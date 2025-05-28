Четыре жены Антона Батырева: брак с Евгенией Лозой, рождение детей, ошибка молодости

Актер, звезда сериала "Ничто не случается дважды" Антон Батырев и его четвертая жена, Анна Савельева, разводятся. Молодая женщина совершила побег от супруга с восьмимесячным сыном Владимиром.

Она призналась, что предсказания недоброжелателей о проблемах в их браке сбылись.

Савельева сообщила, что больше не будет обсуждать эту тему и попросила не задавать ей вопросов об Антоне. Она не знает, будет ли Батырев участвовать в воспитании сына, который остался жить с ней.

Сам Антон Батырев пока не комментирует расставание.

Напомним, что Антон Батырев и Анна Савельева поженились в 2023 году. Этот брак стал четвертым для актера.

Первый короткий брак Антона Батырева

Первый союз Батырева, заключенный в 27 лет, закончился, едва начавшись. Но кто была его избранница, неизвестно. Есть информация, что она не имеет отношения к кинематографу.

Молодожены не сошлись в быту и не имели ничего общего в характерах.

Вторая жена родила сына

Во втором брачном союзе у артиста родился сын Добрыня. Его матерью стала девушка по имени Екатерина, о которой также мало что известно.

Несмотря на развод в 2018 году, Батырев поддерживает дружеские отношения с бывшей женой и участвует в воспитании ребенка.

Евгении Лозе подарил кольцо

О третьем браке с актрисой Евгенией Лозой Батырев предпочитает не вспоминать. Хотя все так хорошо начиналось. Познакомились артисты на съемках сериала "На качелях любви" в 2018 году, сблизились на площадке, стали встречаться.

Говорят, до начала романтической истории с Батыревым Евгения встречалась с футболистом Маратом Измайловым, актером Иваном Жидковым, а после него с художником Игорем Топилиным. Но до ЗАГСа дошла именно с Батыревым.

Антон сделал предложение Евгении, подарив ей помолвочное кольцо с бриллиантом.