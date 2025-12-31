Что каналы покажут на Новый год: Долина с деньгами, Киркоров на шестиметровой высоте, SHAMAN и Лепс с "Настоящим мужчиной"

Главным украшением Новогоднего стола является телевизор, говорил почтальон Печкин в мультфильме о Простоквашино. Но этим украшением важно правильно распорядиться – то есть выбрать программу, которая порадует всю семью.
Оглашаем вам список передач, которые появятся в эфире главных федеральных каналов в новогодние дни.
31 декабря
"Новогодняя ночь" на Первом канале
Вы можете вообразить себе Филиппа Киркорова в образе Розовой пантеры, поющим хит "Одинокая. Нежная" на высоте 6 метров? Возможность увидеть поп-короля в таком амплуа подарит "Новогодняя ночь" на Первом канале.
Грандиозный праздничный эфир начнется 31 декабря в 21:00. Зрителей ждет звездный состав: от легенд эстрады до самых популярных современных исполнителей — Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Zivert, Ay Yola, Мари Краймбрери, Mona, Егор Крид, Мот и многие другие.
Программа подготовила яркие сюрпризы: задорные "Валенки" от Пелагеи и юной победительницы "Голос.Дети" Маши Никулиной, лирический дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.
Задать танцевальный ритм поможет Татьяна Буланова с композицией "Один день". А грандиозным финальным аккордом станет номер "Буратино" с участием актеров Александра Петрова и Виктории Исаковой, финалистов детского "Голоса", хора и хореографического ансамбля — в общей сложности 250 человек на одной сцене.
"Новогодний голубой огонек" на канале "Россия"
У "России" все стабильно. По традиции звезды эстрады, кино, юмора и многих других публичных сфер соберутся за столиками вместе, чтобы послушать душевные песни.
Одной из ключевых персон вечера станет Лариса Долина. По сведениям инсайдеров, организаторы мероприятия не стали отменять ее после скандала с продажей недвижимости. Тем более Лариса Александровна практически за день покинула свой дом под черным зонтом. Уладить квартирный вопрос с помощью зонта не получилось, как поется в ее песне…
Публику также ждет дуэт SHAMAN'a и Григория Лепса с их совместной композицией "Настоящий мужчина". Сергей Лазарев планирует выступить в компании своих детей — 10-летнего Никиты и 6-летней Анны.
SHAMAN и Григорий Лепс. Фото: Канал "Россия"
Среди других подтвержденных участников: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Дима Билан, Мари Краймбрери, Алсу, МОТ, Татьяна Буланова и многие другие популярные артисты.
Ведущими праздничного эфира выступят Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.
1 января
"Песня года" на канале "Россия"
Традиционный новогодний фестиваль "Песня года 2025" будет транслироваться на телеканале "Россия" в первые два дня 2026 года — 1 и 2 января.
Первый день, в четверг, зрители смогут увидеть с 16:00 по московскому времени. Во второй день, в пятницу, эфир начнется в 14:50.
Концерт по традиции проведут певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
В гала-концерте примут участие множество известных артистов, среди которых: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, SHAMAN, Ани Лорак, Николай Басков, Юрий Антонов, Олег Газманов, Лев Лещенко, Алсу, Ева Власова, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум и многие другие исполнители.
31 декабря
"Невероятные приключения Шурика" на ТНТ
Телеканал ТНТ в новогодний вечер покажет пародийный мюзикл "Невероятные приключения Шурика".
Картина объединила сюжеты нескольких знаменитых советских фильмов: любовная линия Шурика и студентки Нины развивается через отсылки к "Операции "Ы", затем приобретает черты "Служебного романа", после чего действие переходит в стилистику "Кавказской пленницы" и выходит за рамки оригинальных историй.
В проекте задействовано около 70 известных артистов: комедийные актеры, музыканты, а также звезды театра и кино.
Специально для зрителей комедии Лариса Долина споет хит Инстасамки "За деньги - да", после чего на нее посыпаются денежные купюры. Очень символичный эпизод.
Лариса Долина. Фото: кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика"
На премьерном показе в Екатеринбурге продюсер Андрей Шелков раскрыл, почему певицу не вырезали. Он отметил, что над этой сценой работала большая группа людей. И ее удаление было бы несправедливо по отношению к труду всей команды.
"Теперь это исторический альманах о событиях 2025 года. По многим нашим фильмам можно отслеживать, чем жила страна в определенный период", — заявил Андрей Шелков.
Упоминание о Ларисе Долиной связано с громкой историей вокруг продажи ее московской квартиры Полине Лурье. После совершения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников.
И суд изначально признал договор недействительным, не обязав Долину возвращать деньги. Однако впоследствии Верховный суд пересмотрел это решение.
"Новогоднее веселье" на НТВ
"Новогоднее новоселье" на НТВ выйдет за рамки традиционного праздничного эфира, превратившись в знаковое для канала событие. В канун 2026 года НТВ впервые широко представит зрителям свою новую штаб-квартиру, пригласив всю страну на виртуальную экскурсию и показав подготовку к празднику изнутри.
Ведущие лица канала и приглашенные звезды представят музыкальные номера, проведут зрителей по просторам нового Технопарка и раскроют его секреты.
Программа сочетает в себе концертные выступления, юмористические скетчи и уникальную атмосферу телевизионного производства. Специальным гидом на открытии станет Леонид Каневский, который в духе программы "Следствие вели…" даст старт празднику и вспомнит историю НТВ.
Фото: кадр из программы "Новогоднее веселье"
В течение вечера в стенах комплекса развернутся игровые сюжеты с участием звезд канала: Вячеслав Макаров, Лера Кудрявцева, Азамат Мусагалиев и другие подготовят для зрителей сюрпризы и забавные номера.
На сцене, известной по шоу "Суперстар!", выступят Валерия, Филипп Киркоров, Клава Кока, Jony, Мари Краймбрери и многие другие. Сергей Лазарев станет частью особого номера на крыше здания с видом на Останкинскую башню.
В проекте также примут участие Алсу, Ани Лорак, Лолита, Сергей Жуков, "Иванушки International", Игорь Крутой и другие популярные артисты.
Шоу "Уральские пельмени" на СТС
Жизнерадостные артисты в мандариновых костюмах создадут для вас атмосферу настоящего праздника. Юмор "Уральских пельменей" — добрый и интеллигентный, он объединяет на своих концертах несколько поколений.
Фото: кадр из шоу "Уральские пельмени"
Программа построена на фирменных скетчах, живом общении с залом и неожиданных выходках звездных гостей, которые с радостью включаются в действо, оказавшись на сцене.
Зрителей порадуют Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и другие любимые артисты.
