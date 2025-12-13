Чем телеканалы будут удивлять в праздник: свежие новости со съемочных площадок.

Пока мы будем есть оливье и танцевать перед телевизором, популярные исполнители после боя курантов будут мотаться по Москве и окрестностям - зарабатывать деньги на частных выступлениях в ресторанах и на вечеринках. А вот в огоньках они снимаются бесплатно - такова традиция. На этой неделе завершаются съемки концертов, которые мы увидим в главную ночь года.
Сергей Лазарев споет с дочерью
Поющие отец и дочь - что может быть трогательнее? Фото: личная страница Сергея Лазарева в социальной сети
Сразу после боя курантов на "России" в эфире тот самый "Новогодний голубой огонек", который выйдет в эфир уже в 64-й раз. В этом году будет много дуэтов, в том числе семейных. Полина Гагарина записала номер с Димой Биланом - они перепели один из хитов Андрея Губина.
А у Сергея Лазарева будет дуэт с 7-летней дочкой Аней, которая артистична в отца и имеет музыкальный слух. Отец со своей первоклашкой (на фото) волнуются перед выходом на сцену в гримерке.
Также той ночью нам споют Григорий Лепс, SHAMAN, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Валерия, Лариса Долина, Алсу, Ева Власова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили, Алексей Воробьев, Олег Газманов, Татьяна Куртукова, Пелагея, юные таланты из «Синей птицы» и другие артисты. Ведущие - Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Андрей Малахов, Николай Басков.
Зиверт - главная по нейросетям
Юлия Зиверт строга, но страстна. Фото: Первый канал
30 декабря на Первом канале покажут музыкальный фильм "Хозяйка нейросети". В нем играют и поют Валя Карнавал, Зиверт, Прохор Шаляпин, Надежда и Григорий Кадышевы, Ваня Дмитриенко, Лев Зулькарнаев, группы Ay Yola и Моя Мишель, Слава Бустер, Toxi$, Beautiful Boys и другие звезды.
В главной роли Зиверт, которая хоть и хозяйка нейросети, но хочет жить, как все люди, - любить, иметь семью. Помочь ей может только человек - хакер и стример Данила (Лев Зулькарнаев). В канун Нового года Данила окажется в мире нейросети, а ее хозяйка - в мире людей.
Также на этой неделе идут съемки Новогодней ночи Первого канала. Среди участников самые обсуждаемые и популярные звезды 2025 года - SHAMAN, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Егор Крид, Сергей Жуков, Филипп Киркоров и многие другие. Для каждого исполнителя записывают концертный номер с креативной режиссурой, снимают в новогодних декорациях на "Мосфильме".
У Шурика опять приключения
Шурик - Батрутдинов и медсестра Бузова. Фото: канал ТНТ
На этой неделе в кинопрокат вышла музыкальная комедия "Невероятные приключения Шурика" 12+, где играют звезды канала ТНТ и приглашенные артисты, в их числе Филипп Киркоров, Анна Асти, Ваня Дмитриенко и многие другие. В этом музыкально-юмористическом фильме "по мотивам" известных музыкальных и кинематографических произведений снялась и Лариса Долина. Певица играет отрицательного персонажа - тетку товарища Саахова, который привлекает ее для контроля своих активов. В банке имени Саахова героиня Долиной правит делами в роли главбуха. Самым резонансным эпизодом фильма может стать музыкальный номер в исполнении Долиной, когда она в костюме "из долларов" поет песню Инстасамки "За деньги - да!". Создатели картины интригуют, вырежут или нет они этот музыкальный номер на волне скандалов с Долиной. Возможно, что в прокате и на ТВ покажут разные версии. Также на ТНТ 31 декабря - музыкальный выпуск новогоднего Comedy Club.
Можно будет посмеяться и с СТС - весь день и ночь 31 декабря там идут новогодние "Уральские пельмени". В праздничных "Пельменях" снимаются Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Илана, Сергей Ершов, Сергей Исаев и другие артисты-юмористы.
Клава Кока под потолком
Клава покажет, как восходят звезды. Фото: НТВ
Впервые на НТВ тоже решили показать праздничные концертные номера звезд вместо новогоднего спецвыпуска шоу "Маски". Назвали эту программу "Новогоднее новоселье" - так отметят переезд канала в новый телекомплекс. Леонид Каневский в стилистике "Следствие вели…" даст старт празднику, а потом покажут номера звезд в красивых декорациях. Будут даже трюки - Клава Кока взлетит во время исполнения своей песни так высоко, что дух захватит.
Мари Краймбрери ненадолго отвлеклась от материнских забот. Фото: НТВ
Мари Краймбрери будет качаться на качелях. А Валерия с балетом споет "Часики" и "Ураган".