Чем запомнилась "СамоИрония судьбы" на ТНТ: хит под душем Ипполита Киркорова, танец Гали Бузовой, "Игра в кальмара" и 37 минут Клавы Коки

Вы можете себе представить Филиппа Киркорова, моющегося под душем в пальто? Или Ольгу Бузову, которая ждет жениха, улетевшего в Ленинград? Ничего не напоминает?

В 2022 году звезды сыграли в новогоднем мюзикле "СамоИрония судьбы", снятого по мотивам знаменитой комедии Эльдара Рязанова.

Трое Жень Лукашиных, столько же Галь и 37 минут с Клавой Кокой

У телеканала ТНТ есть традиция. Каждый год 31 декабря они выпускают пародийный мюзикл – оммаж на знаменитые советские комедии. Несложно догадаться, какая армия недовольных выступает против вольного обращения с классикой. Мол, как посмели замахнуться на Вильяма нашего Шекспира.

Сам же канал ТНТ пропускает возгласы хейтеров мимо ушей. Руководство телеканала, наоборот, считает, что таким образом пробуждает у молодежи интерес к старому кино.

И одним из первых новогодних мюзиклов производства ТНТ стал мюзикл "СамоИрония судьбы!", за режиссуру которого взялись Михаил Семичев и Роман Ким. Наверное, по названию несложно догадаться, чему он был посвящен.

Одной из центральных тем этого произведения тем стала "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова – неизменный атрибут праздника. Знаменитые сцены, такие как визит Лукашина в баню и авиаперелет главного героя с веником наперевес, получили в проекте самое неординарное воплощение.

В проекте зрителей ждал необычный подход: образ главного героя, Жени Лукашина, воплощали сразу три комика — Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Андрей Гайдулян. У каждого из них была своя пара: Ольга Бузова составила компанию Батрутдинову, Ляйсан Утяшева — Воле, а Валентина Рубцова — Гайдуляну.