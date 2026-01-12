Что можно, а чего категорически нельзя делать в Старый Новый год

С 12 января у россиян началась первая рабочая неделя. Но с приходом будней праздники не закончились. Существует еще один праздник, хорошо прижившийся в России и странах СНГ. Это Старый Новый год, который обычно отмечается 13 января.

Как начали праздновать Старый Новый год

Этот праздник получил название в 1918 году, когда в России изменили систему летоисчисления. Изначально на Руси Новогодние торжества приходились на 1 марта, а позднее были перенесены на 1 сентября. Петр I, ориентируясь на западные традиции, установил новую дату — 1 января.

Но после революции 1917 года страна перешла с юлианского календаря на григорианский, что составляло разницу в 13 дней. Но празднование Нового года по прежнему стилю так глубоко вошло в традицию, что люди продолжали его отмечать.

Так в нашей культуре закрепились два Новых года. И 13 января многие вновь соберутся за праздничным столом, чтобы встретить старый Новый год. А как лучше это сделать?