Что говорят о новом мужчине Кристины Асмус: "Это что, Юра Борисов? Очень похож со спины"

Актриса Кристина Асмус, похоже, снова счастлива в личной жизни. На днях она опубликовала в своих соцсетях фото высокого мужчины со спины. Рядом с таинственным незнакомцем сидит пес. Похоже, фотография сделана в палатке где-то в лесу.
На кого похож новый возлюбленный Кристины Асмус
Кстати, когда смотришь на это фото, возникает впечатление, что перед нами - Юра Борисов. Но все знают, что актер давно счастлив в браке с женой Анной. Однако этот мужчина действительно напоминает артиста, недавно претендовавшего на "Оскар".
А уже на следующем списке мы видим фото ног Кристины с ярким педикюром и ступни ее спутника. Больше о новом мужчине Кристины Асмус ничего неизвестно.
"Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов… Палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, 3 дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж 8 штук", - написала актриса в соцсетях о своем отдыхе с возлюбленным.
Тот самый незнакомец с собакой. Фото: соцсети Кристины Асмус
Что о новом мужчине Асмус говорят в Интернете
Меж тем недовольные пользователи Сетей уже строчат свои гневные комментарии в адрес Кристины Асмус.
Гость 13:27: "Так и будет выходить замуж и рожать".
Гость 09: 26: "Недавно же продюсер был".
Гость 08:06: "Ступни красивые. Хорошо бы и душа была красива".
Гость 08:13: "Одни мимолетные романы. Девочка на ночь для разнообразия".
Гость 17:58: "Ну, мы поняли, что у Асмус есть "кекс".
Гость 05: 26: "Это что, Юра Борисов? Очень похож со спины".
Бывшие мужчины Кристины Асмус
Напомним, в 2011 году Кристина Асмус встречалась с актером сериала "Универ" Алексеем Гавриловым.
Однако настоящий перелом в личной жизни Кристины произошел в 2013 году, когда она вышла замуж за Гарика Харламова. А уже через год у супругов родилась дочь Настя.
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
В 2020 году Гарик и Кристина объявили о расставании. Эта новость стала шоком для поклонников, считавших, что их брак крепче дамасской стали.
Точные причины расставания артистов до сих пор неизвестны.
После развода в жизни Кристины началась вереница громких романов. В мае 2023 года она неожиданно объявила об отношениях с коллегой по цеху Романом Евдокимовым. Однако вскоре намекнула, что эта связь эмоционально опустошила ее.
Осенью 2024 года поползли слухи о романе Кристины с продюсером Ильей Бурцом. Они появились на премьере сериала "Первый номер". Однако уже в марте 2025 года стало известно, что артистка и продюсер расстались – тихо и без скандалов.
Будем надеяться, что в этот раз у Кристины все серьезно.