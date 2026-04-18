Что на самом деле связывает Клаву Коку и Диму Масленникова – вот это поворот

Клавдия Высокова (так зовут артистку по паспорту) и блогер Дмитрий Масленников летом собрались в загс. Завистники уже сплетничают, что невеста гораздо богаче жениха. Но на самом деле Масленников тоже при деньгах. «Телепрограмма» подсчитала, с каким приданым вступают в семейную жизнь жених и невеста.

Клава: $2,5 млн в год*

30-летняя Клава Кока - одна из самых востребованных эстрадных певиц в нашей стране. Высшее образование имеется - училась на бюджетном отделении в РАНХиГСе, получила диплом по специальности «управление персоналом». Часть своих хитов Кока написала сама - и текст, и музыку. Самые прослушиваемые, а значит, успешные в финансовом плане - ее треки «Покинула чат», «Краш» (совместно с Нилетто), «Пьяную домой».

Пять лет назад журнал Forbes еще считал доходы наших артистов. Тогда Клава оказалась в их рейтинге самых успешных звезд России с доходом за год в $2,5 млн - с учетом курса доллара тех лет это 185 млн руб. Артистка зарабатывает концертами, съемками в рекламе, а также получает комиссию прослушиваний своих треков от стриминговых сервисов.

Четыре месяца назад певица покинула музыкальный лейбл Black Star, с которым сотрудничала 10 лет, - ушла без скандалов, оставив за собой право на использование творческого псевдонима Клава Кока и исполнение всех треков. Теперь артистке не надо делиться гонораром с продюсерским центром - она работает только на себя. Поэтому доходы у Клавдии теперь могут заметно подрасти. Гонорар за концерт у Клавы стартует от 1,8 млн руб.

Переход на новый уровень в карьере совпал с переменами в личной жизни - артистка собралась замуж, свадьба этим летом. Вот уже год Клава Кока встречается с блогером Димой Масленниковым. Недавно Дима переехал к певице - в его новостройке идет ремонт.

Клавдия за последние несколько лет купила в Москве сразу несколько квартир: