Что говорят зрители нового сезона 'Звезд в джунглях' о появлении Марго Овсянниковой: "Когда Марго спросила про свободных мужчин, Бузова поменялась в лице"

В шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" — заметное пополнение. В том смысле, что не заметить его просто невозможно. Место выбывшего из проекта ведущего Сергея Роста заняла эпатажная певица Маргарита Овсянникова, известная также и как Марго.
Первые испытания Марго
В другом шоу ТНТ, "Мастер игры", Марго сразу же заявила другим участникам, что она звезда номер один, и своим хвастовством сразу же настроила всех против себя. Но теперь артистка вроде стала вести себя чуть тише.
В новом сезоне шоу "Звезды в джунглях" артистка сразу же подверглась испытанию не для слабонервных. Так, на шоу Maрго поместили в стеклянный гроб.
В это время ее партнер по заданию, блогер Ян Дилан, должен был отыскать ключи в аквариуме со змеями и игуанами, затем подобрать ящик с замком и высыпать его содержимое в гроб с певицей. В итоге на Марго посыпались черви и прочие насекомые.
Плюс ко всему в таких условиях Овсянникова должна была найти спрятанные монеты. В итоге выигрыш пары составил 1,4 миллиона рублей.
Вернувшись с опасного задания, Марго вдруг начала рассказывать о романе с Егором Кридом. Правда, ее рассказы большинство участников пропустили мимо ушей. Заодно артистка спросила, есть ли в лагере свободные мужчины. Но, видимо, ее кандидатура мало кого заинтересовала…
Игроки договорились выгнать Марго в следующей серии, поскольку в лагере существует негласное правило избавляться от всех новеньких. И уж тем более тех, кто не вписывается в рамки коллектива.
Так что пока Маргарита Овсянникова оказалась в немилости у других участников. А что говорят о ней наши зрители? Давайте обратимся к их комментариям.
Марго и Ян Дилан на испытаниях. Фото: телеканал ТНТ
"Марго расшевелила это сонное болото"
rutube_account_22276602: "Когда Марго на испытании спросила про свободных мужчин и про шансы выйти замуж, Бузова поменялась в лице. Прям такая змеища в ней проглядывается".
channel39340615: "А мне нравится Марго в этом шоу. Да, порою перебор, но она очень яркая, умная и хитрая — интересный игрок. Разбавила обстановку".
Витаминка: "Марго такая противная. И голос противный. Даже не знаю, что за певица. Хах".
Юлия: "Фу, какая Марго противная девушка. Очень неприятно на нее смотреть и слушать ее глупые истории. Постоянно говорит, какая она звезда, но большинство ее даже не знают. Суперстранный состав в этом сезоне".
Сильная: "Помню Марго на "Дом-2". Становится ясно, что сейчас это просто образ, либо человек ополоумел вконец. Но искренне не понимаю, в чем выгода образа полоумной".
channel34962985: "Оставили бы эту Марго в коробке. И не выпускали. Зачем она нужна такая? Ужас просто".
channel50777789: "Вы вообще о чем? Марго расшевелила это сонное болото вечно недовольных лиц, где разговоры только о еде! Марго в первый день больше заработала еды и денег, чем все 10 участников за 3 недели".
channel52804708: "Откуда появилось это чудо? Отправьте обратно. Такое высокомерие, зашкаливает. А какое мнение о себе…"
Геннадий Тыщук: "Марго для меня стало слишком много. В "Мастере игры" была, в "Погоне". И тут "Звезды в джунглях".
channel30721975: "Марго сначала выбесила. Сейчас думаю, она сделает следующую серию".
А как вы относитесь к эпатажу Марго? Делитесь в комментариях!