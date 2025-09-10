Что говорят о новом мужчине Кристины Асмус: "Это что, Юра Борисов? Очень похож со спины"

Актриса Кристина Асмус, похоже, снова счастлива в личной жизни. На днях она опубликовала в своих соцсетях фото высокого мужчины со спины. Рядом с таинственным незнакомцем сидит пес. Похоже, фотография сделана в палатке где-то в лесу.

На кого похож новый возлюбленный Кристины Асмус

Кстати, когда смотришь на это фото, возникает впечатление, что перед нами - Юра Борисов. Но все знают, что актер давно счастлив в браке с женой Анной. Однако этот мужчина действительно напоминает артиста, недавно претендовавшего на "Оскар".

А уже на следующем списке мы видим фото ног Кристины с ярким педикюром и ступни ее спутника. Больше о новом мужчине Кристины Асмус ничего неизвестно.