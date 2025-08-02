Чем на самом деле занимается отец будущего ребенка Агаты Муцениеце и что их связывает

41-летний композитор и аккордеонист и 36-летняя актриса устроили праздник для родных и друзей. В торжественной обстановке пара объявила, что скоро у них родится дочь.

Петя + Агата = любовь

Свой первый семейный праздник они устроили в закрытом поселке в Подмосковье, где музыкант приобрел дом для своей семьи, которая скоро станет больше.

Актриса Муцениеце осенью родит дочь - это будет первый ребенок для Петра и третий для Агаты, у которой есть сын и дочь от первого брака с артистом Павлом Прилучным.

После развода Прилучный оставил жене и детям квартиру, потом Агата сама купила загородный дом. А теперь и Петр Дранга приобрел жилье, чтобы начать в нем новую жизнь с семьей. Говорят, что свадьба пары не за горами. А пока они собрали гостей, чтобы объявить пол ребенка - на модном действе, которое на английский манер называют гендер-пати (от gender - пол, party - вечеринка). В разгар праздника повалил красный дым - это и означало, что родится девочка.