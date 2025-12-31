Что каналы покажут на Новый год: Долина с деньгами, Киркоров на шестиметровой высоте, SHAMAN и Лепс с "Настоящим мужчиной"

Главным украшением Новогоднего стола является телевизор, говорил почтальон Печкин в мультфильме о Простоквашино. Но этим украшением важно правильно распорядиться – то есть выбрать программу, которая порадует всю семью.

Оглашаем вам список передач, которые появятся в эфире главных федеральных каналов в новогодние дни.

31 декабря

"Новогодняя ночь" на Первом канале

Вы можете вообразить себе Филиппа Киркорова в образе Розовой пантеры, поющим хит "Одинокая. Нежная" на высоте 6 метров? Возможность увидеть поп-короля в таком амплуа подарит "Новогодняя ночь" на Первом канале.

Грандиозный праздничный эфир начнется 31 декабря в 21:00. Зрителей ждет звездный состав: от легенд эстрады до самых популярных современных исполнителей — Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Zivert, Ay Yola, Мари Краймбрери, Mona, Егор Крид, Мот и многие другие.

Программа подготовила яркие сюрпризы: задорные "Валенки" от Пелагеи и юной победительницы "Голос.Дети" Маши Никулиной, лирический дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.

Задать танцевальный ритм поможет Татьяна Буланова с композицией "Один день". А грандиозным финальным аккордом станет номер "Буратино" с участием актеров Александра Петрова и Виктории Исаковой, финалистов детского "Голоса", хора и хореографического ансамбля — в общей сложности 250 человек на одной сцене.

"Новогодний голубой огонек" на канале "Россия"

У "России" все стабильно. По традиции звезды эстрады, кино, юмора и многих других публичных сфер соберутся за столиками вместе, чтобы послушать душевные песни.

Одной из ключевых персон вечера станет Лариса Долина. По сведениям инсайдеров, организаторы мероприятия не стали отменять ее после скандала с продажей недвижимости. Тем более Лариса Александровна практически за день покинула свой дом под черным зонтом. Уладить квартирный вопрос с помощью зонта не получилось, как поется в ее песне…

Публику также ждет дуэт SHAMAN'a и Григория Лепса с их совместной композицией "Настоящий мужчина". Сергей Лазарев планирует выступить в компании своих детей — 10-летнего Никиты и 6-летней Анны.