Что на самом деле связывает Клаву Коку и Диму Масленникова – вот это поворот

Клавдия Высокова (так зовут артистку по паспорту) и блогер Дмитрий Масленников летом собрались в загс. Завистники уже сплетничают, что невеста гораздо богаче жениха. Но на самом деле Масленников тоже при деньгах. «Телепрограмма» подсчитала, с каким приданым вступают в семейную жизнь жених и невеста.
Клава: $2,5 млн в год*
30-летняя Клава Кока - одна из самых востребованных эстрадных певиц в нашей стране. Высшее образование имеется - училась на бюджетном отделении в РАНХиГСе, получила диплом по специальности «управление персоналом». Часть своих хитов Кока написала сама - и текст, и музыку. Самые прослушиваемые, а значит, успешные в финансовом плане - ее треки «Покинула чат», «Краш» (совместно с Нилетто), «Пьяную домой».
Пять лет назад журнал Forbes еще считал доходы наших артистов. Тогда Клава оказалась в их рейтинге самых успешных звезд России с доходом за год в $2,5 млн - с учетом курса доллара тех лет это 185 млн руб. Артистка зарабатывает концертами, съемками в рекламе, а также получает комиссию прослушиваний своих треков от стриминговых сервисов.
Четыре месяца назад певица покинула музыкальный лейбл Black Star, с которым сотрудничала 10 лет, - ушла без скандалов, оставив за собой право на использование творческого псевдонима Клава Кока и исполнение всех треков. Теперь артистке не надо делиться гонораром с продюсерским центром - она работает только на себя. Поэтому доходы у Клавдии теперь могут заметно подрасти. Гонорар за концерт у Клавы стартует от 1,8 млн руб.
Переход на новый уровень в карьере совпал с переменами в личной жизни - артистка собралась замуж, свадьба этим летом. Вот уже год Клава Кока встречается с блогером Димой Масленниковым. Недавно Дима переехал к певице - в его новостройке идет ремонт.
Клавдия за последние несколько лет купила в Москве сразу несколько квартир:
«Я работаю много, чтобы у моей семьи была возможность классно существовать. Поэтому пока у меня есть силы, я работаю».
Первым делом певица купила квартиру в новом доме с ремонтом для мамы и папы, которые переехали из Екатеринбурга. «Для меня это было главной мечтой и целью по жизни. У нас будет московская прописка!» - радовалась тогда Кока. После этого Клавдия купила просторную квартиру и для себя. Хвасталась, что в ее квартире, помимо гостиной, кухни и спален, есть также «...огромная гардеробная, лоджии, розовая ванна и даже детская! Раньше я видела это только в своих мечтах, а сейчас это перед моими глазами».
Также у певицы Клавы Коки есть парочка дорогих иномарок - бордовый Porsche и фиолетовый Mercedes-Benz Maybach. Цены на каждый из похожих автомобилей стартуют от 25 млн руб.
Дима: $780 тыс. в год*
31-летний Дмитрий Масленников, как и его невеста, сделал себя сам. Масленников - выпускник московской школы № 1384 имени Леманского с математическим уклоном, окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовый инжиниринг». Но быстро понял, что в жизни ему это неинтересно. И 12 лет назад он начал успешный путь по освоению блогосферы. Да так удачно, что на пике популярности шесть лет назад Forbes насчитал его годовой доход от рекламы в размере $780 тыс. (тогда это было 50 млн руб.).
Как же прославился видеоблогер Масленников? В 2014 году он завел YouTube-канал, стал развивать несколько проектов - готовил необычные блюда; тестировал лайфхаки. Но самым популярным стало шоу GhostBuster, где Масленников в одиночку путешествовал по местам с мистической историей - замкам, психбольницам, канализациям и проводил в них ночь, доказывая отсутствие в них паранормальных явлений. Параллельно развивались другие шоу на разных платформах. В 2021 году Дима создал первый в России лейбл блогеров, стал вести телепроекты. Сейчас шоу Масленникова и его большой команды выходит и ВКонтакте. На разных платформах у него миллионные просмотры.
Квартиру в центре Москвы видеоблогер купил несколько лет назад - в новостройке, дом недавно сдали, и Масленников не спешил с ремонтом. Но теперь все изменилось. Дмитрий собирается жить с женой в своей квартире - поэтому там начинается грандиозный ремонт. Квартиру он приобрел с черновой отделкой, и теперь именно невеста решает, как там что будет.
«Изначально здесь была совершенно другая планировка, но потом появилась она - Клава. У Клавы действительно прекрасная, невероятная квартира, и ее надо перевезти в не менее хорошую». Под женский гардероб выделили большую зону.
Машины у жениха тоже крутые. Год назад он добавил в автопарк спорткар мечты кабриолет Porshe 911, похожие стоят около 20 млн руб.
Да, невеста в этой паре действительно зарабатывает больше жениха. Но они оба весьма обеспеченные. Но разве это главное? Прежде всего они влюблены и счастливы.
*Ориентировочный доход.