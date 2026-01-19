Что можно, а что категорически нельзя делать на Крещение

19 января православные христиане отмечают Крещение. Это важный зимний праздник, вобравший в себя множество народных традиций, поверий и ограничений.

Считается, что в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

Чем важен день 19 января

В народном сознании этот день считался рубежом. С ним завершались Святки — "нечистое» время", когда, по преданиям, активизировалась нечистая сила, а девушки гадали на суженого.

На Руси праздник отмечали с особым благоговением: строгий пост в канун, затем обряд освящения воды у проруби - "иордани", принесение святой воды в дом и окропление ею всего хозяйства.

Люди также пристально следили за природными знаками: по погодным условиям и поведению скота предсказывали будущий урожай, характер лета, успешность сенокоса, уровень воды в колодцах и общее благополучие в делах.

Что можно делать на Крещение

Крещение – важный церковный праздник, и в этот день православные традиционно отправляются в храм на службу.

Главным обычаем является набрать освященной воды. Люди приходят в церковь с пустой тарой, а затем хранят эту воду в течение всего года. Ее используют для окропления жилья, а также многие верят в ее целебные свойства для лечения болезней.