.
Александра Шевченко пыталась игнорировать интерес мужа к другой женщине. Но их брак не выдержал испытания и распался менее чем через год.
"Не могу без тебя жить"
В течение долгого времени Дибров поддерживал связь с Полиной только через короткие поздравительные сообщения на праздники. Однако после развода он не смог больше сдерживаться. Дмитрий нашел девушку в социальных сетях и написал ей простое: "Не могу без тебя жить".
Вскоре после этого они не только возобновили переписку, но и сразу договорились о встрече. Увидев друг друга, влюбленные поняли, что хотят быть вместе навсегда. Полину не испугала ни значительная разница в возрасте, ни три предыдущих брака Диброва.
В то же время в желтой прессе регулярно появлялись едкие комментарии и насмешки. Основной темой для обсуждений была их разница в возрасте, составлявшая 30 лет.
Однако молодожены игнорировали недоброжелателей, сосредоточившись исключительно друг на друге. К свадьбе Дмитрий и Полина готовились быстро и без лишних хлопот: никаких традиционных церемоний, сложной организации или рассылки приглашений. Даже свадебное платье они приобрели вместе, несмотря на суеверия.
Дмитрий Дибров и Полина на свадьбе. Фото: Мила Стриж / "КП"
Рождение детей
Спустя год после свадьбы Полина родила сына Сашу. Через три года у них появился сын Федор, названный в честь Достоевского.
А еще через два года родился Илья. Для большой семьи Дмитрий приобрел загородный дом Villa Paulina, в обустройстве которого активно участвовала Полина, обладающая, по словам Дмитрия, прекрасным вкусом, унаследованным от мамы-художницы.
Дибров поддерживает хорошие отношения с родителями жены. Они образованные люди, которые искренне радуются счастью дочери. Более того, у Дмитрия есть общие интересы с отчимом Полины, например, буддизм. И они часто общаются на эту тему до утра.
Отношение к изменам
В интервью Надежде Стрелец Дмитрий Дибров признался, что допускает, что его молодая жена может завести роман с другим мужчиной. Однако он делает все для того, чтобы этого не случилось.
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Евгения Гусева / "КП"
"Когда она едет на кабриолете (который я подарил ей на свадьбу, кстати), ей бросают записки с номерами телефонов. Но я знаю, куда эти записки потом деваются — в туалет. Потому что она возвращается домой, а тут мы с детьми что-нибудь придумываем", — признался ведущий.
Дибров убежден, что жену нужно постоянно любить и баловать. Иначе, по его мнению, красивая женщина превратится в домохозяйку, а муж еще и упрекнет ее в этом.
Супруг должен заботиться о жене, создавать условия для ее расцвета, быть интересным мужем и отцом и делать все возможное для благополучия семьи.
Также Дмитрий Дибров советует не забывать и об интиме. По его словам, вместо того чтобы сидеть в баре c друзьями, лучше заказать шампанское и пригласить жену в отель. Тогда пара забудет о рутине и скуке. Ведь над отношениями, как считает Дмитрий, нужно постоянно работать.
Надеемся, что супруги не забыли это правило . И нам не придется читать об еще одном распавшемся союзе.
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