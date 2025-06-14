Чем занимается сейчас сын Фриске: частная школа и усиленные тренировки

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Два последних года жизни были для нее самыми страшными - она тяжела болела - и одновременно счастливыми - в периоды ремиссий она наслаждалась материнством. Вспоминаем самые светлые моменты последних двух лет.
Главная радость
Жанна за полгода до родов улетела в Майами, где у нее были апартаменты. Эту недвижимость на третьей линии от океана после смерти певицы продали, а деньги разделили между наследниками (родителями и сыном).
Платон появился на свет 7 апреля 2013 года, в день, когда исполнилось два года первому свиданию его родителей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Дима был в родзале - поддерживал Жанну. Через два дня после родов ее с сыном выписали.
В своей книге «Жанна» Шепелев вспоминает, как они были счастливы: "Жанна - нежнейшая мама, рассматривает младенца, разговаривает с ним, кормит и не выпускает из рук… Я с удовольствием вожусь с сыном: переодеваю, купаю, щекочу, укачиваю.
Мы ходим с ним в кафе, разглядываем людей, пока Жанна по-прежнему ест любимое мороженое, бредем вдоль океана и слушаем шум волн… Нам беспечно. Легко. Беззаботно. Как, собственно, и должно быть в семье, где на свет у двух любящих людей появляется желанный первенец".
К концу лета 2013-го в американском госпитале состояние Жанны относительно стабилизировалось. Шепелев вспоминает:
"...Жанна не потеряла присутствия духа. Шутит, смеется и даже просит принести обед из ее любимого ресторана. Более того, теперь ей даже хватает сил на скромную прогулку в кресле во дворе госпиталя... Врачи позволяют принести в госпиталь на свидание с мамой нашего сына. Я бережно кладу его на больничную кровать Жанны.
Он удивленно и немного растерянно рассматривает палату, причудливые провода и датчики, но совершенно спокоен. Он понимает, чует - рядом мама, а значит, повода для беспокойства нет. Наконец, справившись с первой волной этого чудовищного потрясения, мы снова можем быть все вместе. Жанна нежно прижимает младенца к себе, улыбается, целует и вскоре засыпает".
Лето 2014 года, Юрмала. Жанна (справа) с сыном Платоном, мамой Ольгой Владимировной и сестрой Натальей. Фото: личная страница Натальи Фриске в социальной сети
Летом 2014-го наступил период стабильности, когда лечение дало пусть временные, но результаты. Семья арендовала дом в Прибалтике. У Жанны в расписании физкультура, физиотерапия. Дмитрий пишет:
"Нас теперь снова трое. Жанна словно начинает выделять ребенка из череды размытых туманом болезни образов. Сын, наконец, соединяет абстрактное слово "мама" с полузабытым, но незабываемым теплом и запахом родного дома. Жанна и Платон иногда играют дома, иногда - на лужайке. Она называет его "мамино счастье".
К сожалению, ей сложно управляться с ним в одиночку, врачи даже советуют не брать ребенка на руки - ей в принципе запрещено поднимать тяжести. Но Жанна усаживает его на колени за обеденным столом и заботливо кормит. Кажется, Платон уже привык к тому, что мама рядом, никуда не исчезнет, ее можно потрогать и обнять.
И она наслаждается каждым мгновением с ним. Каждое утро, проснувшись, сын первым делом шлепает босыми ножками в мамину спальню, забирается в ее кровать, и они валяются, обнявшись... Удивительно, что чуть ранее и Платон, и Жанна пошли в один день. Она впервые встала с инвалидного кресла и самостоятельно сделала первые шаги. И он в этот же день сделал первый в жизни шаг. Такое совпадение..."
Что сейчас
Парню в апреле 2025-го исполнилось 12 лет. Он любит гитару и баскетбол. Фото: канал СТС
12-летний Платон Шепелев учится в частной школе, тренируется в школе олимпийского резерва по баскетболу. Дмитрий Шепелев старается сделать детство сына счастливым. Первые годы после смерти мамы Платон жил вдвоем с папой, сейчас у них большая семья. Жена Дмитрия - дизайнер Екатерина Тулупова, ее дочь от первого брака 12-летняя Лада и общий сын пары 4-летний Тихон. Шепелев обещал:
"Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну - жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы…"