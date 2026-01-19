Что можно, а что категорически нельзя делать на Крещение

19 января православные христиане отмечают Крещение. Это важный зимний праздник, вобравший в себя множество народных традиций, поверий и ограничений.
Считается, что в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.
Чем важен день 19 января
В народном сознании этот день считался рубежом. С ним завершались Святки — "нечистое» время", когда, по преданиям, активизировалась нечистая сила, а девушки гадали на суженого.
На Руси праздник отмечали с особым благоговением: строгий пост в канун, затем обряд освящения воды у проруби - "иордани", принесение святой воды в дом и окропление ею всего хозяйства.
Люди также пристально следили за природными знаками: по погодным условиям и поведению скота предсказывали будущий урожай, характер лета, успешность сенокоса, уровень воды в колодцах и общее благополучие в делах.
Что можно делать на Крещение
Крещение – важный церковный праздник, и в этот день православные традиционно отправляются в храм на службу.
Главным обычаем является набрать освященной воды. Люди приходят в церковь с пустой тарой, а затем хранят эту воду в течение всего года. Ее используют для окропления жилья, а также многие верят в ее целебные свойства для лечения болезней.
Фото: Global Look Press
Согласно поверью, в этот день чудодейственной силой обладает не только вода, но и снег. Им умываются и растирают тело, надеясь обрести крепкое здоровье и красоту.
Также существовал обычай открывать настежь окна и двери, даже в лютый холод, – чтобы выпустить из дома все дурное и впустить благодать.
Добрым знаком считается сосвататься или сделать предложение руки и сердца именно в Крещение. По народному убеждению, такой союз получит небесное благословение. Этой традиции соответствует поговорка: "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".
А что нельзя делать в этот праздник
В день Крещения, как и в другие важные церковные праздники, рекомендуется соблюдать особый духовный настрой. Считается, что следует избегать конфликтов, сквернословия и злых разговоров, в том числе сплетен и пересудов.
Фото: Global Look Press
По народным поверьям, в этот день не стоит заниматься хозяйственными делами: уборкой, стиркой, а также выносить мусор или выбрасывать остатки пищи. Подобные действия расцениваются как дурная примета, которая может привлечь неприятности.
Особый запрет традиционно накладывается на стирку. Поскольку вся вода в Крещение наделяется особыми свойствами, ее не стоит тратить на бытовые нужды.
Также существует поверье, что плакать в этот праздник — к горю, и слезы могут предвещать печальный год.
19 января церковная традиция советует воздерживаться от повседневной работы, посвятив время молитве и духовному сосредоточению.
