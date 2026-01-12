Что можно, а чего категорически нельзя делать в Старый Новый год

С 12 января у россиян началась первая рабочая неделя. Но с приходом будней праздники не закончились. Существует еще один праздник, хорошо прижившийся в России и странах СНГ. Это Старый Новый год, который обычно отмечается 13 января.
Как начали праздновать Старый Новый год
Этот праздник получил название в 1918 году, когда в России изменили систему летоисчисления. Изначально на Руси Новогодние торжества приходились на 1 марта, а позднее были перенесены на 1 сентября. Петр I, ориентируясь на западные традиции, установил новую дату — 1 января.
Но после революции 1917 года страна перешла с юлианского календаря на григорианский, что составляло разницу в 13 дней. Но празднование Нового года по прежнему стилю так глубоко вошло в традицию, что люди продолжали его отмечать.
Так в нашей культуре закрепились два Новых года. И 13 января многие вновь соберутся за праздничным столом, чтобы встретить старый Новый год. А как лучше это сделать?
Фото: Максим Константинов/ Global Look Press
Что можно делать в Старый Новый год
Старый Новый год — это чудесный повод продлить магию зимних праздников и собрать близких людей. Традиции этого вечера создают особую атмосферу тепла и единения.
Его главным событием часто становится семейный ужин. На стол ставят щедрые угощения: обязательную кутью, вареники, румяные пироги, блины и запеченное мясо.
Праздник славится своими ритуалами. Например, можно загадать желание, написав его на бумаге, а затем, после сожжения, смешать пепел с праздничным шампанским. А до полуночи молодежь может устроить колядование — нарядиться в яркие костюмы и с песнями обойти соседей.
Важен и символичный подход к одежде: лучше надеть что-то светлое и новое. Это знак обновления, готовности оставить все плохое в прошлом и с надеждой встретить грядущее. Такой вечер, наполненный простыми радостями, точно запомнится всем.
А что нежелательно делать
Чтобы год сложился удачно, в этот особенный вечер стоит придерживаться ряда народных правил.
Например, не рекомендуется давать или брать деньги в долг — это может повлиять на благополучие. Также лучше не пересчитывать мелкие монеты, чтобы не навлечь слезы.
Фото: Global Look Press
Запрещено заниматься уборкой и выносить мусор из дома, чтобы не вынести вместе с ним удачу и благополучие.
Женщинам советуют избегать смотреться в зеркало, особенно после захода солнца, чтобы не отдать свою красоту. Также в течение семи дней до праздника не стоит надевать новую одежду.
Начинать день следует с умывания, а не с разговоров, иначе год может пройти в пустой болтовне. Крайне важно избегать ссор, обид и сквернословия, чтобы сохранить гармонию и привлечь удачу. За столом не используют тосты с отрицательной частицей "не" и избегают упоминания числа "13".
Для привлечения светлой энергии рекомендуется выбирать для застолья одежду светлых, нарядных тонов, избегая темных цветов.
