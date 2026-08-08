Что на самом деле случилось с Аллой Пугачевой на Кипре: почему она лежала 4 месяца

Лето по традиции Алла Пугачева проводит в Юрмале. Из-за сердечно-сосудистых проблем Пугачевой еще 20 лет назад кардиологи рекомендовали избегать жары, и она стала проводить летнее время в Прибалтике, где комфортная для нее погода и морской воздух. На прошлой неделе в Юрмале певица наконец-то объяснила, почему она ходит с опорной тростью:

«Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я 4 месяца была обездвижена. Я упала. Короче, я сломала ногу, тазобедренный сустав... Честно говоря, я не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать… Но потом пришел один человек и сказал: все зависит от тебя, от силы воли, преодолеешь - все будет. До сих пор преодолеваю. Я взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, теперь уже могу и без палочки. Палочку беру тогда, когда мне нужно быть уверенной, с палочкой как-то спокойнее, когда много народа вокруг… Мне кажется, что еще месяца три-четыре - и я пойду без палочки».

Певица оступилась и неудачно упала минувшей зимой. Ей сделали операцию. Лечение проходило на Кипре, в клинике в городе Лимасол, где она сейчас проживает. Семья Пугачевой купила дом в Лимасоле еще в 2017 году, а переехала туда после того, как начала кочевую жизнь, сбежав с Родины сначала в Израиль, а потом на Кипр.

Пугачева давно не дает живых концертов, она на пенсии. Записывает периодически новые треки в студии, это не требует больших усилий. Еще до ЧП с переломом Алла Борисовна так сообщала о своем самочувствии:

«Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо. Единственное, что детские болезни (все-таки я послевоенный ребенок) дают знать. Тогда все болели, но ничего. Тогда вроде выдержала, а сейчас вот уже они как-то стали проявляться. Ноги когда стали болеть, я побежала к врачу с этим вопросом - что это у меня так ослабели ноги? Это еще в Москве - к моему врачу любимому я пошла. Он ответил: это потому что статины пьешь, а не пить их тебе нельзя. От статинов немножко ослабевают ноги. Я стала ноги развивать, и ничего, нормально... У меня родители до 64 лет дожили, бабушка до 74 лет. Я, видно, в отцовскую все-таки породу. Там были долгожители».

Алла Пугачева с молодых лет держит хронические болячки под контролем - она в группе повышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Певица регулярно наблюдается у кардиологов. Следит, чтобы не произошло критического сужения сосудов, за размером атеросклеротических бляшек.

Пугачевой в прежние годы в ведущих российских клиниках провели не менее четырех операций - делали стентирование сосудов сердца. Также артистка следит за диабетом второго типа, благодаря правильно подобранному лечению почти 10 лет назад она похудела и теперь держит вес.