Чем занимается сейчас сын Фриске: частная школа и усиленные тренировки

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Два последних года жизни были для нее самыми страшными - она тяжела болела - и одновременно счастливыми - в периоды ремиссий она наслаждалась материнством. Вспоминаем самые светлые моменты последних двух лет.

Главная радость

Жанна за полгода до родов улетела в Майами, где у нее были апартаменты. Эту недвижимость на третьей линии от океана после смерти певицы продали, а деньги разделили между наследниками (родителями и сыном).

Платон появился на свет 7 апреля 2013 года, в день, когда исполнилось два года первому свиданию его родителей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Дима был в родзале - поддерживал Жанну. Через два дня после родов ее с сыном выписали.

В своей книге «Жанна» Шепелев вспоминает, как они были счастливы: "Жанна - нежнейшая мама, рассматривает младенца, разговаривает с ним, кормит и не выпускает из рук… Я с удовольствием вожусь с сыном: переодеваю, купаю, щекочу, укачиваю.

Мы ходим с ним в кафе, разглядываем людей, пока Жанна по-прежнему ест любимое мороженое, бредем вдоль океана и слушаем шум волн… Нам беспечно. Легко. Беззаботно. Как, собственно, и должно быть в семье, где на свет у двух любящих людей появляется желанный первенец".

К концу лета 2013-го в американском госпитале состояние Жанны относительно стабилизировалось. Шепелев вспоминает: