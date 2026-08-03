Что на самом деле происходит между Сашей Савельевой и Кириллом Сафоновым: слухи о разрыве пары и богатом поклоннике певицы

В светских кругах уже вовсю шепчутся о предполагаемом расставании певицы Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Пока недавно певица делилась кадрами из Санкт-Петербурга и писала о новом этапе жизни, ее муж гулял по Нью-Йорку один. Недавно артист вернулся в Израиль.

Фактически супруги не живут вместе уже два года. Но официально о разводе никто не объявлял.

Что происходит в жизни Саши Савельевой

Как пишет издание TV Center, Саша долго пыталась сохранить брак и даже поступила в университет на факультет психологии, чтобы лучше понимать мужа. В этот период она разрывалась между работой, заботой о больной маме, получившей травму ноги в автобусе, и поездками в Израиль.

В итоге певица переехала в Москву вместе с сыном Леоном в свою просторную квартиру на Патриарших прудах. Сейчас она активно работает, появляется на светских мероприятиях и развивает собственные проекты.

И Кирилла Сафонова

У Кирилла Сафонова же все складывается иначе. Близкие говорят, что артист выглядит подавленным, часто жалуется на жизнь, и в нем уже трудно узнать того жизнерадостного человека, которым он был раньше.

После переезда в Израиль в 2022 году Сафонов не смог возобновить карьеру на прежнем уровне: крупные роли и высокие гонорары не вернулись, а его проекты не получили отклика у зрителей.

После изменения мировой повестки в Израиле он переехал в США к старшей дочери. Депрессивное состояние актера началось во время пандемии и за три года значительно усугубилось. Говорят, Сафонов не видит никаких перспектив ни в Израиле, ни в Нью-Йорке.

Недавно в соцсетях артист поделился размышлениями о личных границах: после того как дочь улетела в Италию, оставив его одного в Нью-Йорке, он написал, что фраза «не трогайте меня» иногда кажется успокаивающей, а иногда раздражает, добавив, что для мирного сосуществования достаточно просто не вмешиваться в чужую жизнь.

Как пишет TV Center, Саша долго терпела перепады настроения мужа, но разлучилась с ним не из-за финансовых проблем или безработицы Кирилла. По словам знакомых, главной причиной якобы стало его эмоциональное равнодушие. Как гласят сплетни, актер перестал интересоваться жизнью жены. И после 15 лет брака певица решила уйти.

Меж тем Савельева не торопится с разводом. По слухам, брак с гражданином Израиля упрощает ей поездки за границу и работу в России с возможностью свободного путешествия по Европе и США.

К тому же в Москве активно обсуждают слухи о состоятельном поклоннике Саши, который окружает ее вниманием и заботой.

Говорят, Кирилл Сафонов не планирует возвращаться в Россию, несмотря на оставшуюся здесь работу и зрителей. Якобы друзья убедили артиста, что на родине его ждет очень холодный прием, поэтому актер окончательно отказался от мысли вернуться.