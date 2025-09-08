Чем занимается и как выглядит Александра Захарова после скандалов в "Ленкоме"

В Москве прошло открытие 99-го сезона театра "Ленком". По традиции в театре собрались артисты коллектива, чтобы увидеть друг друга, рассказать о летних впечатлениях и узнать планы на предстоящий год. А они у театра "Ленком" грандиозные.
Александра Захарова о новом спектакле: "Это очень интересная работа"
Так, в декабре пройдет премьера спектакля "Репетиция оркестра" по мотивам легендарного одноименного фильма Федерико Феллини. Также замысел постановки родился благодаря ярким страницам жизни Марка Захарова. Кроме того, "Ленком" выпустит премьеру по знаменитому сатирическому роману Ильфа и Петрова "Золотой теленок".
Планируется, что в спектакле "Репетиция оркестра" примут участие 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Одна из участниц этого театрального действа — актриса Александра Захарова.
"Наш художественный руководитель Владимир Панков репетирует спектакль по сценарию Федерико Феллини 'Репетиция оркестра'. И я в нем принимаю участие. Это очень интересная работа", — сообщила Александра Марковна журналистам на открытии 99-го сезона.
Также артистка отметила, что лето провела очень активно. Вся в работе, аки пчела!
"Я работала на замечательном проекте — спектакле 'Династии'. Мы много играли, много ездили, путешествовали с этим проектом", — сказала Александра Захарова представителям прессы.
Кстати, в своем телеграм-канале актриса сообщила, что 12, 13 и 14 сентября впервые выйдет на сцену Театра имени Евгения Вахтангова. Наряду с Илзе Лиепой и Екатериной Рождественской она сыграет в вышеупомянутом спектакле "Династии".
Александра Захарова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Как сейчас выглядит Александра Захарова
По всей видимости, сейчас Александра Захарова довольна своей творческой жизнью и полна планов. Кстати, она выглядела она очень посвежевшей. На актрисе были темные очки и кожаная куртка.
Скорее всего, все конфликты Александры Марковны с руководством театра "Ленком" остались в прошлом.
Напомним, пару лет назад актриса пыталась получить права на постановки своего отца, но эти попытки оказались тщетными. За годы своего руководства театром Марк Захаров создал десятки спектаклей, но речь шла о четырех из них: "Шут Балакирев", "Королевские игры", "Женитьба Фигаро", "Поминальная молитва".
Александра Марковна старалась доказать, что авторские права на эти постановки принадлежат именно ей, а не театру и продюсеру Валерию Янкловичу, финансировавшему постановки.
Однако в театре чтят имя Марка Захарова. 13 октября в день рождения Марка Анатольевича, "Ленком" восстановит творческий проект Александра Абдулова "Задворки" и проведет во внутреннем дворе концерт в память об обоих легендарных мастерах сцены.