Цена — от 100 тысяч рублей: как Кадышева и Пугачева выбирают парики для сцены

Парик - самый быстрый и простой способ стать эффектной на сцене. Рассказываем об артистках, чьи прически обсуждают в Сети чаще всего.

Надежда Кадышева, 67 лет

Певица на сцене в париках последние лет пятнадцать. Раньше это были пышные, кудрявые шевелюры, а теперь на голове у артистки модные эффектные прически.

Последние годы парики научились делать такого качества, что не отличишь от естественных волос, и Надежда Никитична приобрела дорогущие экземпляры из натуральных волос - теперь модничает с современными укладками. Цена на качественный парик с длиной волос до плеч стартует от 100 тыс. руб.

В обычной жизни у Кадышевой тонкие русые волосы, которые она красит в блонд и носит удлиненное каре. Любовь к парикам у артистки началась, как и у многих ее коллег, с гастрольных туров - это было просто удобно в череде переездов.

А потом стало необходимостью - с возрастом качество волос становится хуже, постоянные укладки и частое окрашивание портят их еще больше. Поэтому парик на концерт и съемку - еще и спасение волос.

Алла Пугачева, 77 лет

Артистка недавно показалась на публике в берете, который надела на собственные волосы, а не на парик, как обычно последние лет двадцать. Сразу стали обсуждать залысины Аллы Борисовны, которые у нее действительно есть уже много лет.

Первая причина - после 50 лет шевелюра артистки сильно поредела из-за бесконечных окрашиваний, химических завивок, укладок, а также в силу возраста. Из-за подтяжек лица линия роста волос переместилась высоко за ухо. Пугачева носит парики очень давно. Говорят, что у нее их накопилось около сотни.

Настасья Самбурская, 39 лет

Актриса построила карьеру певицы. Она исполняет песни в жанре шансон и делает это в эффектных образах женщины-вамп - с длинными черными волосами. Это парики. В жизни у Настасьи короткие волосы, и недавно она перекрасилась из русого в пепельный блонд.

На театральной сцене Самбурская тоже в париках. Настасья согласна с коллегами: «Парики - это лучшее, что могло случиться с моими волосами». Если артистки не могут защитить кожу лица от грима перед каждым выходом на сцену или съемкой, то для волос есть вот такое изобретение.

Зиверт, 35 лет

Певица Зиверт (Юлия Зиверт) редко появляется на публике без парика - у нее темно-русые волосы до плеч. Зиверт постоянно при новой пышной прическе - это или накладная челка, или шиньон, или парик.

«Ухаживаю за волосами, стараюсь их максимально беречь, поэтому и ношу на сцену всевозможные парики, шиньоны, всякую такую историю. Здорово, что можно быть каждый раз разной. Я бы никогда не сделала себе химию...» - объясняет свой выбор Юлия.

Мнение эксперта

Стилист Анвар Очилов: «С прошлого века звезды возят с собой на гастроли парики - это просто удобно. Сейчас технологии их производства такие, что можно выбрать максимально естественные варианты. Есть модели с дышащими подкладками, в которых комфортно даже в жару. Артистки используют накладные челки, трессы, парики, чтобы часто менять имидж. Иногда просто нет времени на укладку, и парик выручает на съемке».