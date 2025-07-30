Что Дибровы скрывают от публики : зарабатывал три миллиона, потерял работу на Первом канале, заболел

65-летний Дмитрий Дибров и его 36-летняя жена Полина разводятся после 16 лет брака. По информации от источника, близкого к паре, Дибровы находятся на грани разрыва, но официально развод еще не оформлен. Причем на расставании настояла сама молодая супруга.
Полина хочет жить на полную катушку
"У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм", — рассказал KP.RU друг семьи Дибровых.
Говорят, что у 36-летней Полины появился другой мужчина. Он-то якобы и разлучил ее с законным супругом.
Такие новости облетели сегодня все столичные СМИ. Однако спустя пару часов ситуацию прокомментировала сама Полина Диброва. В беседе с порталом
Почему же в прессе постоянно муссируются сплетни о разрыве пары? Давайте порассуждаем.
Сколько зарабатывал Дмитрий Дибров, работая на Первом канале
Полина никогда не скрывала, что любит роскошь, публикуя фото из разных поездок по миру и со светских мероприятий. В одном из своих интервью она намекнула, что ей нужен статусный спутник жизни.
"Мне важно, чтобы мужчина был сильнее меня, я хочу восхищаться им. Он должен быть опытнее и умнее меня, старше меня во всех смыслах — я прям от этого кайфую", — делилась Полина Диброва с журналистами.
В хлебные годы Дибровой было действительно от чего кайфовать.
За время своей работы на телевидении Дмитрий Дибров сумел накопить значительное состояние. Он проживает в особняке на Рублевке, стоимость которого оценивается в 724 миллиона рублей. У него большая команда обслуживающего персонала. Владея домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном, Дмитрий Дибров в шутку называл себя графом.
Не скрывал Дмитрий и свои доходы. На вопрос о зарплате ведущего популярной программы на федеральном канале он сообщил, что получает не менее 50 тысяч долларов в месяц. А в рублях это составляет примерно три с половиной миллиона.
Дмитрий Дибров и его жена Полина. Фото: "Комсомольская правда"
И как потерял свой доход…
В апреле 2023 года новости о замене Дмитрия Диброва на Юлианну Караулову прозвучали как гром среди ясного неба. После этого Полина заметно расстроилась....
"Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы 'Кто хочет стать миллионером?'.
Дмитрий — штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?" — вопрошала Полина в соцсетях.
Потом Дмитрий Дибров нашел новую работу — вел телевикторину "Это нормально?" на канале ТНТ в паре с Ольгой Бузовой. Правда, в июне прошлого года программу закрыли.
И Дмитрий остался без работы. Также Дибров одно время вел подкаст "Антропология" на Первом канале.
Однако сейчас его практически не видно на отечественном телевидении.
Заработки на стримингах и борьба с болезнью
Чтобы увеличить свой доход, Дмитрий Дибров решил попробовать себя в стриминге на платформе Twitch. Он быстро разобрался в технических аспектах, научился работать с веб-камерой и настроил систему для получения донатов от зрителей.
За первые трансляции Дибров заработал около 30 тысяч рублей и привлек 1,5 тысячи подписчиков. Во время стримов он рассказывает о своих любимых книгах и фильмах, а также общается со зрителями на различные темы.
Особое внимание привлекли высказывания Диброва о женщинах. Он заявил, что 17-летние девушки "мало что умеют", за исключением тех, кто вырос в Таганроге.
Кроме того, телеведущий признался, что хотел бы сняться в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон, так как, по его мнению, она напоминает уроженку Ростова-на-Дону.
К сожалению, Дмитрия подводит и здоровье. В 2020 году он перенес инсульт, с последствиями которого борется до сих пор. А это тоже влияет на работоспособность не лучшим образом.
Возможно, соединив вместе все эти факторы, сплетники сделали определенные выводы. А что происходит в семье Дибровых на самом деле, знают только они сами.
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