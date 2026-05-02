Чем сейчас занимается внучка Софии Ротару: роскошь, искусство и романы с миллионерами

Девушка родилась с «золотой ложкой во рту» — ее родители, сын Софии Ротару Руслан и его жена Светлана, на дочку денег не жалели.

София получила образование в Нью-Йорке и Лондоне, пробовала строить карьеру модели, много путешествует, отдыхает на элитных курортах и летает частными джетами.

Певицей она, к счастью, становиться не пыталась. Сейчас девушка увлеклась «искусством» — записывает интервью с молодыми художниками в Европе.

В январе 2026 года она отдыхала на фешенебельном горнолыжном курорте Куршевель во Франции в компании российской блогерши Дианы Манасир — дочери миллиардера.

Свою поездку внучка Ротару описала так:

«Дурачиться с умными — редкая роскошь. Быть собой рядом с теми, кто понимает с полуслова — настоящий подарок».

А в апреле 2026 года София засветилась в Париже, выложив стильные селфи с улиц французской столицы. Подписчики засыпали её комплиментами, отметив, что девушка выглядит великолепно.

В 2024 году стало известно о романе Софии с Максом Лернером — наследником одной из богатейших семей США. Состояние его отца Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов.

Помимо светской жизни, внучка Ротару строит бизнес. У нее есть линия косметических средств по уходу за лицом и шеей — массажеры-скребки, которые она продает.

Не всех подписчиков радуют кадры из жизни избалованной наследницы. После того как София выложила фото перелета бизнес-классом, ее раскритиковали украинские фолловеры.

«Мы вынуждены собирать деньги по всему миру. А золотая молодежь Украины в лице внучки Ротару сорит долларами, тратя их на полеты в бизнес-классе», «Чем заслужила внучка Ротару такую вольготную жизнь, в то время, когда наши пенсионеры вынуждены жить от пенсии до пенсии», — писали в комментариях недовольные пользователи.

София Евдокименко — дочь единственного сына Софии Ротару — Руслана Евдокименко и его супруги Светланы. Семья певицы покинула Украину после 2022 года.

Сама 78-летняя певица сейчас, по слухам, находится в Киеве, занимается садом и огородом. А внучка продолжает наслаждаться жизнью в Европе, путешествовать, строить карьеру и не спешит возвращаться на родину.