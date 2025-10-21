Что говорят зрители нового сезона 'Звезд в джунглях' о появлении Марго Овсянниковой: "Когда Марго спросила про свободных мужчин, Бузова поменялась в лице"

В шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" — заметное пополнение. В том смысле, что не заметить его просто невозможно. Место выбывшего из проекта ведущего Сергея Роста заняла эпатажная певица Маргарита Овсянникова, известная также и как Марго.

Первые испытания Марго

В другом шоу ТНТ, "Мастер игры", Марго сразу же заявила другим участникам, что она звезда номер один, и своим хвастовством сразу же настроила всех против себя. Но теперь артистка вроде стала вести себя чуть тише.

В новом сезоне шоу "Звезды в джунглях" артистка сразу же подверглась испытанию не для слабонервных. Так, на шоу Maрго поместили в стеклянный гроб.

В это время ее партнер по заданию, блогер Ян Дилан, должен был отыскать ключи в аквариуме со змеями и игуанами, затем подобрать ящик с замком и высыпать его содержимое в гроб с певицей. В итоге на Марго посыпались черви и прочие насекомые.

Плюс ко всему в таких условиях Овсянникова должна была найти спрятанные монеты. В итоге выигрыш пары составил 1,4 миллиона рублей.

Вернувшись с опасного задания, Марго вдруг начала рассказывать о романе с Егором Кридом. Правда, ее рассказы большинство участников пропустили мимо ушей. Заодно артистка спросила, есть ли в лагере свободные мужчины. Но, видимо, ее кандидатура мало кого заинтересовала…

Игроки договорились выгнать Марго в следующей серии, поскольку в лагере существует негласное правило избавляться от всех новеньких. И уж тем более тех, кто не вписывается в рамки коллектива.

Так что пока Маргарита Овсянникова оказалась в немилости у других участников. А что говорят о ней наши зрители? Давайте обратимся к их комментариям.