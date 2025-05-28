Четыре жены Антона Батырева: брак с Евгенией Лозой, рождение детей, ошибка молодости

Актер, звезда сериала "Ничто не случается дважды" Антон Батырев и его четвертая жена, Анна Савельева, разводятся. Молодая женщина совершила побег от супруга с восьмимесячным сыном Владимиром.
Она призналась, что предсказания недоброжелателей о проблемах в их браке сбылись.
Савельева сообщила, что больше не будет обсуждать эту тему и попросила не задавать ей вопросов об Антоне. Она не знает, будет ли Батырев участвовать в воспитании сына, который остался жить с ней.
Сам Антон Батырев пока не комментирует расставание.
Напомним, что Антон Батырев и Анна Савельева поженились в 2023 году. Этот брак стал четвертым для актера.
Первый короткий брак Антона Батырева
Первый союз Батырева, заключенный в 27 лет, закончился, едва начавшись. Но кто была его избранница, неизвестно. Есть информация, что она не имеет отношения к кинематографу.
Молодожены не сошлись в быту и не имели ничего общего в характерах.
Вторая жена родила сына
Во втором брачном союзе у артиста родился сын Добрыня. Его матерью стала девушка по имени Екатерина, о которой также мало что известно.
Несмотря на развод в 2018 году, Батырев поддерживает дружеские отношения с бывшей женой и участвует в воспитании ребенка.
Евгении Лозе подарил кольцо
О третьем браке с актрисой Евгенией Лозой Батырев предпочитает не вспоминать. Хотя все так хорошо начиналось. Познакомились артисты на съемках сериала "На качелях любви" в 2018 году, сблизились на площадке, стали встречаться.
Говорят, до начала романтической истории с Батыревым Евгения встречалась с футболистом Маратом Измайловым, актером Иваном Жидковым, а после него с художником Игорем Топилиным. Но до ЗАГСа дошла именно с Батыревым.
Антон сделал предложение Евгении, подарив ей помолвочное кольцо с бриллиантом.
Антон Батырев и Евгения Лоза. Фото: кадр из сериала "На качелях судьбы"
Свадьба Лозы и Батырева состоялась летом 2019 года. И они делились своим счастьем в социальных сетях. Однако этот союз быстро распался. Зимой 2020 года они развелись, о чем сообщила Евгения Лоза.
Актриса объяснила, что развод был сложным и случился по множеству причин. Она также отметила, что не общается с Батыревым.
Почему Савельева была идеальной
После развода Антон Батырев начал встречаться с Анной Савельевой, которая не имеет отношения к кино. Анна младше Антона на 15 лет, но артист признавался, что она не по годам умная, начитанная, с ней есть о чем поговорить.
Антон Батырев и Анна Савельева. Фото: соцсети
"Я стал спокойнее. Я отказался от многих вещей из прошлого. Мне стали не нужны детскость, употребление алкоголя. Все ушло. Поменялись ценности. Рядом со мной достойный человек, и я тоже хочу быть достойным", —признавался Антон.
Но, похоже, в судьбе Антона Батырева снова что-то пошло не так. Видимо, детскость ему пока еще нужна.
Но и это еще не все. Как пишут СМИ, спустя сутки после появления громкой новости Анна удалила все посты о разводе. История действительно запутанная!
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