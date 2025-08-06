Чем занимается похожий точь-в-точь на отца сын Расторгуева: выступал с "Любэ", выдал дочь замуж

В Сети обсуждают замену Николая Расторгуев на его 47-летнего сына Павла в опере "Князь Владимир" Игоря Матвиенко. Причина — большая занятость Николая Вячеславовича на сцене. Однако замена равноценна…

Павел является старшим ребенком Расторгуева от первого брака. Его внешнее сходство с отцом поражает людей с первых же минут. А когда папа и сын появились на VK Fest, возникло впечатление, что Николай Расторгуев пришел на мероприятие с самим собой из прошлого.

Что же известно о сыне известного музыканта?

Павел Расторгуев в детстве

Павел родился в браке Николая Вячеславовича с Валентиной Расторгуевой. Валентина сыграла значительную роль в становлении группы "Любэ", будучи одним из первых продюсеров коллектива.

Она активно занималась организацией концертов и административными вопросами. Поэтому неудивительно, что Павел вырос за кулисами.

Когда он был маленьким, Николай и Валентина развелись. Но отец продолжал приглядывать за ним.

В юном возрасте Павел мечтал стать культурологом. И папа поддержал его решение.