Что на самом деле происходит между Сашей Савельевой и Кириллом Сафоновым: слухи о разрыве пары и богатом поклоннике певицы

Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: соцсети

Сейчас звездные супруги живут на две страны.

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В светских кругах уже вовсю шепчутся о предполагаемом расставании певицы Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Пока недавно певица делилась кадрами из Санкт-Петербурга и писала о новом этапе жизни, ее муж гулял по Нью-Йорку один. Недавно артист вернулся в Израиль.

Фактически супруги не живут вместе уже два года. Но официально о разводе никто не объявлял.

Что происходит в жизни Саши Савельевой

Как пишет издание TV Center, Саша долго пыталась сохранить брак и даже поступила в университет на факультет психологии, чтобы лучше понимать мужа. В этот период она разрывалась между работой, заботой о больной маме, получившей травму ноги в автобусе, и поездками в Израиль.

В итоге певица переехала в Москву вместе с сыном Леоном в свою просторную квартиру на Патриарших прудах. Сейчас она активно работает, появляется на светских мероприятиях и развивает собственные проекты.

И Кирилла Сафонова

У Кирилла Сафонова же все складывается иначе. Близкие говорят, что артист выглядит подавленным, часто жалуется на жизнь, и в нем уже трудно узнать того жизнерадостного человека, которым он был раньше.

После переезда в Израиль в 2022 году Сафонов не смог возобновить карьеру на прежнем уровне: крупные роли и высокие гонорары не вернулись, а его проекты не получили отклика у зрителей.

После изменения мировой повестки в Израиле он переехал в США к старшей дочери. Депрессивное состояние актера началось во время пандемии и за три года значительно усугубилось. Говорят, Сафонов не видит никаких перспектив ни в Израиле, ни в Нью-Йорке.

Недавно в соцсетях артист поделился размышлениями о личных границах: после того как дочь улетела в Италию, оставив его одного в Нью-Йорке, он написал, что фраза «не трогайте меня» иногда кажется успокаивающей, а иногда раздражает, добавив, что для мирного сосуществования достаточно просто не вмешиваться в чужую жизнь.

Как пишет TV Center, Саша долго терпела перепады настроения мужа, но разлучилась с ним не из-за финансовых проблем или безработицы Кирилла. По словам знакомых, главной причиной якобы стало его эмоциональное равнодушие. Как гласят сплетни, актер перестал интересоваться жизнью жены. И после 15 лет брака певица решила уйти.

Меж тем Савельева не торопится с разводом. По слухам, брак с гражданином Израиля упрощает ей поездки за границу и работу в России с возможностью свободного путешествия по Европе и США.

К тому же в Москве активно обсуждают слухи о состоятельном поклоннике Саши, который окружает ее вниманием и заботой.

Говорят, Кирилл Сафонов не планирует возвращаться в Россию, несмотря на оставшуюся здесь работу и зрителей. Якобы друзья убедили артиста, что на родине его ждет очень холодный прием, поэтому актер окончательно отказался от мысли вернуться.

Как все начиналось

Трудно поверить, что эта история так грустно кончается. Ведь она так хорошо начиналась. Будущие супруги познакомились 23 февраля 2009 году, а уже в 2010-м поженились.

27 марта 2019 года у артистов родился сын Леон. У пары были партнерские роды. Малыш появился раньше срока, весил всего два килограмма и несколько недель находился в реанимации. После этого Савельева приостановила музыкальную карьеру, полностью посвятив себя уходу за ребенком.

Чтобы помочь жене, Сафонов даже взял декретный отпуск. Певица призналась, что их отношения не были идеальными: из-за неясности в ожиданиях возникали конфликты, поэтому пара договорилась всегда озвучивать свои планы.

«Смешно слышать фразу: «Савельева и Сафонов – идеальная пара!» Люди, расслабьтесь! Нет этой «сиропно-шоколадной» истории для читателей и прессы. К слову, был период, когда из-за недосказанности у нас с мужем возникали проблемы.

Я рассчитывала, допустим, на его помощь в каких-то бытовых вопросах, а у него были планы уединиться в кабинете и поработать. Поскольку угадать мысли другого невозможно, мы договорились заранее озвучивать свои планы и желания», – говорила тогда певица.

Кирилл Сафонов же в тот период отмечал, что в быту они иногда раздражают друг друга, но серьезных конфликтов нет — проблемы возникают под влиянием внешних трудностей.

Но, видимо, сейчас пришло время, когда внешние трудности оказались непреодолимы.

А как вы думаете, удастся ли этой красивой паре спасти свой брак? Делитесь в комментариях!

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