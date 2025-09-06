Что на самом деле происходит с Филиппом Киркоровым: падает, руки не заживают

58-летний Филипп Киркоров в конце лета показал не заживающий четыре месяца ожог руки. Публика обсуждает, что поп-король стал медленнее ходить, выглядит не таким бодрым и энергичным, как прежде. Что происходит с Киркоровым?
Новый режим
На днях Филипп упал во время концертного номера под песню "Фиолетовая вата". Случилось это на фестивале "Новая волна" в Казани: танцоры на сцене двигали платформу со ступеньками, в этот момент Филипп сделал шаг на первую ступеньку и поскользнулся. Танцоры бросились поднимать певца, который даже полулежа продолжал петь живьем. Вскоре после падения Киркоров бодрился:
"Всякое бывает. Кто не падал - тот не вставал!"
На сцене "Новой волны" случилось эпичное падение Филиппа, после чего опять заговорили о его здоровье. Фото: Андрей Титов/Global Look Press
Это происшествие могло бы стать всего лишь поводом для шуток, если бы не сопутствующие симптомы. Все лето видеоролики с разными моментами жизни Филиппа Бедросовича обсуждали в соцсетях: поклонников тревожили перемены в поведении звезды эстрады, по их мнению, Киркоров выглядит болезненно, стал иначе ходить, двигаться - движения более скованные, медленные, осторожные. Началось все после ЧП в конце апреля - на концерте Киркоров получил ожог руки во время номера, когда рукава его куртки загорелись из-за пиротехники. Ожог долгое время не заживал, тогда артиста дополнительно обследовали и диагностировали сахарный диабет II типа, после чего назначили постоянное лечение и рекомендовали новый режим питания. Долго заживающие раны - один из признаков диабета, так как развиваются сосудистые нарушения.
"Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет, потому рука очень плохо заживала", - подтвердил певец.
Ожог на руке Киркорова не заживает несколько месяцев. Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
Он порассуждал на тему современных лекарств, которые помогают больным более эффективно, чем в прежние годы. Сообщил, что живет теперь иначе, поэтому за лето поправился на 7 кг и при росте 2 м 3 см весит 97 кг: «Худой - плохо, поправился - плохо. Сейчас, по-моему, тот самый вид, который мне надо. Чувствую себя лучше всех. Много спорта и правильное питание - это, наверное, самое главное. Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания».
При этом Киркоров не признает, что проблемы со здоровьем могли стать следствием пластических операций, которые он начал делать в 2022 году. Тогда певец, чтобы похудеть и помолодеть, решился на пластику живота, моделирование спортивных кубиков на прессе, коррекцию лица и шеи и другие хирургические манипуляции. В 2023 году певца было уже не узнать - Киркоров стал таким худым, каким не был даже в молодости.
В молодости музыкант никогда не был худым. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Стоит отметить, что проблемы с весом у Киркорова с юности - он всегда был в меру упитанным артистом, лишний вес был заметен невооруженным глазом, что является одним из рисков для развития сахарного диабета II типа. Плюс артист не скрывал, что многие годы его любимым напитком была кола - сладкая газировка особенно вредна и тоже повышает риски развития сахарного диабета. Старт диабета у Киркорова случился вскоре после пережитого сильного стресса - в марте 2025 года умер его отец, Бедрос Киркоров.
Поклонники советуют Филиппу Бедросовичу не нарушать рекомендаций врачей, а он уже рапортует о подготовке к новым концертам.
Дети вернулись домой
13-летняя дочь Алла-Виктория уже почти догнала отца по росту. Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
13-летние Алла-Виктория и Мартин Киркоровы в этом году пойдут в школу на Родине. Минувший учебный год дети артиста закончили в Дубае, где учились в частной международной школе. Филипп Бедросович сообщил:
"В школу дети пойдут в Москве. Форму, все купили. Крестная наша занимается этим".
Алла-Виктория и Мартин пойдут в 7-й класс престижной частной школы.
Дети растут быстро, особенно это заметно после летних каникул - Киркоров поделился свежим фото с дочерью, на котором Алла-Виктория заметно подросла. В столице сын певца посещает еще и футбольную школу, а дочери хватает занятий в школе, в свободное время она сама учится быть блогером.