Сразу после боя курантов на "России" в эфире тот самый "Новогодний голубой огонек", который выйдет в эфир уже в 64-й раз. В этом году будет много дуэтов, в том числе семейных. Полина Гагарина записала номер с Димой Биланом - они перепели один из хитов Андрея Губина.

А у Сергея Лазарева будет дуэт с 7-летней дочкой Аней, которая артистична в отца и имеет музыкальный слух. Отец со своей первоклашкой (на фото) волнуются перед выходом на сцену в гримерке.

Также той ночью нам споют Григорий Лепс, SHAMAN, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Валерия, Лариса Долина, Алсу, Ева Власова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили, Алексей Воробьев, Олег Газманов, Татьяна Куртукова, Пелагея, юные таланты из «Синей птицы» и другие артисты. Ведущие - Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Андрей Малахов, Николай Басков.

Зиверт - главная по нейросетям