Что на самом деле связывало Кристину Орбакайте и Аврама Руссо: «Постель и отношения – разные вещи»

В начале 2000-х годов Авраам Руссо и Кристина Орбакайте записали несколько популярных хитов и провели совместные гастроли. А песня «Я не отдам тебя никому» вообще доносилась из каждого утюга.

Исполнители выглядели в паре настолько гармонично, что публика была уверена: между ними пробежала искра.

Авраам Руссо о Кристине Орбакайте: «Никогда не была в моем вкусе»

Только сейчас Авраам Руссо решился рассказать правду о том, что действительно связывало его с дочерью Аллы Пугачевой: по его словам, ничего, кроме творческого партнерства.

В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» артист заявил, что Орбакайте никогда не соответствовала его вкусу. Он отметил, что она хороший человек, но для крепких отношений важна близость, которой между ними не было.

«Она не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи. Постель — это очень важно для укрепления отношений, поэтому наши отношения не укреплялись», - признался певец.

Руссо также добавил, что Алла Пугачева внимательно следила за их общением, опасаясь того, что Кристина может родить очередного внука от Абрахама Жановича Ипджяна — под этим именем скрывается настоящее имя Авраама Руссо.

«Алла Борисовна как-то сказала продюсеру Иосифу Пригожину, мол, будь осторожен, как бы Кристина не родила ребенка от Руссо... Я с Аллой Борисовной много раз виделся. У меня был шанс быть с Кристиной и строить карьеру, но я никогда не использовал людей для частной выгоды», - отметил артист.

В шутку артист добавил, что Алла Борисовна, возможно, рассматривала его как подходящего кандидата на роль зятя. Ведь Примадонна одобряла их дуэты.

Кстати, сам Иосиф Пригожин открестился от такого поручения. Мол, на самом деле никто его ни о чем подобном не просил.

«Это какой-то треш. Я такого не помню. Даже не знаю, как это комментировать», — отметил Пригожин в комментариях Teleprogramma. org.

Что связывает Кристину Орбакайте и Авраама Руссо сейчас

Сейчас Руссо и Орбакайте не поддерживают общение. Несколько лет назад она категорически отказалась выступать с ним на одной сцене во время частной вечеринки в Дубае, что объяснили различиями в политических взглядах.

При этом певец благодарит Орбакайте за совместную работу в прошлом, считая этот опыт важным этапом в своей карьере.