Что происходит с Дибровым и его женой: расставались в начале отношений, устраивают свидания в отеле

Похоже, в семье Дибровых не все гладко. Пользователи Сети подозревают, что известный телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина — в шаге от развода.

Ситуацию усугубляет и недавнее громкое высказывание Дмитрия о своих эротических фантазиях.

"Я бы хотел сыграть постельную сцену со Скарлетт Йоханссон. Она напоминает мне ростовчанку", — признался 65-летний Дмитрий Дибров.

А пользователей взволновало недавнее признание Полины, что она очень давно ждала поездку в Индию, поскольку устала от происходящего в Москве. Значит, действительно не все в порядке…

Интересно, что супруги уже расставались на заре своих отношений. Давайте вспомним, как это было и вообще их историю любви.

Как Дмитрий Дибров познакомился с Полиной

Впервые Дмитрий Дибров увидел Полину на конкурсе красоты Beauty of the Body в 2007 году, где он входил в состав жюри. Из-за перелома ноги, полученного на катке, телеведущий не был в настроении восхищаться красотой участниц.

Вечер казался ему бесконечным, пока он не заметил 17-летнюю Полину Наградову из Ростова. С первого взгляда Дибров понял, что влюбился. По его словам, он сразу увидел в Полине будущую мать своих детей, а не просто временную спутницу.

Дмитрий подарил Полине цветы и пригласил ее в ресторан, куда девушка пришла в сопровождении директора модельного агентства. Первое свидание проходило под строгим надзором, из-за которого Наградовой даже не разрешили дать Диброву свой номер телефона.

Однако она запомнила его. И позже, уже вернувшись в Ростов, написала телеведущему сообщение, на которое он ответил.