Что не так с шоу 'Большой куш. Бангкок' : "тень"Алены Блин, те же лица, интриги и коалиции

Не успели зрители отдохнуть от реалити-шоу "Сокровища императора", как телеканал ТНТ преподнес им новый сюрприз. На канале стартовал проект "Большой куш. Бангкок". Ведущие программы — Ляйсан Утяшева и Павел Воля.
И вроде бы это совсем другое шоу, но остается ощущение дежа-вю.
Такие разные чемоданы
Но все же реалити "Большой куш" отличается от других программ. Участники каждого выпуска, снятого в Таиланде, получают в распоряжение чемоданы. В одном из них — выигрыш в десять миллионов рублей, а в другом — черная метка. Во всех остальных же – простые бумажки.
Метка означает то, что участники должны покинуть проект. Но клеймо внутри чемодана в начале шоу — совсем не приговор. При желании и прибегнув к хитростям, злополучный чемодан можно обменять.
Так же, как и в "Сокровищах императора", участники собираются по двое. Семейные пары, возлюбленные, родственники, друзья…
Знакомые все лица
Когда видишь состав игроков, можно смело воскликнуть: "Знакомые все лица". Например, Оксана Самойлова и Джиган уже участвовали в реалити "Выжить в Дубае". Евгения Искандарова, которая в паре с другом Дмитрием Кожомой, побеждала в шоу "Остров героев" и "Новые звезды в Африке".
Рэпер ST(в компании жены Ассоль) становился победителем того же африканского проекта, что и Евгения, только в другом сезоне.
Анна Хилькевич принимала участие в реалити "Звезды в Африке" и "Выжить в Дубае". И завоевала репутацию интриганки. В Бангкок же она приехала вместе со своим мужем Артуром Мартиросяном.
Также из завсегдатаев реалити-шоу — Анатолий Цой (в паре с Ксенией Луговой), актриса Мария Кравченко (в тандеме с гимнасткой Анжеликой Стубайло) и блогер Айза Самохина. А вот в паре с Айзой на программу пришла блогер Наташа Гасанханова. Можно предположить, что она займет ту же позицию, что и Алена Блин. Станет "смотрящей" по шоу.
Айза Самохина и Наташа Гасанханова. Фото: телеканал ТНТ
Тем более одна Наташа — это как две Алены Блин. В смысле энергии и выстраивания стратегий, конечно.
Поймав Наташин строгий взгляд, не только раскроешь содержимое чемодана, но и отдашь ключ от квартиры, где деньги лежат.
Из свежих лиц — боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю, а также добродушные мужчины с широкой душой Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев. Хотя Кирилл все-таки участвовал во втором сезоне шоу "Вызов".
Сарычев — известный пауэрлифтер, Камоцкий — чемпион мира в спорте оплеух. (Да, не удивляйтесь, есть и такой вид спорта).
Звездные парочки
Также в реалити принимают участие Тимур Родригез и Катя Кабак. В первых выпусках они не отходили друг от друга ни на шаг, периодически целовались. Если несведущие люди думают, что это по сценарию, то вы ошибаетесь.
На красных дорожках, куда влюбленные наведываются время от времени, они ведут себя точно так же.
Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: телеканал ТНТ
Еще одна парочка, сдувающая пылинки друг с друга, — это Вован из "Реальных пацанов" Владимир Селиванов и блогер Александра Калмыкова. На реалити Александра почему-то назвала себя Алексой.
Не мое дело, конечно. Но ведь если пугает длина имени, можно было остаться просто Сашей. Одна Алекса в шоу-бизнесе уже есть — певица и экс-пассия Тимати.
В кадре Селивановы не могут надышаться друг на друга. На красных дорожках они также демонстрируют семейную идиллию.
Однажды автор этих строк попала на гендер-пати Селивановых. Кормили там, конечно, на убой, благодарю от всей души.
Но все же не люблю, когда выставляют личное счастье напоказ. Владимир и Александра же практически на всех мероприятиях говорят, как они счастливы. Однако это опять же исключительно мое мнение!
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова. Фото: телеканал ТНТ
Испытания и коалиции проекта
Но вернемся к обсуждению "Большого куша". Голодать участникам, как это было в шоу "Звезды в джунглях", явно не пришлось. Их поселили в роскошном отеле со всеми удобствами.
Испытания в шоу "Большой куш. Бангкок" также не удивят постоянного зрителя реалити-шоу. Первым конкурсом было собрать ровно 139 килограммов соли.
В "Сокровищах императора"собирали лотос на болоте и резали рыбу на 108 кусочков. Ничего не напоминает?
Потом перед Александрой Калмыковой поставили задачу найти объект по геолокации планшета. В Китае на таких заданиях строилось все шоу.
Или, например, общее задание парам — доползти до корзины в позе крабика и закинуть туда мячи. Подобных конкурсов на таких передачах не сосчитать.
Хотя зачем я ворчу как старая бабка? Изобрести велосипед по части испытаний в реалити-шоу уже просто невозможно.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: телеканал ТНТ
Кроме того, зрители увидели все те же коалиции. С первых же минут пребывания на проекте пары начали объединяться.
Договариваться, что нельзя голосовать друг против друга и подкидывать единомышленникам черную метку. В общем, ничего нового. Такие объединения есть во всех реалити. Но действуют они, только пока есть выгода.
Первыми жертвами интриг стали молодые блогеры Янчик (Ян Шаймухаметов) и Лунаком (Эвелина Тарханова). Тягаться с акулами реалити, подобными Хилькевич, практически детям оказалось не по силам.
Резюмируя вышесказанное… Если вы еще не устали от до боли знакомых лиц, их интриг и коалиций, а также похожих испытаний, это реалити-шоу — для вас.