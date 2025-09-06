Что на самом деле происходит с Филиппом Киркоровым: падает, руки не заживают

Он порассуждал на тему современных лекарств, которые помогают больным более эффективно, чем в прежние годы. Сообщил, что живет теперь иначе, поэтому за лето поправился на 7 кг и при росте 2 м 3 см весит 97 кг: «Худой - плохо, поправился - плохо. Сейчас, по-моему, тот самый вид, который мне надо. Чувствую себя лучше всех. Много спорта и правильное питание - это, наверное, самое главное. Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания».

При этом Киркоров не признает, что проблемы со здоровьем могли стать следствием пластических операций, которые он начал делать в 2022 году. Тогда певец, чтобы похудеть и помолодеть, решился на пластику живота, моделирование спортивных кубиков на прессе, коррекцию лица и шеи и другие хирургические манипуляции. В 2023 году певца было уже не узнать - Киркоров стал таким худым, каким не был даже в молодости.