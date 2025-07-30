Что Дибровы скрывают от публики : зарабатывал три миллиона, потерял работу на Первом канале, заболел

65-летний Дмитрий Дибров и его 36-летняя жена Полина разводятся после 16 лет брака. По информации от источника, близкого к паре, Дибровы находятся на грани разрыва, но официально развод еще не оформлен. Причем на расставании настояла сама молодая супруга.

Полина хочет жить на полную катушку

"У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм", — рассказал KP.RU друг семьи Дибровых.

Говорят, что у 36-летней Полины появился другой мужчина. Он-то якобы и разлучил ее с законным супругом.

Такие новости облетели сегодня все столичные СМИ. Однако спустя пару часов ситуацию прокомментировала сама Полина Диброва. В беседе с порталом Super она сказала, что они не расстались. Просто Дмитрий улетел к друзьям в Барселону, а его молодая жена осталась в Москве.

Почему же в прессе постоянно муссируются сплетни о разрыве пары? Давайте порассуждаем.

Сколько зарабатывал Дмитрий Дибров, работая на Первом канале

Полина никогда не скрывала, что любит роскошь, публикуя фото из разных поездок по миру и со светских мероприятий. В одном из своих интервью она намекнула, что ей нужен статусный спутник жизни.

"Мне важно, чтобы мужчина был сильнее меня, я хочу восхищаться им. Он должен быть опытнее и умнее меня, старше меня во всех смыслах — я прям от этого кайфую", — делилась Полина Диброва с журналистами.

В хлебные годы Дибровой было действительно от чего кайфовать.

За время своей работы на телевидении Дмитрий Дибров сумел накопить значительное состояние. Он проживает в особняке на Рублевке, стоимость которого оценивается в 724 миллиона рублей. У него большая команда обслуживающего персонала. Владея домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном, Дмитрий Дибров в шутку называл себя графом.

Не скрывал Дмитрий и свои доходы. На вопрос о зарплате ведущего популярной программы на федеральном канале он сообщил, что получает не менее 50 тысяч долларов в месяц. А в рублях это составляет примерно три с половиной миллиона.