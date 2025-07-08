Что не так с шоу 'Большой куш. Бангкок' : "тень"Алены Блин, те же лица, интриги и коалиции

Не успели зрители отдохнуть от реалити-шоу "Сокровища императора", как телеканал ТНТ преподнес им новый сюрприз. На канале стартовал проект "Большой куш. Бангкок". Ведущие программы — Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

И вроде бы это совсем другое шоу, но остается ощущение дежа-вю.

Такие разные чемоданы

Но все же реалити "Большой куш" отличается от других программ. Участники каждого выпуска, снятого в Таиланде, получают в распоряжение чемоданы. В одном из них — выигрыш в десять миллионов рублей, а в другом — черная метка. Во всех остальных же – простые бумажки.

Метка означает то, что участники должны покинуть проект. Но клеймо внутри чемодана в начале шоу — совсем не приговор. При желании и прибегнув к хитростям, злополучный чемодан можно обменять.

Так же, как и в "Сокровищах императора", участники собираются по двое. Семейные пары, возлюбленные, родственники, друзья…

Знакомые все лица

Когда видишь состав игроков, можно смело воскликнуть: "Знакомые все лица". Например, Оксана Самойлова и Джиган уже участвовали в реалити "Выжить в Дубае". Евгения Искандарова, которая в паре с другом Дмитрием Кожомой, побеждала в шоу "Остров героев" и "Новые звезды в Африке".

Рэпер ST(в компании жены Ассоль) становился победителем того же африканского проекта, что и Евгения, только в другом сезоне.

Анна Хилькевич принимала участие в реалити "Звезды в Африке" и "Выжить в Дубае". И завоевала репутацию интриганки. В Бангкок же она приехала вместе со своим мужем Артуром Мартиросяном.

Также из завсегдатаев реалити-шоу — Анатолий Цой (в паре с Ксенией Луговой), актриса Мария Кравченко (в тандеме с гимнасткой Анжеликой Стубайло) и блогер Айза Самохина. А вот в паре с Айзой на программу пришла блогер Наташа Гасанханова. Можно предположить, что она займет ту же позицию, что и Алена Блин. Станет "смотрящей" по шоу.