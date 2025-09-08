Чем занимается и как выглядит Александра Захарова после скандалов в "Ленкоме"

В Москве прошло открытие 99-го сезона театра "Ленком". По традиции в театре собрались артисты коллектива, чтобы увидеть друг друга, рассказать о летних впечатлениях и узнать планы на предстоящий год. А они у театра "Ленком" грандиозные.

Александра Захарова о новом спектакле: "Это очень интересная работа"

Так, в декабре пройдет премьера спектакля "Репетиция оркестра" по мотивам легендарного одноименного фильма Федерико Феллини. Также замысел постановки родился благодаря ярким страницам жизни Марка Захарова. Кроме того, "Ленком" выпустит премьеру по знаменитому сатирическому роману Ильфа и Петрова "Золотой теленок".

Планируется, что в спектакле "Репетиция оркестра" примут участие 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Одна из участниц этого театрального действа — актриса Александра Захарова.

"Наш художественный руководитель Владимир Панков репетирует спектакль по сценарию Федерико Феллини 'Репетиция оркестра'. И я в нем принимаю участие. Это очень интересная работа", — сообщила Александра Марковна журналистам на открытии 99-го сезона.

Также артистка отметила, что лето провела очень активно. Вся в работе, аки пчела!

"Я работала на замечательном проекте — спектакле 'Династии'. Мы много играли, много ездили, путешествовали с этим проектом", — сказала Александра Захарова представителям прессы.

Кстати, в своем телеграм-канале актриса сообщила, что 12, 13 и 14 сентября впервые выйдет на сцену Театра имени Евгения Вахтангова. Наряду с Илзе Лиепой и Екатериной Рождественской она сыграет в вышеупомянутом спектакле "Династии".