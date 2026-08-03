Что на самом деле происходит между Сашей Савельевой и Кириллом Сафоновым: слухи о разрыве пары и богатом поклоннике певицы

В светских кругах уже вовсю шепчутся о предполагаемом расставании певицы Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Пока недавно певица делилась кадрами из Санкт-Петербурга и писала о новом этапе жизни, ее муж гулял по Нью-Йорку один. Недавно артист вернулся в Израиль.
Фактически супруги не живут вместе уже два года. Но официально о разводе никто не объявлял.
Что происходит в жизни Саши Савельевой
Как пишет издание TV Center, Саша долго пыталась сохранить брак и даже поступила в университет на факультет психологии, чтобы лучше понимать мужа. В этот период она разрывалась между работой, заботой о больной маме, получившей травму ноги в автобусе, и поездками в Израиль.
В итоге певица переехала в Москву вместе с сыном Леоном в свою просторную квартиру на Патриарших прудах. Сейчас она активно работает, появляется на светских мероприятиях и развивает собственные проекты.
И Кирилла Сафонова
У Кирилла Сафонова же все складывается иначе. Близкие говорят, что артист выглядит подавленным, часто жалуется на жизнь, и в нем уже трудно узнать того жизнерадостного человека, которым он был раньше.
После переезда в Израиль в 2022 году Сафонов не смог возобновить карьеру на прежнем уровне: крупные роли и высокие гонорары не вернулись, а его проекты не получили отклика у зрителей.
После изменения мировой повестки в Израиле он переехал в США к старшей дочери. Депрессивное состояние актера началось во время пандемии и за три года значительно усугубилось. Говорят, Сафонов не видит никаких перспектив ни в Израиле, ни в Нью-Йорке.
Недавно в соцсетях артист поделился размышлениями о личных границах: после того как дочь улетела в Италию, оставив его одного в Нью-Йорке, он написал, что фраза «не трогайте меня» иногда кажется успокаивающей, а иногда раздражает, добавив, что для мирного сосуществования достаточно просто не вмешиваться в чужую жизнь.
Как пишет TV Center, Саша долго терпела перепады настроения мужа, но разлучилась с ним не из-за финансовых проблем или безработицы Кирилла. По словам знакомых, главной причиной якобы стало его эмоциональное равнодушие. Как гласят сплетни, актер перестал интересоваться жизнью жены. И после 15 лет брака певица решила уйти.
Меж тем Савельева не торопится с разводом. По слухам, брак с гражданином Израиля упрощает ей поездки за границу и работу в России с возможностью свободного путешествия по Европе и США.
К тому же в Москве активно обсуждают слухи о состоятельном поклоннике Саши, который окружает ее вниманием и заботой.
Говорят, Кирилл Сафонов не планирует возвращаться в Россию, несмотря на оставшуюся здесь работу и зрителей. Якобы друзья убедили артиста, что на родине его ждет очень холодный прием, поэтому актер окончательно отказался от мысли вернуться.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
Как все начиналось
Трудно поверить, что эта история так грустно кончается. Ведь она так хорошо начиналась. Будущие супруги познакомились 23 февраля 2009 году, а уже в 2010-м поженились.
27 марта 2019 года у артистов родился сын Леон. У пары были партнерские роды. Малыш появился раньше срока, весил всего два килограмма и несколько недель находился в реанимации. После этого Савельева приостановила музыкальную карьеру, полностью посвятив себя уходу за ребенком.
Чтобы помочь жене, Сафонов даже взял декретный отпуск. Певица призналась, что их отношения не были идеальными: из-за неясности в ожиданиях возникали конфликты, поэтому пара договорилась всегда озвучивать свои планы.
«Смешно слышать фразу: «Савельева и Сафонов – идеальная пара!» Люди, расслабьтесь! Нет этой «сиропно-шоколадной» истории для читателей и прессы. К слову, был период, когда из-за недосказанности у нас с мужем возникали проблемы.
Я рассчитывала, допустим, на его помощь в каких-то бытовых вопросах, а у него были планы уединиться в кабинете и поработать. Поскольку угадать мысли другого невозможно, мы договорились заранее озвучивать свои планы и желания», – говорила тогда певица.
Кирилл Сафонов же в тот период отмечал, что в быту они иногда раздражают друг друга, но серьезных конфликтов нет — проблемы возникают под влиянием внешних трудностей.
Но, видимо, сейчас пришло время, когда внешние трудности оказались непреодолимы.
А как вы думаете, удастся ли этой красивой паре спасти свой брак? Делитесь в комментариях!