Чего ни в коем случае нельзя делать на Рождество: поверья и традиции

7 января в России и других постсоветских странах православные отмечают Рождество Христово. Это один из самых любимых праздников в нашей стране.

Но народные поверья и традиции предписывают в этот день ряд запретов и рекомендаций, которые все-таки желательно соблюдать. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш год сложился благополучно.

Итак, с приходом Рождества завершается многодневный пост. Шестого января верующие готовят праздничную трапезу, включающую 12 постных угощений — по числу учеников Христа, присутствовавших на Тайной Вечере.

Какое блюдо должно быть на праздничном столе в Рождество

Обязательным блюдом является кутья — сладкая каша из зерен с маком, сушеными фруктами, орехами и медом. К ней подают пироги с овощными начинками, жареную рыбу, салаты, грибные закуски и разносолы.

Застолье начинают лишь с появлением на вечернем небе первой звезды, возвестившей когда-то о рождении Спасителя. Стол также советуют украсить свечами. Это сулит благополучие.