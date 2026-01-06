Чем запомнилась "СамоИрония судьбы" на ТНТ: хит под душем Ипполита Киркорова, танец Гали Бузовой, "Игра в кальмара" и 37 минут Клавы Коки

Вы можете себе представить Филиппа Киркорова, моющегося под душем в пальто? Или Ольгу Бузову, которая ждет жениха, улетевшего в Ленинград? Ничего не напоминает?
В 2022 году звезды сыграли в новогоднем мюзикле "СамоИрония судьбы", снятого по мотивам знаменитой комедии Эльдара Рязанова.
Трое Жень Лукашиных, столько же Галь и 37 минут с Клавой Кокой
У телеканала ТНТ есть традиция. Каждый год 31 декабря они выпускают пародийный мюзикл – оммаж на знаменитые советские комедии. Несложно догадаться, какая армия недовольных выступает против вольного обращения с классикой. Мол, как посмели замахнуться на Вильяма нашего Шекспира.
Сам же канал ТНТ пропускает возгласы хейтеров мимо ушей. Руководство телеканала, наоборот, считает, что таким образом пробуждает у молодежи интерес к старому кино.
И одним из первых новогодних мюзиклов производства ТНТ стал мюзикл "СамоИрония судьбы!", за режиссуру которого взялись Михаил Семичев и Роман Ким. Наверное, по названию несложно догадаться, чему он был посвящен.
Одной из центральных тем этого произведения тем стала "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова – неизменный атрибут праздника. Знаменитые сцены, такие как визит Лукашина в баню и авиаперелет главного героя с веником наперевес, получили в проекте самое неординарное воплощение.
В проекте зрителей ждал необычный подход: образ главного героя, Жени Лукашина, воплощали сразу три комика — Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Андрей Гайдулян. У каждого из них была своя пара: Ольга Бузова составила компанию Батрутдинову, Ляйсан Утяшева — Воле, а Валентина Рубцова — Гайдуляну.
Ольга Бузова в роли Гали. Фото: телеканал ТНТ
Но самые зрелищные сцены превзошли все ожидания по количеству Лукашиных. Так, дуэт Galibri & Mavik, известный по хиту "Федерико Феллини", вдвоем примерили на себя образ знаменитого героя. В кадре их поддерживала целая армия из 68 двойников. И все это море Лукашиных окружало одну-единственную Надю Шевелеву в исполнении Ольги Картунковой.
Для привлечения молодой аудитории в проект пригласили звезд Интернета и эстрады. К примеру, Клава Кока исполнила легендарные "Пять минут", но в ее трактовке песня получилась не о пяти, а о тридцати семи минутах до Нового года.
Музыкальная картина также включала и выступление Люси Чеботиной. Артистка перевоплотится в Бритни Спирс, чтобы представить публике свою знаменитую песню "Солнце Монако".
Клава Кока спела про легендарные пять минут. Фото: телеканал ТНТ
Хабиб же, облачившись в образ Эдуарда Хиля, порадовал зрителей композицией, прославляющей достижения аграрного комплекса нашей необъятной Родины. Его выход стал особенно зрелищным: он возникал из гигантской ягоды малины под звуки своего хита "Ягода малинка".
Что касается Филиппа Киркорова, то ему в этой пародийной ленте предстояло отказаться от экстравагантных нарядов в пользу одеяния простого советского человека. В амплуа Ипполита Бедросовича, стоя под сильным напором обжигающей воды в душе, он исполнял свой мегахит "Цвет настроения синий".
Как закончился пародийный мюзикл ТНТ
Правда, в отличие от комедии Эльдара Рязанова у пародии ТНТ был другой конец. В нем Лукашин возвращался к Гале, а Ипполит оставался с Надей.
Помимо сюжета "СамоИронии судьбы" в экранизации ТНТ присутствовали отсылки к комедии "Один дома", драме "Игра в кальмара", шоу "Звезды в Африке", знаменитом скетчу "Наша Russia" и многим другим явлениям в отечественной и зарубежной культуре.
Всего съемки пародийной комедии длились 21 день. Около 70% картины снимались в павильонах.
Филипп Киркоров в роли Ипполита. Фото: телеканал ТНТ
Кто критиковал новую экранизацию
Новая экранизация, как уже упоминалось выше, вызвала волну критики. Так, музыкальный продюсер Вадим Цыганов резко осудил авторов, назвав их подход к советской классике кощунственным и вызывающим брезгливость. Он призвал бойкотировать шоу на ТНТ, которому в тот период пророчили провальные рейтинги.
Ситуацию усугубляли и скандалы вокруг кастинга: по сведениям Стаса Садальского, Тина Канделаки единолично утвердила на главную роль Филиппа Киркорова, что вызвало вопросы о целесообразности расходования бюджетных средств.
Однако проект получил высокие рейтинги, воодушевив канал ТНТ на создание подобных дальнейших мюзиклов.
А вы смотрите комедийные мюзиклы канала ТНТ? Делитесь в комментариях!