Чем на самом деле занимается отец будущего ребенка Агаты Муцениеце и что их связывает

41-летний композитор и аккордеонист и 36-летняя актриса устроили праздник для родных и друзей. В торжественной обстановке пара объявила, что скоро у них родится дочь.
Петя + Агата = любовь
Свой первый семейный праздник они устроили в закрытом поселке в Подмосковье, где музыкант приобрел дом для своей семьи, которая скоро станет больше.
Актриса Муцениеце осенью родит дочь - это будет первый ребенок для Петра и третий для Агаты, у которой есть сын и дочь от первого брака с артистом Павлом Прилучным.
После развода Прилучный оставил жене и детям квартиру, потом Агата сама купила загородный дом. А теперь и Петр Дранга приобрел жилье, чтобы начать в нем новую жизнь с семьей. Говорят, что свадьба пары не за горами. А пока они собрали гостей, чтобы объявить пол ребенка - на модном действе, которое на английский манер называют гендер-пати (от gender - пол, party - вечеринка). В разгар праздника повалил красный дым - это и означало, что родится девочка.
Нет, это не пожар. Это сигнал о том, что влюбленные ждут отнюдь не мальчика. Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
В ответственный момент родители и две старшие сестры Дранги вытирали слезы радости - дождались, у Пети будет ребенок! Агату обнимали дети - 12-летний Тимофей, 9-летняя Мия. Стоит отметить, что с Тимофеем мать увиделась впервые после долгого перерыва, так как ребенок живет в семье отца - с его новой женой и их ребенком. А дочь живет с Агатой и Петром.
Сын Тимофей и дочь Агата поздравили маму. Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Виновники торжества тоже смахнули пару слезинок. Пара пока не дает интервью о своей истории любви. Известно, что вместе они почти год. Муцениеце успела погулять на свадьбе сестры Дранги, встречала с его родителями Новый год, проводит время с родней жениха - в общем, уже влилась в семью столичных интеллигентов. Мама и сестры Муцениеце живут в Латвии, откуда и приехала Агата в 2008 году в Москву, поступила на актерский факультет ВГИКа, который окончила с красным дипломом.
Жених с горячими руками
Петр Дранга - выпускник Академии музыки имени Гнесиных, где преподает его отец - профессор, народный артист Юрий Дранга. Петр пишет музыку, в том числе для кино, и даже симфонии. В сентябре в Москве можно будет сходить в КЗ "Зарядье", где Дранга в качестве дирижера выступит с оркестром, который исполнит его симфонию "Земля".
У Дранги есть собственный симфонический оркестр DYP orchestra, который работает в театральных постановках, дает концерты. За годы своего творчества он побеждал в десятках российских и международных конкурсов. Петр часто выступает на статусных мероприятиях и со своим оркестром, и как аккордеонист-виртуоз. В общем, жених в своей индустрии нарасхват и хорошо зарабатывает.
Петр - мужчина привлекательный, похож на своего отца, грека по национальности. Дранга как-то пошутил:
"Мы, аккордеонисты, женихи завидные - у нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие. Поэтому, если девушка ночью окажется наедине с аккордеонистом - не пожалеет…" Так что Агата в надежных руках.
А в это время
Суд вернул маме сына Тимофея
Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Суд завершил рассмотрение иска Агаты Муцениеце к бывшему мужу Павлу Прилучному по определению места жительства их общего сына Тимофея Прилучного. Вынесено решение: определить место проживания ребенка с мамой.
"Это победа над клеветой, победа над манипуляциями, угрозами, провокациями, - сказала после вынесения решения адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина. - Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять. Мы понимаем, что спор не завершен, однако надеемся, что права ребенка больше нарушаться не будут".
В свою очередь, адвокат Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что решение суда будет обжаловано, так как Тимофей положительно относится и к маме, и к папе, но жить хочет с отцом.