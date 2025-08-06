Чем занимается похожий точь-в-точь на отца сын Расторгуева: выступал с "Любэ", выдал дочь замуж

В Сети обсуждают замену Николая Расторгуев на его 47-летнего сына Павла в опере "Князь Владимир" Игоря Матвиенко. Причина — большая занятость Николая Вячеславовича на сцене. Однако замена равноценна…
Павел является старшим ребенком Расторгуева от первого брака. Его внешнее сходство с отцом поражает людей с первых же минут. А когда папа и сын появились на VK Fest, возникло впечатление, что Николай Расторгуев пришел на мероприятие с самим собой из прошлого.
Что же известно о сыне известного музыканта?
Павел Расторгуев в детстве
Павел родился в браке Николая Вячеславовича с Валентиной Расторгуевой. Валентина сыграла значительную роль в становлении группы "Любэ", будучи одним из первых продюсеров коллектива.
Она активно занималась организацией концертов и административными вопросами. Поэтому неудивительно, что Павел вырос за кулисами.
Когда он был маленьким, Николай и Валентина развелись. Но отец продолжал приглядывать за ним.
В юном возрасте Павел мечтал стать культурологом. И папа поддержал его решение.
Павел Расторгуев. Фото: кадр видео
Выступления с группой "Любэ"
В отличие от Николая Вячеславовича Павел Расторгуев ведет менее публичную жизнь, и его профессиональные достижения освещаются не так широко. Но музыка в его жизни тоже занимает важное место.
В прошлом он профессионально занимался игрой на ударных инструментах, принимал участие в выступлениях группы “Любэ” в качестве барабанщика. Он выступал с коллективом на концертах и участвовал в записях песен.
Личная жизнь
О личной жизни Павла Расторгуева также сведений негусто. Он много лет женат на одной женщине. В 2005 году у пары появилась дочь Соня.
София старается не светиться в прессе. Известно только, что она учится в Университете технологий и дизайна. Недавно вышла замуж.
Ну а сам Павел живет в супругой в родных Люберцах.
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