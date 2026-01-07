Чего ни в коем случае нельзя делать на Рождество: поверья и традиции

7 января в России и других постсоветских странах православные отмечают Рождество Христово. Это один из самых любимых праздников в нашей стране.
Но народные поверья и традиции предписывают в этот день ряд запретов и рекомендаций, которые все-таки желательно соблюдать. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш год сложился благополучно.
Итак, с приходом Рождества завершается многодневный пост. Шестого января верующие готовят праздничную трапезу, включающую 12 постных угощений — по числу учеников Христа, присутствовавших на Тайной Вечере.
Какое блюдо должно быть на праздничном столе в Рождество
Обязательным блюдом является кутья — сладкая каша из зерен с маком, сушеными фруктами, орехами и медом. К ней подают пироги с овощными начинками, жареную рыбу, салаты, грибные закуски и разносолы.
Застолье начинают лишь с появлением на вечернем небе первой звезды, возвестившей когда-то о рождении Спасителя. Стол также советуют украсить свечами. Это сулит благополучие.
На стол в Рождество лучше поставить пироги. Фото: Global Look Press
К чему призывает наш любимый светлый праздник
В день праздника важно побывать на церковном богослужении, а затем посвятить время родным — разделить с ними трапезу, обменяться дарами. Хорошей традицией считается проявить заботу о тех, кто одинок или нуждается в поддержке. Рождество призывает к милосердию и душевной щедрости.
Чего нельзя делать в Рождество
В этот день не стоит поддаваться унынию, вступать в споры или заниматься изнурительной работой. Большие церковные праздники предназначены для отдыха и радости.
Также не принято посещать кладбища, злоупотреблять алкоголем или обращаться к гаданиям, чуждым христианскому учению. Считается, что встречать Рождество в одиночестве нежелательно — чтобы весь год не провести в разлуке с близкими.
А что насчет колядок?
Колядование — старинный и любимый обычай, сопровождавший рождественские праздники на Руси и не утративший актуальности в наши дни.
Колядующие ходят от дома к дому в праздничных нарядах, исполняют песни, в которых восхваляется Рождество. И конечно, желают хозяевам домов добра и благополучия. За такие пожелания колядующих вознаграждают сладостями или монетами.
Церковь поддерживают эту традицию, если ее содержание соответствует христианскому духу. Колядки должны быть лишены языческой символики, лучше сосредоточиться на прославлении праздника и добрых пожеланиях.
Фото: Global Look Press
Рождественские приметы и традиции
Рождественские приметы предсказывают будущее: солнечный день с сильным морозом сулит жаркое лето, а метель — раннюю весну.
Встреча с определенными животными в этот день также имеет символическое значение. Считается, что увиденная мышь может предвещать финансовые трудности, а вот знакомство с крупной собакой сулит удачу.
Особое значение придают первому гостю 7 января. Если первой в дом переступит порог женщина — это к сплетням и неудачам, мужчина — к благополучию, а пожилой человек (старик или старушка) — к долгой жизни хозяев.
Празднование Рождества продолжается Святками. Этот период считается продолжением рождественских торжеств, которые сопровождаются в храмах особыми богослужениями.
А в какие рождественские приметы верите вы? Делитесь в комментариях!